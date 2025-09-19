75 winkels, 350 werknemers: vloerenbedrijf Carpetright failliet verklaard

Lees verder onder de advertentie

Het vloerenbedrijf heeft 75 vestigingen in Nederland waar ongeveer 350 mensen werkten. De eerste Nederlandse winkel opende in 1983 in Amsterdam. De Britse tak van het noodlijdende vloerenbedrijf werd vorig jaar al overgenomen door een concurrent en daarmee was een faillissement in dat land vooralsnog afgewend.

Investeringen en opstartproblemen bij het in gebruik nemen van een nieuw softwaresysteem hebben tot problemen geleid Curatoren Carpetright

Carpetright-winkels voorlopig dicht

De winkels blijven de komende tijd dicht, totdat de curatoren meer duidelijkheid hebben over eventuele doorstart- of overnamemogelijkheden.

Volgens de directie van Carpetright was het bedrijf ‘in de basis gezond’. Investeringen en opstartproblemen bij het in gebruik nemen van een nieuw softwaresysteem hebben echter tot problemen geleid, melden de curatoren.

‘Klant, neem geen contact op!’

De curatoren verzoeken klanten van Carpetright die op hun bestelling wachten om geen contact op te nemen. In dit stadium kunnen zij naar eigen zeggen namelijk nog geen vragen beantwoorden. Zodra er meer duidelijkheid is, zoeken de curatoren zelf contact.

