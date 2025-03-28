Het CBS publiceerde vrijdag nieuwe cijfers: de arbeidsproductiviteit is in 2024 opnieuw gedaald. En niet een beetje. Economen maken zich zorgen, terecht. Want als we structureel minder productief worden, gaan we dat met z’n allen voelen: in onze welvaart en in de ruimte om te investeren en te ondernemen.

Wat economen aangeven is dus belangrijk. Toch voelt wat zij aangeven voor veel ondernemers te veel als een ver-van-mijn-bed-show. Ondernemers willen weten waar zij het verschil kunnen maken in hun bedrijf. Dáár waar mensen met elkaar productiviteit maken of breken. Laten we daar eens naar kijken.

Arbeidsproductiviteit: waar zit het echte probleem?

Dalende productiviteit klinkt wellicht ongrijpbaar voor jou, maar als je goed kijkt kan je het zien. Je ziet het als:

Je moeite hebt om mensen te vinden én te behouden

Je team elkaar niet echt versterkt

Je zelf altijd alles zelf in beweging moet zetten

Je mensen problemen niet zelfstandig oplossen

Er veel geprobeerd wordt, maar weinig echt wordt afgemaakt

Je telkens opnieuw brandjes moet blussen



Kortom: als je, vaak onbewust, te veel tijd, energie en geld kwijt bent aan... gedoe.

Gedoe is duur. Heel duur

Volgens het Nederlands Comité voor Ondernemerschap kost dit gedoe het Nederlandse mkb elk jaar zo’n 65 miljard euro. Ja, miljard. En een deel daarvan zit waarschijnlijk ook in jouw bedrijf.

Dat zijn niet alleen kosten voor gedoe, maar ook de kosten voor de kansen die bedrijven missen door gedoe. Als je bezig wordt gehouden door gedoe, probeer dan maar eens te innoveren, digitaliseren en te internationaliseren. Als het al lukt, dan gaat dat met veel meer moeite.



En van groeien met gedoe wordt het gedoe uiteindelijk exponentieel groter. De 750 beste FD Gazellen van de laatste 10 jaar zijn afgelopen jaar samen 626 fte gegroeid. Dat is nog geen 1 fte per bedrijf…

Allemaal kommer en kwel?

Nee. Er zijn gelukkig bedrijven die zich volledig onttrekken aan het gebrek aan productiviteitsgroei. Bedrijven die gedoe goed managen zijn twee tot vijf keer productiever dan hun concurrenten. Dat is geen gok, maar harde wetenschap (uit een internationaal onderzoek, het WMS, dat al 15 jaar loopt). En het mooie is: je hoeft geen enorme organisatie te zijn om daar iets mee te doen.

Waar begin je dan?

Bij jezelf. Misschien herken je je in één van deze types:

Je ziet het gedoe, maar weet niet waar je moet beginnen

Je hebt al eerder geprobeerd om er iets aan te doen, maar het verzandde

Je denkt dat het bij jou wel goed zit. Onlangs gepubliceerd onderzoek van TNO laat zien dat helaas veel ondernemers zich in deze categorie bevinden.



In al die gevallen helpt het om gewoon eens objectief te meten waar je staat. Gewoon om inzicht te krijgen. Zodat je kunt zien waar het beter kan. Hier kan je dat doen.

Kijk hoe je mensen de autonomie kan geven om samen zaken op de meest effectieve manier te regelen Pieter Peelen

Bouw een kernteam

Start vervolgens een klein divers team dat samen de organisatie effectiever gaat maken. Dat begint bij duidelijkheid creëren. Dat ervoor zorgt dat zaken geregeld en gestroomlijnd worden zonder een hoop bureaucratie (regels, procedures en managers) toe te voegen. Heb je al een MT? Herzie dan de opdracht voor het MT.

Integreer management in je processen

Kijk hoe je mensen de autonomie kan geven om samen zaken op de meest effectieve manier te regelen. Vaak kunnen mensen zelf veel meer verantwoordelijkheid aan dan je denkt. Integreer management in je bestaande processen. Zo kan een reeks aan goede projectevaluaties een bron zijn voor een besluit over promotie, ontslag, ontwikkeling of een verbeterinitiatief. Daar hoef je dan echt geen extra bureaucratie voor op te tuigen.

Wat levert het op?

Wij zien dat ondernemers die hier aandacht aan geven jaarlijks hun productiviteit met 20 procent verbeteren. Een productiviteitsstijging van 8 euro per uur betekende vorig jaar voor een bedrijf met 80 fte 1 miljoen euro extra resultaat. Door minder gedoe, niet door harder werken.

De praktijk laat ook zien dat bedrijven die investeren in deze nieuwe stijl van management wendbaarder zijn. Ze innoveren en digitaliseren sneller. Ze trekken betere mensen aan en houden die ook vast. Ze lopen voorop.



En dat is precies wat de productiviteitscijfers van de komende jaren nodig hebben: veel meer bedrijven die het anders durven doen. Aan jou of het jouwe daarbij hoort!

