Kampeergigant Obelink wint Nationale Ondernemersprijs met 33 procent van de stemmen

Kampeergigant Obelink heeft de derde editie van de Nationale Ondernemersprijs gewonnen. Het familiebedrijf uit Winterswijk kreeg 33 procent van alle stemmen en liet daarmee de andere acht genomineerden ruim achter zich. „We grapten in de auto al dat we de prijs even kwamen ophalen.”

De prijs werd woensdag uitgereikt in Mediavaert, het hoofdkantoor van DPG Media in Amsterdam, door MKB-voorzitter Jacco Vonhof. De jury sprak van een bijzonder duidelijke uitslag. „We hoefden dus niet opnieuw te tellen”, aldus Vonhof. Met 33 procent van de stemmen eindigde Obelink ruim boven de nummer twee, die bleef steken op 16 procent.



Meeste stemmen voor Obelink

Met de Nationale Ondernemersprijs willen AD, de aangesloten regionale titels van DPG Media en De Ondernemer het belang van het midden- en kleinbedrijf onderstrepen. Dat mkb wordt gezien als de ruggengraat en het verdienmodel van de Nederlandse economie.



De derde editie van de Nationale Ondernemersprijs begon met een longlist van dertig bedrijven, aangedragen door redacties uit het hele land. Een vakjury selecteerde daaruit negen genomineerden, actief in uiteenlopende sectoren. Van beton tot chocolade, van sojasaus tot kampeerartikelen: de diversiteit was groot.



Vervolgens konden lezers en volgers van de titels hun stem uitbrengen. Die publieksstemming leverde een overtuigende winnaar op. Obelink kreeg ruim een derde van alle stemmen en werd daarmee verkozen tot beste ondernemer van het jaar.

Kampeergeluk verspreiden door heel Nederland

Elke Sloetjes, marketeer bij Obelink, nam de prijs in ontvangst. „We grapten in de auto hiernaartoe dat we de prijs wel even op kwamen halen”, zegt Elke glimlachend. „Elke dag verspreiden we met veel plezier het kampeergeluk door heel Nederland. Dat dit wordt bekroond met deze prijs, is alleen maar mooi.”

Opvallend aan het bedrijf met 800 werknemers is dat het zonder managers werkt. Hoe werkt dit in de praktijk en is dat wel voor elke onderneming weggelegd? „Het initiatief ligt hierdoor volledig bij de collega’s. Daar komt veel meer werk uit dan je denkt en er ontstaan erg mooie initiatieven uit. Iedereen zou volgens dit principe moeten kunnen werken. Het zit juist in de menselijke manier om op deze manier met elkaar samen te werken”, zegt Elke.

Begrip onder kampeerders in binnen- en buitenland

Obelink is al decennialang een bekende naam onder kampeerders. Het familiebedrijf, opgericht in 1959 en gevestigd in Winterswijk, geldt als een begrip voor kampeerders uit Nederland en ver daarbuiten. In de Achterhoek staat de grootste kampeerwinkel van Nederland, met een vloeroppervlak van ongeveer tien voetbalvelden. Kampeerliefhebbers uit heel Europa weten de weg naar Winterswijk te vinden.



Het bedrijf telt samen met de recent overgenomen branchegenoot De Wit uit Schijndel ongeveer 800 medewerkers. Die overname zorgde afgelopen jaar voor landelijke aandacht en markeerde een nieuwe fase in de groei van het bedrijf.

Lokale verbinding

Als familiebedrijf voelt Obelink zich sterk verbonden met Winterswijk en de regio. Het bedrijf ondersteunt lokale sportverenigingen en maatschappelijke initiatieven. Die regionale betrokkenheid, gecombineerd met groei, innovatie en duurzaamheid, sluit aan bij de criteria van de Nationale Ondernemersprijs.



Met de winst volgt Obelink eerdere winnaars Leadax uit Wapenveld en warmtepompenproducent Weheat uit Duizel op. Naast de titel ontvangt Obelink een prijs ter waarde van 25.000 euro aan mediawaarde bij DPG Media.

