‎In de Achterhoek groeide vele voetballers op met de tenues van KWD. Waar het voor clubs vroeger vanzelfsprekend was kleding van KWD Sport in te kopen, is de concurrentie nu vele malen groter. Het is slechts een van de redenen waarom het Doetinchemse bedrijf stopt.

KWD Sport, ook bekend van De Graafschap, stopt ermee: ‘Het einde komt eraan en dat is triest’

Een trainingspak voor een tientje, een sporttas voor 12 euro en een bal van De Graafschap voor slechts 9 euro. De opheffingsuitverkoop van KWD is in volle gang.

„Er is qua bestellingen geen houden aan sinds we dinsdagmiddag hebben gemaild dat we gaan stoppen”, vertelt directeur Rinie Siebelink aan de Gelderlander, terwijl zijn collega’s om hem heen honderden orders proberen weg te werken.

Van links naar rechts: Arno Heersink, Joop Abbink, Stefan van Mierlo en Rinie Siebelink zijn druk met alle bestellingen. Foto: Theo Kock Persfotografie

„Een goede klant heeft meteen maar 1.500 hesjes en 100 waterzakken ingekocht. Particulieren bestellen bijvoorbeeld een bepaalde trainingsbroek die hun heel goed zit. Hoe ze reageren op de sluiting? Ze zijn vooral heel verrast. Als je al 62 jaar in de markt zit...”

‘Tweede vader’ start KWD in een schuur

Niemand had pak ’m beet twintig jaar geleden kunnen bevroeden dat het sportmerk níet het eeuwige leven zou hebben. Karel Wijnands Doetinchem (KWD) zag in 1962 het levenslicht, in een schuur. Wijnands, die eind jaren 90 overleed, was bevriend met de vader van Siebelink en woonde ook bij de familie Siebelink in.

Hij was voor Rinie zijn tweede vader.

Onder zijn eigen naam leverde Wijnands sportkleding, doelen, doelnetten, ballen, keepershandschoenen en allerlei trainingshulpmiddelen. Hij wilde vooral dat zijn producten betaalbaar zouden blijven.

Mensen kwamen hier fysiek langs, soms met een aanhangwagen, om voor duizenden euro’s aan spullen te kopen Rinie Siebelink Directeur KWD Sport

Opheffingsverkoop KWD Sport

Siebelink, die in de jaren 80 het stokje van Wijnands overnam, neemt die visie met de opheffingsverkoop nu wel heel nauw. KWD bestaat per 1 maart niet meer als bedrijf. Het merk is ingehaald door andere merken. Jako, Robey en Stanno maken nu de dienst uit op de lokale voetbalvelden.

Volgens Siebelink gaat het echter niet slecht met KWD. „We zijn nog steeds een gewild merk en hebben nog 75.000 klanten die min of meer regelmatig iets bij ons kopen. Maar het klopt wel dat we in de loop der tijd meer en meer voetbalclubs als klant hebben verloren. Bijvoorbeeld aan een Robey, dat flink investeert in clubs in de hoop die investering er ooit weer uit te halen. Vroeger hadden we twee tot drie concurrenten, nu tien.”

Roerige periode: bedrijf te koop

Dat is echter niet de belangrijkste reden om het bedrijf drie jaar geleden te koop te zetten. Siebelink (72) is op leeftijd en wil met zijn vrouw mooie reizen gaan maken.



„Onze dochter is in 2016 overleden en daar hebben we een tik van gehad. Daarna volgde de coronatijd. Ik had de energie niet meer om door te gaan. Maar ik wilde wél heel graag dat KWD als merk verder kon gaan.”

Dat is niet gelukt. Gesprekken over een overname liepen op niets uit. Heel erg jammer, vindt de ondernemer. „Maar het mooie is dat vaste klanten zeggen dat we vooral heel trots moeten zijn op wat we met ons team (met vijf medewerkers, KS) hebben opgebouwd.”

KWD en De Graafschap

Zo leverde KWD jarenlang de shirts van De Graafschap. Een vurige wens van Siebelink, die KWD omschrijft als een familiebedrijf met Achterhoekse roots dat ook serieus naar de rest van Nederland keek.

In de gouden tijden, de jaren 90 en daarna, verstuurde het bedrijf 60.000 catalogussen naar onder meer sportverenigingen, scholen en gemeenten.

„Een enorme investering, maar klanten kwamen echt uit het hele land. Mensen kwamen hier fysiek langs, soms met een aanhangwagen, om voor duizenden euro’s aan spullen te kopen. We waren trouwens ook een van de eersten met een webshop.”

Siebelink moet lachen: „Met aanvankelijk vijftig artikelen.”

Die webshop loopt nu sinds de uitverkoop als een trein. „Je weet dat dat gaat gebeuren. Het einde komt eraan en dat is triest, maar we hopen nog heel veel klanten blij te kunnen maken.”