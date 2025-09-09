Investeerder Shawn Harris over Nina Care: ‘We dachten dat ze een harde les hadden geleerd’

Na maanden van kritiek en boetes grijpt de IND in: Nina Care verliest per direct haar vergunning. Het bureau, marktleider in au pairs, mag geen kandidaten van buiten de EU meer plaatsen. Investeerder Shawn Harris (Orange Wings) noemt de maatregel ‘hard, maar terecht’: „Fouten maken hoort erbij, de vraag is hoe je ermee omgaat.”

„Zelfs als dit maar voor 10 procent waar is, tonen deze acties een gebrek aan begrip, respect en zorg voor de systemen die bedoeld zijn om kinderen en jonge vrouwen te beschermen”, begint Shawn Harris in een pittige reactie op het nieuws aan De Ondernemer.

De oprichters van Nina Care, tweelingzussen Lyla en Jasmijn Kok, kwamen al eerder in opspraak na onthullingen van Nieuwsuur over hun werkwijze. Nu is het oordeel definitief: de Immigratie- en Naturalisatiedienst trekt de vergunning in na 48 overtredingen en meer dan 110.000 euro aan boetes.

Au pairs in detentie in Verenigd Koninkrijk

Nina Care groeide na de oprichting in 2019 in korte tijd uit tot het grootste au-pairbureau van Nederland. Na hun optreden in tv-programma Dragons’ Den ging het hard: honderden gezinnen in binnen- en buitenland vonden via het platform een oppas of au pair.

In juli noemden de oprichters in een interview met MtSprout zelfs het aantal van 680 au pairs dat via hen actief was. Maar achter die snelle groei schuilde een reeks misstappen, zo blijkt nu.

Ze hadden nieuwe processen ingevoerd, een Raad van Advies opgezet en verbeteringen doorgevoerd in hun klantenservice. We waren hoopvol Shawn Harris

Volgens de IND hield het bedrijf zich onvoldoende aan de zorg- en informatieplicht. Au pairs zouden niet goed gescreend zijn en soms zonder begeleiding bij gezinnen zijn geplaatst. Nieuwsuur legde bloot dat jonge vrouwen met een toeristenvisum naar het Verenigd Koninkrijk werden gestuurd, met de instructie bij de grens niks te zeggen over hun werk als au pair. Sommigen belandden daardoor zelfs kort in detentie en werden uitgezet. Ook in Nederland ging het mis: van kinderen uitschelden tot basiszorg die niet verleend werd.

Shawn Harris ziet waarde in platform Nina Care

In juni leek de situatie even de goede kant op te gaan. „Ze hadden nieuwe processen ingevoerd, een Raad van Advies opgezet en verbeteringen doorgevoerd in hun klantenservice. We waren hoopvol, en dachten dat de meisjes een harde les hadden geleerd. Maar dit is de uitkomst”, aldus Harris.

Orange Wings, dat in een vroeg stadium in Nina Care investeerde, ziet nog steeds waarde in de technologie achter het platform. Harris: „Nina Care zou zich uitsluitend op de rol van platform moeten richten, en het regelen van de komst van au pairs overlaten aan meer ervaren bureaus.”

De Ondernemer | Shawn Harris met Nina Care-oprichters Lyla (l) en Jasmijn Kok.

Harris zegt ook dat investeren in de aller vroegste fase altijd onzeker blijft. „Wij investeren in pre-seed en seed (eerste financieringsrondes, waarin een startup moet bewijzen dat het idee of product echt werkt, red.). Zelfs na drie tot zes maanden due diligence weet je nog steeds niet hoe een bedrijf of de oprichters zich ontwikkelen. Jonge ondernemers maken fouten. Dat is oké, zolang je ervan leert en verbetert.”

Harde realiteit van venture capital

Ze wijst ook op de ‘harde realiteit van venture capital’ en de zogeheten risico’s van het vak: „Van elke tien investeringen gaan er vier failliet, drie stoppen, twee doen het goed en één excelleert. Dat is het spel. Maar de bedrijven die groeien van drie naar zeventig medewerkers en winstgevend worden, die geven ons energie.”

Jonge ondernemers maken fouten. Dat is oké, zolang je ervan leert en verbetert Shawn Harris

Voor Harris laat de zaak-Nina Care vooral zien hoe dun de scheidslijn kan zijn tussen snelle groei en uit koers raken. Haar boodschap is helder: „Fouten maken hoort erbij. De vraag is hoe je ze oplost, wat je ervan leert en hoe je daarna verdergaat.”

De toekomst van Nina Care

Volgens Harris betekent het verlies van de vergunning niet dat alles verloren is. Ze noemt Nina Care ‘een sterk matchingplatform’ en benadrukt het belang van het aanstellen van een fulltime financieel manager, wat het bureau heeft gedaan. „Dat is een goede toevoeging aan het team, maar geen gemakkelijke baan in deze tijd.”

Hoe het verdergaat met Nina Care - en ook met de positie van de investeerders - wordt volgens Harris bepaald door de manier waarop het bureau deze kwestie aanpakt. „Veel hangt af van hoe ze reageren op de huidige problemen”, besluit ze.

