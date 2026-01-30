Arjan verkoopt met zijn bedrijf vlees, kaas en frisdrank voor een prikkie op Facebook: ‘Zie soms goede deals’

Op Facebook deelt Arjan advertenties waar hij dure levensbehoeften als vlees, kaas, frisdrank en speelgoed voor een prikkie aanbiedt. Soms wel de helft goedkoper dan in de supermarkt. Hoe kan hij het voor zo’n lage prijs verkopen? „Alles gaat netjes volgens de regels.”

1 kilo kippendijfilet kost op Facebook 6,50 euro. In de winkels van Albert Heijn betaal je voor precies hetzelfde product bijna twee keer zo veel: 12,32 euro. 1 kilo belegen kaas wordt aangeboden voor 9,50 euro, bij de Zaanse grutter betaal je 17,84 euro.



Het bedrijf achter deze aanbiedingen op sociale media is Non Food Direct uit Veenendaal, van Arjan de Bruin. „Vooral met de kip en de kaas gaat het gigantisch hard. En niet alleen bij de mensen die minder te besteden hebben. Sommige klanten hebben kasten van huizen”, vertelt hij tegen De Gelderlander.

Een advertentie op Facebook voor goedkope kip.

‘Het leven wordt potverdomme steeds duurder’

De Bruin adverteert vooral via Facebook en andere sociale media als Instagram en TikTok. Hij post de aanbiedingen op zijn persoonlijke pagina, maar ook in openbare en besloten groepen. Hij ziet dat er steeds meer vraag komt naar goedkope producten. „Het leven wordt potverdomme steeds duurder”, zegt De Bruin. „Dat voel jij toch ook in je eigen portemonnee?”



Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) ziet dat het aantal mensen dat in armoede leeft weer stijgt, na een daling van jaren. In 2024 waren 551.000 mensen arm. Dat is 3,1 procent van de bevolking en meer dan in 2023, toen 2,7 procent arm was.



Vooral bestellingen na salaris

Voor die conclusie heeft De Bruin het CBS niet nodig, dat ziet hij aan de bestellingen en vooral het moment waarop ze worden gedaan. „Vooral na de twintigste van de maand, als mensen hun salaris hebben gekregen, zien we een enorme stijging in de bestellingen.”



Hoe komt De Bruin aan zijn producten als hij het zo veel goedkoper kan verkopen dan de supermarkten dat kunnen? „Ik zie soms goede deals en koop ook groot in in het buitenland. En als ik een partij frisdrank goedkoop kan krijgen bestel ik soms een hele vrachtwagen. Al moet ik ook oppassen dat ik niet te veel bestel, want opslag kost ook geld.”

Bestellingen wegbrengen

Mensen bestellen bij hem voor de prijs, maar ook omdat hij de boodschappen bezorgt. „Ik heb drie mensen die bestellingen wegbrengen”, vertelt De Bruin. „Ik speel met de gedachten om binnen 24 uur te kunnen leveren, maar dat is logistiek ingewikkelder en dan heb je meer personeel nodig.”

Ik zie dit als een groeimarkt, vanuit hier kunnen we verder bouwen Arjan de Bruin

De Bruin probeert regelmatig nieuwe dingen en regelmatig loopt hij een koopje tegen het lijf. Vandaar dat zijn website ook een beetje een ratjetoe is van zaken. Frisdrank, alcoholhoudende drankjes, maar ook Lego en springkussens.



„Ik krijg er wel eens vragen over, maar alles gaat netjes volgens de regels”, zegt De Bruin. „Ik betaal mijn personeel, belasting en ook de suikertaks. Niks is over de datum en alle producten worden vers geleverd. Ik zie dit als een groeimarkt, vanuit hier kunnen we verder bouwen.”

