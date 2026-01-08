In 2025 werd de winkelstraat drukker bezocht dan in 2024. Desondanks was er wel meer leegstand en nam het aantal retailpanden voor het tiende jaar op rij af. Vooral is er leegstand te zien op meubelboulevards. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Locatus.

De leegstand is vorig jaar weer gestegen, van 6,7 procent begin 2025 naar 7 procent nu, daarmee is de stijging in 2025 wel minder dan in 2024. Dat schrijft Gertjan Slob, directeur onderzoek van adviesbureau Locatus. Naast dat er meer leegstand is in de winkelstraat, neemt het aantal retailpanden voor het tiende jaar op rij af. Van 207.000 panden naar zo’n 205.000.



Vooral leegstand meubelboulevards

De daling van het aantal panden is volledig terug te zien bij winkelpanden. In de horeca, leisure en diensten blijft het aantal gelijk, concludeert Slob.



Bijna elk type winkelgebied kende een groei van leegstand. De grootste stijging was te zien bij meubelboulevards. In 2020 kregen deze gebieden een tijdelijke opleving, doordat mensen door het coronavirus niet op vakantie konden, gaven ze meer geld uit aan meubels. Daardoor daalde de leegstand in die gebieden tot 4,5 procent. Onder andere door het faillissement van CarpetRight afgelopen jaar, loopt de leegstand weer op. In de vijftien grootste stadscentra van Nederland daalde vorig jaar de leegstand weer iets.



Grotere stadscentra worden beter bezocht dan de kleinere. Voor het echte winkelen gaan consumenten naar de grootste centra van Nederland. In kleinere centra komt meer en meer de focus op dagelijkse voorzieningen, stelt Slob. Uit een jaarlijkse analyse van retailadviesbureau RMC , bleek ook al dat het ondanks leegstand en faillissementen niet slecht gaat met de winkelstraat.



