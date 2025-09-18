iBOOD-oprichter Jöran Prinssen: ‘Over 20 jaar willen we Europese dominantie in het dealplatform-landschap’

Jöran Prinssen, oprichter en eigenaar van dealplatform iBOOD, viert deze maand het twintigjarig jubileum van de e-commercespeler. Met hem kijken we naar de trends, bekijken we hoe je een klantrelatie hecht houdt en zien we wat de verschillen zijn met grote concurrenten als bol en Coolblue.

Lees verder onder de advertentie

Wat in 2005 begon met de eerste 'dagdeal' - een speciaal geselecteerde dagaanbieding, zoals de Apple iPod - groeide uit tot een e-commerceplatform dat inmiddels miljoenen klanten bereikt. We hebben het over iBOOD, oftewel 'Internet's Best Online Offer Daily’. Jöran Prinssen is de eigenaar en oprichter van het platform. Het staat bekend als Europa's grootste zogenaamde deal-communityplatform.

Soms denk ik weleens: ‘Jeetje, hebben we er 20 jaar over gedaan om te komen waar we vandaag de dag staan?’ Jöran Prinssen iBOOD

Bijna twintig jaar geleden, om precies te zijn op 26 september 2005, ging de allereerste dagdeal live. Elke nacht om 00:00 uur kwam er een nieuwe deal van een A-merk online tegen de allerlaagste prijs die er op het web te vinden was. Al snel ging het platform ook in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België, Polen, Oostenrijk en Duitsland live. Inmiddels biedt het platform meerdere vormen van deals, naast de flashdeals bijvoorbeeld aanbiedingen die meerdere dagen gelden.

iBOOD: ‘De kleinste van de grote partijen’

Hoe kijkt Jöran terug op de afgelopen twee decennia? Had hij bij de start gedacht dat hij er anno 2025 nog steeds zou werken? „Heel eerlijk, ik denk niet dat ik bij de start al dacht: ‘we denken twintig jaar verder’. Soms denk ik weleens: ‘Jeetje, hebben we er twintig jaar over gedaan om te komen waar we vandaag de dag staan?’. We hebben echt iets prachtigs neergezet.’’

Lees verder onder de advertentie

„Ik zeg zelf altijd: ‘We zijn de kleinste van de grote partijen’”, aldus de ondernemer. „We kijken natuurlijk naar een bol en Coolblue, Pieter Zwart… De overtreffende trap. Maar je moet als team blijven focussen op wat je zelf hebt neergezet. De droom die je samen hebt, de journey die je samen maakt. We zijn al vijftien jaar de meest populaire dealsite in de Benelux, iets waar we enorm trots op zijn.’’

Lees ook: Van stellingkast tot megawebshop: hoe Anneke en Sjoerd de brommerwereld veroveren

Staande blijven tussen spelers als bol, Coolblue en Amazon

„We staan er nog na 20 jaar en we groeien qua omzet iedere maand met 20, soms wel 30, procent. Soms voelt het alsof we nu pas echt gaan beginnen’’, vertelt de e-commerce-ondernemer. Hoe houdt het kleinere iBOOD zich staande tegenover online giganten als het eerder genoemde bol en het Amerikaanse Amazon? „We hebben een niche-propositie’’, zegt Jöran. „We verkopen A-merken, maar hebben geen standaard assortiment. Gemiddeld staan er duizend aanbiedingen per dag live. Van dekbedovertrek tot televisie: in principe hebben we het in huis. Bol is een marktplaats en Coolblue verkoopt geen wasmiddelen, wij verkopen producten zoals Robijn.’’

Lees verder onder de advertentie

We doen met behulp van AI veel meer aan hyperpersonalisatie. Je wil van massa naar maatwerk Jöran Prinssen iBOOD

Of iBOOD de Action of Kruidvat van het web is? Dat doet de ondernemer pijn om te horen. ,,Het zijn prachtige bedrijven, maar het verschil is dat we bijna alleen maar A-merken verkopen. Dat is anders bij een Kruidvat of Action. Wij willen dat een luxe die je je eigenlijk niet kunt veroorloven, bereikbaarder wordt. In combinatie met het gemak. Daarin zit volgens ons het grootste verschil met die andere aanbieders.’’

Jöran Prinssen, oprichter en eigenaar van dealplatform iBOOD. Foto: Ruud Voest

Koopgedrag online consument verandert

In de twee decennia dat het platform bestaat, ziet de ondernemer ook dat ons koopgedrag aan verandering onderhevig is. „We zien dat de online consument door de jaren heen van massa naar meer persoonlijk aankoopgedrag is gegaan. We doen met behulp van AI veel meer aan hyperpersonalisatie. Je wilt van massa naar maatwerk’’, zegt Jöran.

Lees verder onder de advertentie

Een andere trend in e-commerce is volgens hem de zogenaamde loyaliteitsvervaging. „Ook in e-commerce zie je dat de Europese grenzen verder vervagen. Dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar een duurzame relatie met je klant opbouwen is een must voor succes. Vroeger had je een paar webwinkels waar mensen hun spullen kochten. Nu haalt men overal de producten vandaan, tot de VS aan toe. Daarom is die klantrelatie zo cruciaal.’’

Lees ook: Omzet richting 50 miljoen: hoe Sven met Zelesta-dekbedden markt verovert

Blijf trouw aan je propositie

Hoe die relatie met de consument duurzaam blijft? ‘Trouw blijven aan je propositie’ is een belangrijke, volgens Jöran Prinssen. „We blijven verrassend met onze A-merken met minimaal 20 procent prijsverschil ten opzichte van de goedkoopste online, maar ook actief met het hele netwerk. Online en op het vlak van snelheid en logistiek. Je moet overal zijn, op de juiste manier met de klant omgaan. Van garanties tot verzin het maar. Zorg dat het gehele plaatje op orde is. Is dat onderscheidend? Nee. Wat wel onderscheidend is, is dat we een goede mix willen van verrassingen en mini-luxe bereikbaar maken met een goede service. Zo probeer je een plekje te veroveren.’’

Lees verder onder de advertentie

Wanneer je als tienjarige onderneming onderdeel bent van een groot Duits bedrijf, word je zeer snel volwassen Jöran Prinssen iBOOD

De lessen van meerderheidsbelang MediaMarkt

Van 2015 tot 2019 had het grote Duitse MediaMarkt een meerderheidsbelang in het platform, waarna iBOOD dat belang weer terugkocht. Wat zijn de lessen uit die periode? „Wanneer je als tienjarige onderneming onderdeel bent van een groot Duits bedrijf, word je zeer snel volwassen. Daar ben ik ze zeer dankbaar voor. We hebben er veel van geleerd. Het is voor ons een noodzakelijke tussentijdse mijlpaal geweest. Toch ben ik blij dat het ondernemerschap weer terug is. Mijn drive om zakelijk te komen waar je wil komen, is in die jaren verder versterkt.’’

Advies voor startende e-commerce-ondernemers

Heeft Jöran met zijn jarenlange ervaring adviezen voor jonge ondernemers die groot en succesvol willen worden in de wereld van e-commerce? Waar moeten ze op letten? „Verzamel het juiste team om je heen. Goed personeel, goede mensen. Ik zou zonder die mensen niet hebben gestaan waar ik nu sta. Waar iBOOD over 20 jaar staat? Ik hoop dat we dan de Europese dominantie in het dealplatform-landschap hebben bereikt. Daar ga ik nog steeds voor!’’

Lees ook: Slim inzicht in data en kosten blijkt cruciaal voor succes in e-commerce

Lees verder onder de advertentie