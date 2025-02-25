Aan je bedrijf werken? Dat is een grote ondernemersfout

Je hoort het overal: je moet ook werken aan je bedrijf, niet alleen in je bedrijf! Een veelgehoord advies dat ondernemers moet helpen groeien. In deze expertblog legt Pieter Peelen uit waarom je juist niet aan je bedrijf moet werken.

Aan je bedrijf werken, is net als met goede voornemens. In januari beginnen mensen massaal met sporten, gezonder eten en minder alcohol drinken. Maar na een paar weken haken de meesten weer af. Waarom? Omdat ze het alleen doen, zonder systeem, zonder steun, zonder een reden die groter is dan zichzelf. Omdat ze vinden dat het moet, maar wil je ook echt?



Ondernemers maken vaak dezelfde fout. Ze plannen een dag om ‘aan hun bedrijf te werken’. Alleen, zonder hun team. Ze zitten met een notitieboek en een cappuccino alleen in een hippe koffietent te bedenken hoe ze hun bedrijf gaan verbeteren.



Net als bij goede voornemens is de kans groot dat er na een paar weken weinig van terechtkomt. Die vrije dag wordt dan snel toch weer volgepland met allerlei zaken die belangrijker worden geacht.



Waarom? Omdat het moet en ze het alleen doen.

Werk samen aan een lonkend perspectief

Echte groei ontstaat niet door in je eentje te sleutelen aan wat processen en structuren. Daar is om te beginnen een lonkend perspectief voor nodig, dat niet alleen jou maar ook anderen ‘aanzet’. Een gezamenlijke toekomstvisie waar iedereen zich in herkent en waarvoor ze zich voor willen inzetten.



Als jij als ondernemer wél helder hebt waar je naartoe wilt, maar je medewerkers niet, dan voelt het voor hen als een ‘plan van de baas’. Niet als iets waar ze zelf een rol in hebben. Zonder dat lonkend perspectief gaan mensen niet uit zichzelf initiatieven nemen.



En zonder betrokken medewerkers blijft ‘werken aan je bedrijf’ een eenzaam ‘moetje’ voor jezelf. Als medewerkers zich verbonden voelen met een inspirerend toekomstbeeld, komen ze zelf met ideeën en initiatieven. Niet omdat jij ze dat opdraagt, maar omdat ze er deel van willen uitmaken.



Dat is wat bedrijven onderscheidt die zich blijven ontwikkelen. Het enige wat jij dan hoeft te doen is daarvoor open staan. Soms zal je je toekomstbeeld dan ook enigszins moeten aanpassen.

Waarom dit cruciaal is

Mensen geven niet snel op als ze ergens bij willen horen.



Ik hoor nu al verhalen van mensen die op 1 januari aan een nieuwe baan begonnen en begin februari alweer hebben opgezegd. Waarom? Als je als bedrijf geen lonkend perspectief biedt, is het voor medewerkers veel makkelijker om af te haken. Geld kan je overal verdienen, iets heel specifieks betekenen kan waarschijnlijk alleen bij jou. Er hoeven dan maar een paar zaken niet naar verwachting te gaan tijdens het inwerken en iemand is weg.



Initiatief en betrokkenheid komen vanzelf.



Wanneer mensen zich verbonden voelen met de toekomst van het bedrijf, hoef jij niet alles te bedenken. Ze komen zelf met ideeën, verbeteren dingen zonder dat je erom vraagt en trekken elkaar mee in de goede richting. Het enige wat je dan niet moet doen is te veel in de weg lopen.

Het zorgt voor echte groei, niet alleen verandering. Veel bedrijven veranderen constant, maar ontwikkelen zich nauwelijks. Dat komt omdat verandering vaak iets is wat ‘van boven’ wordt bedacht, terwijl ontwikkeling iets is wat ‘van binnen’ komt. Een lonkend perspectief zorgt ervoor dat de organisatie als geheel vooruit beweegt. Voor productiviteitsverbetering een kritieke wandvoorwaarde.

Hoe pak je dit aan?

• Creëer een visie die groter is dan jijzelf – Waar gaat je bedrijf écht naartoe? Maak het concreet, inspirerend en tastbaar. Wij willen het Nederlandse mkb voor 2040 50 procent productiever krijgen, binnen de planetaire grenzen. Wat willen jullie betekenen?



• Betrek je mensen actief – Zorg dat medewerkers invloed hebben op hoe het bedrijf zich ontwikkelt. Luister naar hun ideeën en geef ze ruimte om bij te dragen. Ik ken bedrijven die XiBE gebruiken om ideeën vanuit de hele organisatie op te halen; elk idee dat daarin wordt ingediend levert gemiddeld 3.000 tot 6.000 euro op.



• Koppel de dagelijkse praktijk aan het grote plaatje – Maak in elk overleg, project of bij elke beslissing samen de link naar de lange termijn. Laat zien hoe wat vandaag gebeurt bijdraagt aan de toekomst. Voorkom dat je te veel verzand in gedoe dat niets te maken heeft met waar je naar toe wil.



Kortom: stop met ‘ik moet werken aan mijn bedrijf’ en maak er van ‘wij willen samen werken aan een lonkend perspectief’. Dan hoef je niet steeds zelf te duwen en te sleuren — dan gaat het vanzelf!

