Welk bedrijf gaat er dit jaar vandoor met de Nationale Ondernemersprijs? Dat weten we op 8 april. Tijdens de officiële uitreiking in Amsterdam wordt bekendgemaakt wie de opvolger wordt van Weheat. Stemmen kan nog tot 7 april. Pak je kans nu het nog kan!

Lees verder onder de advertentie

De derde editie van deze prestigieuze ondernemersprijs is, net als de voorgaande keren, een samenwerking tussen De Ondernemer, het AD en alle regionale redacties van DPG Media.

Wie gingen er eerder met de titel vandoor?

De eerste editie werd gewonnen door Leadax uit Wapenveld, dat zich bezighoudt met de vraag hoe je van het afval van vandaag nieuwe grondstoffen voor morgen kunt maken. Vorig jaar was de eer aan Weheat uit Duizel, een innovatief bedrijf dat duurzame warmtepompen ontwikkelt en produceert.



Wat moet je doen (of laten) om genomineerd te worden?

De redactie van De Ondernemer houdt samen met het AD en de regionale titels van DPG Media het hele jaar nauwkeurig in de gaten wie in aanmerking kan komen voor de prijs. Eind 2025 leverden zij een lijst in met in totaal dertig bedrijven uit het hele land. Een vakjury, met daarin onder meer MKB-voorzitter Jacco Vonhof, selecteerde vervolgens negen bedrijven die volgens hen het beste voldoen aan de voorwaarden van de prijs.

Lees verder onder de advertentie

Wat zijn de voorwaarden om kanshebber te worden?

De Nationale Ondernemersprijs is bedoeld voor gezonde, innovatieve bedrijven tot zo’n 500 werknemers die bewezen hebben dat ze iets toevoegen aan Nederland. Een landelijke uitstraling werkt dus in je voordeel, net als het leveren van een bijdrage aan duurzaamheid en de sociale factor in je regio. Het gaat erom dat je een echte mkb-onderneming hebt, met een inspirerend verhaal.

Ondernemers nemen risico’s, tonen lef en durven ergens vol voor te gaan. Met deze prijs geven wij ze de erkenning die ze verdienen Jonathan van Noord hoofdredacteur van De Ondernemer en een van de juryleden

Waarom is deze prijs nodig?

„Wij zien dagelijks dat echte innovatie niet ontstaat in de vergaderzalen van corporate bedrijven, maar op de werkvloer bij het mkb”, antwoordt Jonathan van Noord, hoofdredacteur van De Ondernemer en een van de juryleden. „Ondernemers nemen risico’s, tonen lef en durven ergens vol voor te gaan. Met deze prijs geven wij ze de erkenning die ze verdienen.’’



Paul van den Bosch, hoofdredacteur van de regionale dagbladtitels van AD, voegt toe dat het midden- en kleinbedrijf ‘het motorblok van de BV Nederland’ is. „Wij schrijven niet alleen iets als er iets misgaat met bedrijven, maar staan vaak ook aan de kant van de ondernemers. Met deze publieksprijs willen wij dat met de regionale nieuwsmerken van DPG Media en De Ondernemer onderstrepen.’’

Deze jury selecteerde uit een lijst van 30 namen de 9 kandidaten: Jonathan van Noord (De Ondernemer), Jacco Vonhof (voorzitter MKB) en Kristel Groeneweg, voormalig zakenvrouw van het jaar. Foto: Dingena Mol

Lees verder onder de advertentie

Hoe breng je je stem uit?

Heel simpel, door hieronder voor een van de genomineerden te kiezen. Wil je eerst nog wat meer weten over de bedrijven die in aanmerking komen voor de prijs? We stellen ze hieronder aan je voor.

Wie zijn de negen genomineerden?

Van Meer uit Tholen (Zeeland)

Scheepsmotoren hybride of elektrisch aandrijven, zodat ze nauwelijks of geen CO2 meer uitstoten. Dat is de missie van dit snelgroeiende bedrijf uit Zeeland. Daarnaast richt Van Meer zich op de recycling van oude installaties.

Lees verder onder de advertentie

Een technicus van Van Meer aan het werk in de fabriek in Tholen. Foto: Sandra Schimmelpennink

The Protein Brewery uit Breda (Noord-Brabant)

Dit bedrijf draagt bij aan een duurzamere voedselproductie door schimmels te gebruiken om eiwitten te maken. The Protein Brewery wil in de toekomst vooral internationaal actief zijn.

Tomasu uit Hoeksche Waard (Zuid-Holland)

Dit ambachtelijk bedrijf maakt microgebrouwen sojasaus die zelfs in Japan wordt erkend. De sojabonen en tarwe worden in de Hoeksche Waard lokaal geteeld, gecombineerd met bronwater en grof grijs zeezout uit Bretagne.

Lees verder onder de advertentie

Tomasu: Nederlandse sojasaus die zelfs in Japan bekend is. Foto: Martin de Kievit

Bakkerij Hilvers uit Arnhem (Gelderland)

Dit bakkersconcern wordt gerund door drie broers en is de laatste jaren flink aan het uitbreiden. Ook maatschappelijk timmert Hilvers aan de weg, met betrokkenheid bij veel goede doelen.

Vitro-Plus uit Burgh-Haamstede (Zeeland)

De wereldwijde marktleider op het gebied van varenkweek is te vinden op Schouwen-Duiveland, in Zeeland. Vitro-Plus verscheept per jaar op een zo duurzaam mogelijke manier meer dan 40 miljoen mini-varentjes over de hele wereld.

Lees verder onder de advertentie

De Bonte Koe uit Schiedam (Zuid-Holland)

Dit bedrijf produceert ambachtelijke chocolade van topniveau op een eerlijke en traceerbare manier. Er zijn directe relaties met boeren en verpakkingen worden hergebruikt en gemaakt van natuurlijke ingrediënten.

Mooie Boules (verschillende vestigingen in heel Nederland)

Jeu de boules beoefenen, een hapje eten, dansen en kletsen. Dat is het concept van Mooie Boules. Veel locaties zijn overdag gratis open als ontmoetingsplek voor ouderen en nieuwkomers.

Bij Mooie Boules wordt Jeu de Boules gecombineerd met eten, drinken, dansen en socializen. Foto: Frank Jansen

Lees verder onder de advertentie

Preco uit Apeldoorn (Gelderland)

Dit bedrijf is gespecialiseerd in prefab beton en gebruikt steeds vaker hergebruikte grondstoffen. Preco speelt op het tekort aan vakmensen in de bouw in door samen te werken met regionale scholen.



