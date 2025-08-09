‘Vegan is geen scheldwoord’: deze horecaondernemers slaan handen ineen voor meer plantaardige opties

Minder vlees eten, meer veganistische gerechten op de menukaart en daarnaast lokaal inkopen. Het lijkt allemaal niet zo gemakkelijk en vaak ook te duur. Met wat hulp van elkaar en de gemeente willen horecaondernemers in Eindhoven het toch proberen.

Dat blijkt uit twee sessies van de workshop Proef de Toekomst, een programma van Ondernemend Eindhoven van de gemeente, en van Green Events. De gemeente wil lokaal inkopen, gezond en plantaardig eten stimuleren om zo een verduurzamingsslag te maken. Daarom nodigde de gemeente ondernemers uit om deel te nemen, schrijft Eindhovens Dagblad.

Interesse horecaondernemers is gewekt

Achttien ondernemers meldden zich aan. Wouter Fongers van De Burger ging vooral uit nieuwsgierigheid en om zijn netwerk uit te breiden.

Bij De Burger kun je al jaren vegetarische opties bestellen. „De hype lag net iets voor corona”, vertelt Fongers. „Toen was er een radicale omslag naar vegetarisch eten. Nu is dat wat minder geworden. Ik heb het idee dat mijn doelgroep, toch veel jongeren, vaak thuis wel vegetarisch eet, maar hier dan juist voor vlees kiest. Vegetarisch eten is niet de enige gezonde keuze. Vlees bevat veel proteïne en dat is nu weer trendy. Ik kies voor een goede mix op de menukaart, maar ga mijn bedrijfsvoering niet veranderen.”

Horecaondernemers willen meer vegetarisch en vegan

Het doel van de sessies is niet om helemaal over te gaan op vegan, maar om plantaardige gerechten in ieder geval aan te bieden. Experts op dit gebied, zoals Manfred Albrecht van Bij Albrecht en de mensen van ’t Wasven en Phood Kitchen spraken hierover en gaven enkele richtlijnen.

Er is bijvoorbeeld in Eindhoven nog maar één echt veganistisch restaurant (Bij Albrecht, red.), maar je kunt wel op veel plekken iets veganistisch eten. Toch is er nog veel ruimte tussen Bij Albrecht en vegan fastfood.

Behoefte aan een lokaal platform

Om lokaal ondernemen makkelijker en minder duur te maken, zou het fijn zijn als er een platform komt met adressen waar ondernemers plantaardig kunnen inkopen, waar en wanneer de weekmarkten zijn en waar groente van leveranciers opgehaald kan worden. Daar is duidelijk behoefte aan en zo worden de lijntjes korter. Ook is het goed om in kaart te brengen waar je al goed plantaardig en vegetarisch kunt eten.

We hadden al contacten over eetbare plantjes

Zo’n platform of een soort groothandel van lokale boeren juicht Rob van Eldijk, manager bij restaurant 1910, toe. „Dat zou veel zoek- en regelwerk schelen.” Hij bezocht samen met eigenaar Chris Nabuurs en chef-kok Bart van de Moosdijk de tweede sessie van Proef de Toekomst bij Phood Kitchen. Zij pakken na de vakantie de samenwerking met Phood op. „We hadden al contacten over eetbare plantjes.”

Local hero op de kaart

1910 wil zeker de menukaart aanpassen. „Dan denk ik aan een ‘local hero’ als bijvoorbeeld een wortelsoep met wisselend garnituur of bij een vier- of vijf gangenmenu een gang volledig lokaal. Dat wordt zeker gewaardeerd door onze gasten, maar het moet natuurlijk wel 1910-waardig zijn. We kunnen niet zomaar een simpele groentensoep voorzetten.”

En dit is precies het doel van de sessies: dat er wordt samengewerkt en nagedacht over duurzaamheid en plantaardig eten. Regelgeving is dan niet nodig. Belangrijk is dat ‘vegan’ geen scheldwoord is, het moet er gewoon bij horen. Voor de ondernemer is het belangrijk om voor iedereen iets op de kaart te hebben. Zo bereik je de meeste mensen. Zelfs Happiness Café, voorheen veganistisch, besluit juist nu om vlees op de kaart te zetten. Dat heeft ook te maken met balans vinden en het niet willen uitsluiten van mensen. De basis blijft wel veganistisch, maar als je wilt kun je er vlees bij bestellen.

Vegan of vegetarische foodtrucks

De grote afwezigen bij Proef de Toekomst waren de organisatoren van festivals en evenementen. Toch zou tussen de foodtrucks en kramen tijdens carnaval bijvoorbeeld ook prima een truck met plantaardig eten kunnen staan. Een broodje falafel zou zeker verkocht worden, maar deze ondernemers kiezen er (nog) niet massaal voor om hun truck tussen de frietkarren, loempiakramen en hamburgertenten te zetten. De gemeente kan hierin het goede voorbeeld geven.

