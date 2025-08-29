Startup Boldwill ontsnapt aan 10.000 euro boete per dag, zet nu koers naar miljoen omzet

Vorig jaar stond het Haagse bedrijf van ondernemers Erik de Groot en Ashkan Hashemzadeh nog bekend onder de – inmiddels ‘verboden’ - naam Iron Roots. Juist toen de startup wat vaart begon te maken, was daar een onvoorziene tegenslag: een brief op de mat van een multinational. Een naamsverandering volgde: Boldwill.

Eriks en Ashkans missie begon vanuit de overtuiging dat sportkleding ook zonder synthetische plastics geproduceerd moest kunnen worden. De weg naar hun einddoel is allesbehalve eenvoudig.

In het begin was het een uitdaging fabrieken te vinden die wilden meewerken aan experimenten met plantaardige materialen Erik de Groot

„In de beginjaren was het een enorme uitdaging om fabrieken te vinden die wilden meewerken aan experimenten met plantaardige materialen. Veel producenten zagen dat niet zitten”, zegt medeoprichter Erik in gesprek met De Ondernemer. „Bovendien nemen grote fabrieken kleine spelers niet snel serieus.”

Pas toen (het huidige) Boldwill begon te groeien, kreeg het bedrijf meer vertrouwen van productiepartners in Griekenland en Portugal, die bereid waren stoffen op maat te ontwikkelen. Het bleek daarbij onmisbaar om een sterk netwerk op te bouwen, vaak via LinkedIn en persoonlijke connecties.

De struggles van ondernemerschap

Naast de productieproblemen was er de financiële realiteit. Boldwill is gebouwd zonder investeerders, wat aan de ene kant vrijheid geeft, maar aan de andere kant betekent dat de groei trager verloopt en er lange periodes kunnen zijn zonder inkomen. Om het hoofd boven water te houden, werkte Erik naast zijn uren voor Boldwill ook als freelancer. „Er is meerdere malen interesse getoond om in ons bedrijf te stappen, maar we wilden onafhankelijk blijven. Als iemand ooit 100 miljoen euro op tafel legt, dan denk ik er nog eens over na. Die onafhankelijkheid kent wel een prijs.”

Voor een klein bedrijf zonder juridische afdeling was dat een nachtmerrie Erik de Groot Boldwill

Die prijs uitte zich in enorme druk: slapeloze nachten, periodes van oververmoeidheid en burn-outachtige klachten. Daarbovenop kwamen geopolitieke spanningen en de coronapandemie. Waar veel merken last hadden van verstoorde productielijnen, bleek Boldwill juist veerkrachtig. De keuze om grotendeels binnen Europa te produceren – destijds ingegeven door duurzaamheidsoverwegingen – pakte gunstig uit. „Amerikaanse klanten zijn bereid om hogere prijzen te betalen. Zij zijn gewend aan leggings van honderd dollar of meer”, zegt Erik.

Haagse David tegen Canadese Goliath

Toen alles op de rit leek, moest de ergste klap nog komen. Net als andere jonge merken zoals Boombrush en Holie kreeg Boldwill (onder hun oude naam) een brief op de mat: een dreiging van een rechtszaak door een multinational. In hun geval vanwege de naam. „Voor een klein bedrijf zonder juridische afdeling was dat een nachtmerrie. Ik sliep wekenlang slecht door de gedachte aan een langdurige strijd”, vertelt Erik. Om welke multinational het gaat? „Het betrof een groot Canadees bedrijf, iets dat lijkt op Iron Roots.”

Foto: Boldwill

In de brief werden Erik en Ashkan gesommeerd hun werkzaamheden binnen zes maanden stop te zetten en hun verkoopkanalen te sluiten. „Anders moesten we 10.000 euro per dag betalen, zouden ze via de rechter ons merkrecht laten intrekken en beslag leggen op alle spullen.” Volgens de oprichters veel loze woorden, maar hun juridisch adviseur gaf aan dat je bij zo’n grote partij wel even goed achter de oren moet krabben voordat je in een jarenlange strijd verwikkelt raakt.

Na juridisch advies bleven er twee opties over: de strijd aangaan of de naam veranderen. „We kozen vanwege onze financiële middelen voor het laatste. Zelfs als we zouden winnen, was de kans groot dat we gehavend uit de strijd zouden komen. Geen makkelijke keuze, maar uiteindelijk leg je je erbij neer.” Zo ontstond Boldwill: een nieuwe naam, maar met dezelfde missie en nu veel beter juridisch beschermd.

De feniks uit Den Haag

Al met al heeft de rebranding toch aardig wat gekost. „Alles moest opnieuw, van website tot het logo. Onze oude collectie hebben we in de uitverkoop gedaan – wat we gezien ons duurzame karakter nog nooit hadden gedaan. Met die inkomsten hebben we de nieuwe collectie gefinancierd. In geld zijn de kosten lastig uit te drukken, in tijd heeft het ons een jaar gekost.”

Laat goed onderzoek doen door een derde partij of er andere merken zijn die op je merk lijken Erik de Groot Boldwill

Achteraf blijkt de keuze om de juridische strijd niet aan te gaan goed uit te pakken. Vandaag de dag verwerkt Boldwill duizenden orders per jaar en draait het bedrijf tonnen omzet. Over twee jaar hopen de oprichters de grens van een miljoen euro omzet te passeren. Het team bestaat uit Erik, zijn compagnon en een flexibele schil van freelancers. De eerste vaste medewerker die ze erbij willen halen? „Een allrounder die ons op alle fronten kan ondersteunen.”

Van experiment naar volwassen bedrijf

De les die Erik wil meegeven aan zijn medeondernemers is dat merkbescherming vanaf het begin bij de strategie van een onderneming hoort. „Laat goed onderzoek doen door een derde partij of er andere merken zijn die op je merk lijken. Een juridisch adviseur kan je helpen om de risico’s in te schatten en vervolgens ook om de aanvragen juist in te dienen. Dit hadden wij eerst niet gedaan, waardoor we wellicht andere keuzes aan het begin hadden gemaakt. Het kost wel al snel zo’n tien tot twintig duizend euro, maar je moet wel.”

Want waar Boldwill na een flinke tegenslag als een Haagse Fenix uit haar as herrees, kun je deze situatie beter voorkomen. Erik vat samen: „De aanklacht heeft ons merk gevormd. Waar we begonnen als een idealistisch experiment tegen plastic, zijn we nu een volwassen label dat laat zien dat duurzame sportkleding ook gewoon stijlvol en functioneel kan zijn. Toch zou ik wel adviseren: zorg dat je goede mensen inschakelt die dingen beter weten, dat geeft veel rust.”

