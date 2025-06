Bekend restaurant stopt met duurzaam concept: ‘Op een gegeven moment is het geld op’

Restaurant De Kleischuur gaat sluiten. Het gevierde restaurant is een begrip in Gouda, maar het duurzame concept is volgens de eigenaren niet langer rendabel. ,,Dat is gewoon wat het kost als je het zonder gif laat maken.’’

Met pijn in hun hart maakten Marcel en Marleen Swagemakers het nieuws bekend. „Het is helaas niet meer mogelijk om onze visie op de huidige manier met jullie te blijven delen.” Als reden noemen ze de aanhoudende stijgende personele lasten en teruglopende inkomsten. „Het was een heel moeilijk besluit.”

Het restaurant bestaat al tien jaar en serveert lokale biologische gerechten, op een duurzame manier en met een plantaardige basis. Daar hangt alleen ook een prijskaartje aan en dat breekt het restaurant nu op. ,,Dat is helaas niet meer levensvatbaar.’’

Restaurant De Kleischuur in lijst 500 beste restaurants

Vorig jaar vierde het restaurant nog dat het op de Lekker500-lijst stond, de lijst met de vijfhonderd beste restaurants van Nederland. Eerder won De Kleischuur al de Gouden Pollepel en kreeg het restaurant een plek in de befaamde Gault & Millau-gids.

„Dat waren hele mooie toekenningen”, zegt Marleen Swagemakers. „En we hebben ook heel veel mooie dingen bereikt, daar ben ik supertrots op. Maar het kan in ieder geval niet voortbestaan zoals het nu gaat.”

Ik denk dat we misschien ook wel een beetje te vroeg zijn geweest met ons concept Marleen Swagemakers Eigenaar De Kleischuur

Volgens Swagemakers liepen de bezoekersaantallen de laatste tijd terug. „Zo lokaal mogelijk, daar zit een hoger prijskaartje aan”, vertelt ze. Dat geldt ook voor de keuze om met biologische producten te werken.

„Zodat de bodem ook niet zo wordt vergiftigd. Maar ik vermoed dat veel mensen dat ook minder boeit. Ik denk dat we misschien ook wel een beetje te vroeg zijn geweest met ons concept.”

Interieur van De Kleischuur Foto: De Kleischuur.

Samen met haar man heeft ze steeds financieel bijgesprongen om het restaurant open te houden. „Het speelt al langer en loopt een beetje op”, vertelt ze.

„Maar ja, het is je eigen zaak en je hebt er heel veel passie, tijd en liefde in gestopt. Maar ook heel veel geld. En dat is op een gegeven moment op. Je kunt dan blijven werken en er geld in stoppen, maar dat is niet de bedoeling van een eigen zaak.”

Restschuld staat nog open

Er staat ook nog een restschuld open van de coronaperiode. „Het is natuurlijk heel pijnlijk dat je dat niet hebt kunnen wegwerken”, vertelt Swagemakers. „Wij zijn natuurlijk ook een klein restaurant, zonder achtervang van andere bedrijvigheid.

De inkoopkosten van het restaurant zijn volgens haar veel hoger dan bij andere eetgelegenheden. „Dat is gewoon wat het kost als je het laat maken zonder gif. Ik heb daardoor meer arbeidskosten. We doen ook wel aan wildplukken, maar wat we kopen, is biologisch en puur uit Nederland. En dan het liefst zo lokaal mogelijk. Dat is duurder, maar ik denk nog steeds dat het gewoon belangrijk is.”

Restaurant De Kleischuur blijft nog kort open

Het restaurant blijft nog ongeveer een maand open. Zaterdag 26 juli is de laatste dag waarop er duurzame maaltijden worden geserveerd in de voormalige opslagschuur aan de rand van het Goudse centrum. Het stel wil het avontuur positief afronden. ,,We gaan kijken of we nog veel gasten mogen ontvangen. Dat zou fijn zijn.’’

Het is nog onduidelijk wat er verder gaat gebeuren wanneer het restaurant gestopt is. „We gaan ons bezinnen”, vertelt Swagemakers.

We gaan eerst kamperen. Even twee weken helemaal het hoofd leeg. En dan gaan we verder kijken Marleen Swagemakers

„Ik weet het echt nog niet. Marcel en ik gaan eerst kamperen. Even twee weken helemaal het hoofd leeg. En dan gaan we verder kijken. Waar hebben we energie voor? Waar doen we goed aan? Want de plek is gewoon fantastisch mooi. Of misschien gaan we het verkopen. We hebben echt nog even geen idee nu.”