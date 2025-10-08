TrendingTea ontwikkelt de kortste theeketen met eerlijke prijzen voor boeren: ‘Wij veranderen de keten’

Hoe een project tijdens een studie kan leiden tot een succesvol bedrijf en een mooie toekomst voor mensen aan de andere kant van de wereld. Dit is het ondernemersverhaal van Niels Schutter en Roeland Veen. TrendingTea gaat niet alleen over heerlijke theesoorten. Een succesvol businessmodel waarbij sociale impact centraal staat.

„Tijdens de opleiding volgden we de minor zelfstandig ondernemen. Zo konden we een eigen bedrijf beginnen. Roeland en ik kozen voor de foodsector. We zagen dat transparantie en traceerbaarheid ver te zoeken waren in de theeketen. Daarop hebben we de theeketens onderzocht. Het viel op dat veel thee wordt ingekocht bij grote plantages waar geen biodiversiteit is en waar theeplukkers veel te weinig betaald krijgen. Daarnaast werd duidelijk dat in Europa theezakjes met theegruis en toegevoegde smaakstoffen de standaard waren geworden. Dat moest anders”, zegt TrendingTea-medeoprichter Niels Schutter.

In 2016 richtten Schutter en Veen daarom TrendingTea op. „We zijn begonnen met één doos thee. Inmiddels komen er elke maand volle zeecontainers met eerlijke thee binnen. We werken met een enthousiast team en willen echt een verandering realiseren”, vult medeoprichter Roeland Veen aan.

Direct trade en eerlijke handel

TrendingTea veranderd de theeketen volledig; Duurzamer, transparanter en vooral eerlijker. „Door direct zaken te doen met boerencoöperaties in Sri Lanka creëren we een korte theeketen en brengen we de boeren dichtbij. We werken rechtstreeks samen met ‘smallholder farms’ (kleine ondernemers die in grote groepen samenwerken, red.). Zo weten we dus precies wie onze thee levert en wat er aan deze boeren betaald wordt. Wij betalen deze boeren 150 procent van de marktprijs”, aldus Schutter.

Een 100 procent eerlijke theeketen, zo noemen ze het. En dat levert heel veel op. Zowel voor de theedrinker die échte kwaliteitsthee krijgt als voor de lokale theeboeren. Veen: „De boeren telen op duurzame en biologische manier. Ze gebruiken geen bestrijdingsmiddelen en tussen de theeplanten groeien meer dan honderd andere florasoorten. Dit voorkomt dat de bodem uitgeput raakt. In tegenstelling tot grote theeplantages, waar je vaak een monocultuur ziet. Onze boeren werken volgens het ‘agroforestry systeem’: een vorm van regeneratieve landbouw vol biodiversiteit.”

Transparantie levert meerwaarde op

Veen vervolgt: „De transparantie over wat er aan de achterkant gebeurt, levert meerwaarde op voor onze klanten. De korte keten zorgt voor minder tussenschakels en daarmee een betere prijs voor de boer maar ook een kostenbesparing voor de klant. Onze kwaliteitsthee is hierdoor vaak vergelijkbaar in prijs met de standaard theemerken in Europa. Maar dan zonder theegruis en smaakstoffen. Onze klanten krijgen de zekerheid van bewust en eerlijk inkopen.”

„Eerlijke prijs, eerlijke smaak en eerlijk voor de planeet zijn daarom onze drie pijlers. Eigenlijk zouden alle bedrijven moeten weten wat er achter de schermen gebeurt, maar dat is lang niet altijd het geval. Als ik onze thee drink, kan ik de theeboer bellen om te zeggen hoe lekker de thee is”, lacht Schutter.

Ketenverandering

Het blijft overigens niet alleen bij de hogere kiloprijs voor de boeren. Veen: „Wij willen echt een ketenverandering bewerkstelligen. Niet alleen door middel van transparantie, duurzaamheid en goede prijzen, maar ook door breder te kijken dan alleen de theeboer. Zo laten wij de thee ter plekke verpakken, wat werkgelegenheid oplevert, en investeren we in lokale projecten omdat we geloven in lokaal ondernemerschap.” TrendingTea onderzoekt per regio, met behulp van lokale universiteiten, zelfs het leefbaar inkomen voor boeren. „We willen zo eerlijk mogelijk zakendoen. En bovendien zo duurzaam mogelijk. We streven naar een CO2-neutrale keten van boer naar klant”, aldus Veen.

De korte theeketen en de kwaliteitsthee zorgen ervoor dat TrendingTea een flinke groei doormaakt. De theedrinker weet het merk te vinden en dat geldt ook voor grote bedrijfscateraars, kantoren en horecaketens. Bij veel Nederlandse bedrijven is TrendingTea ondertussen te vinden. „In heel herkenbare displays die weer worden gemaakt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Omdat we ook in eigen land graag een sociale bijdrage leveren.” Wat eveneens geldt voor duurzaamheid. De piramidevormige theezakjes zijn volledig composteerbaar en door het handige refill-systeem bespaart het bedrijf tachtig procent op verpakkingsmateriaal.

Groei leidt tot nieuwe huisvesting

De groei heeft overigens een gevolg voor de huisvesting. Onlangs heeft TrendingTea een nieuw kantoor en warehouse betrokken om alle activiteiten op een locatie onder te kunnen brengen. „We hebben onze groei altijd gefinancierd vanuit eigen middelen. Voor de ontwikkeling van ons nieuwe pand hebben wij een deel gefinancierd bij ING. Dat is een prettige samenwerking geweest. Er is veel aandacht voor onze persoonlijke wensen en dankzij de expertise van de bank hebben we een goed passende financiering gekregen. Daar hoeven we ons niet verder mee bezig te houden. De focus blijft daarom gericht op de verdere groei van het bedrijf, de kwaliteit van onze thee en de transparantie en impact van onze theeketen”, zegt Schutter tot slot.

