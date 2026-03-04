Willem stak asperges nog nooit zo vroeg: familiebedrijf delft witte goud nu al voor de liefhebbers

Zonder jas naar buiten, een picknick in het park en bloeiende narcissen. Maar in het Brabantse Oirschot is de lente dit jaar wel héél vroeg uit de grond geschoten. Het is pas begin maart, maar het zachte weer zorgt ervoor dat de eerste asperges al hun kopjes boven de zandbedden uitsteken.

Ze zijn hofleverancier voor veel Jumbo- en Plus-supermarkten in de wijde omtrek en bedienen daarnaast tientallen Delhaize-supermarkten in België. Ook chefs van een lange lijst regionale restaurants zweren bij de witte asperges van Van Gerven uit Oirschot, weet het Eindhovens Dagblad te melden.



Als opgewonden golden retrievers die van hun baasje nog in hun mand moeten blijven liggen, kunnen klanten niet wachten tot de winkel van Van Gerven voor het komende aspergeseizoen weer opengaat.



Lang hoeven zij niet meer te wachten, want het spel is op de wagen op de velden. Het klinkt knotsgek, want het is pas vroeg in maart, maar de afgelopen week zijn rond Oirschot de eerste asperges gestoken. Niet eerder gebeurde dat zo vroeg bij het bedrijf, dat al meer dan 70 jaar asperges teelt.

Voor carnaval denkt niemand aan asperges, maar nu beginnen mensen al te bellen Willem van Gerven aspergesteker

Asperges groeien met centimeters per dag

„Voor carnaval denkt niemand aan asperges, maar nu beginnen mensen al te bellen, zeker met dit lenteweer”, zegt Willem van Gerven. Hij heeft net de folie van de zandbedden gehaald en inderdaad: daar piept her en der al een wit koppie richting het zonnetje aan de Oirschotse hemel. Deze dagen groeien de asperges zo’n 3 centimeter per dag. Als het groeiseizoen op zijn best is, over een maand of twee, is dat 7 centimeter.



Familiebedrijf steekt asperges steeds eerder

Het familiebedrijf maakt er ook flink werk van en zoekt naar manieren om de asperges steeds eerder te kunnen oogsten. Het weer is daarbij belangrijk en zit nu al dagen mee, maar verder wordt er ook alles aan gedaan om de Koningin van de groente een zetje te geven.



Zo hebben de zandbedden ‘matrasverwarming’: onder de asperges loopt een leiding met lauwwarm water. Ook is er een folietunnel gemaakt die fungeert als een soort kas. „In de tunnel loopt de temperatuur op tot een graad of 30”, weet Willem.

Het gaat zeker een half miljoen kilo worden, en misschien wel flink eroverheen Jan van Gerven aspergesteker

Winkel nog net niet open

De asperges van Van Gerven staan op in totaal 83 hectare land: in en rond Oirschot, Sint-Oedenrode, De Beerzen, Wintelre en Vessem. In het hoogseizoen zijn er meer dan 100 mensen aan het werk. Maar ook nu al is er volop activiteit. Om de winkel te openen is het nog net te vroeg, maar het gaat hard. „Ik denk dat we over anderhalve week al rond de 3000 kilo zitten”, is Willems inschatting.



Vader Jan kan niet wachten. Hij voorziet een mooi seizoen. „Het gaat zeker een half miljoen kilo worden, en misschien wel flink eroverheen.” Willem verwacht deze week zijn eerste bord asperges van eigen veld te kunnen eten. „Met niet te veel poespas. Gewoon met ham en een eitje.”



