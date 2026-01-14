‘Het draait toch niet om mij?’ Waarom bescheidenheid ondernemers meer kansen kost dan ze denken

Lees verder onder de advertentie

‘Ach nee hoor, ik hoef niet zo nodig. Ik zet mijn medewerkers liever in het zonnetje.’ Aan het woord is een eigenaar van een bureau, dat trainingen verzorgt.‘Het draait toch niet om mij?’Mijn handen jeuken. Ik weet dat deze ondernemer een bijzonder levensverhaal heeft, dat een groter podium verdient. Ik zie ook dat hij nog liever zijn schoen opeet dan daar een post over schrijft voor LinkedIn. Laat staan erover vertellen in een training of op een podium.



Het is toch ook heel nobel? Om je medewerkers of klanten naar voren te schuiven? En zelf in de schaduw te blijven? In onze doe-maar-gewoon-cultuur krijg je hier zelfs een schouderklopje voor.Zeker, het is te prijzen als je niet haantje de voorste bent en ook andere laat stralen, of het nu je medewerkers of je klanten zijn.Maar ook die nobele of bescheiden overtuiging is slechts een overtuiging. Je kunt er ook anders naar kijken.

‘Het draait niet om mij’ als veilige overtuiging

In gesprekken met klanten hoor ik vaak zinnen als:‘Daar zit toch niemand op te wachten?’‘Wat ik ervan vind is toch helemaal niet relevant?’‘Ik hoef niet de hele tijd met mijn kop in beeld.’ Let eens op die woorden: ‘niemand’, ‘helemaal niet’ en ‘de hele tijd’.Dat klinkt niet neutraal. Het zijn extreem stellige woorden. In mijn werk zie ik dat heel vaak. Wie zulke sterke termen voor zichzelf gebruikt, heeft vaak te maken met een interne rem. Een innerlijke criticus die ervoor wil zorgen dat je risico uit de weg gaat. Je hebt, zoals een klant het noemt, een interne ‘Coby’ die overal wat van vindt.



En jezelf NIET laten zien, is ook communicatie. Als jij geen context geeft, vullen medewerkers of klanten die zelf in. Dat zie je terug in bedrijfscommunicatie. Een homepage met een random serverkast met snoeren, een algemene tekst ‘wij zijn er voor je’ (of liever nog iets in het Engels met better en together). Filmpjes met glimlachende stockfoto in beeld.



Maar wat is het grotere verhaal? Waarom doe je wat je doet? En wat betekent jouw bedrijf voor jouw klanten en medewerkers?Die eigenaar van het trainingsbureau zit in een tak van sport waarin hij van klanten een gedragsverandering vraagt. Hij helpt ze met persoonlijke ontwikkeling. Dan vraag je nogal wat van mensen.In zijn werk vraagt hij van anderen wel zichtbaarheid. Zijn medewerkers mogen in de spotlight. Zijn klanten moeten zich blootgeven. Alleen zijn eigen verhaal houdt hij buiten beeld.Dan vraag ik me af, als hij geen kleur bekent, waarom zou een ander dat dan wel doen?



Uithangbord zijn zonder influencer te worden

Uithangbord zijn van je eigen bedrijf betekent niet meteen dat alles om jou draait. En het betekent al helemaal niet dat je een influencer moet worden. Je hoeft ook niet meteen met je hoofd op een bestelbusje. Maar weet dat mensen geïnteresseerd zijn in jou. Klanten, medewerkers en partners willen weten waar je bedrijf voor staat. Welke richting je opgaat. Waarom bepaalde keuzes worden gemaakt. Wie er aan het roer staat als het spannend wordt. Waar je in gelooft.



Nu hoor ik je denken, ja maar ik zit in een heel andere branche! Ik verkoop brood/gordijnen/verzekeringen, dus geen persoonlijke ontwikkeling. Waarom zou ik dan iets persoonlijks delen?Omdat ook in jouw product een groter verhaal zit, dan alleen het ding zelf: een verjaardagtaart is het moment dat je een familiemijlpaal viert of je team in het zonnetje zet.Gordijnen maken van jouw huis een thuis. Verzekeringen zorgen ervoor dat je onbezorgd op vakantie kunt, waar je de echte herinneringen maakt.

Verhaal achter het bedrijf maakt een verschil

Je hoeft niet altijd je eigen verhaal te vertellen, het mogen ook die van jouw klanten of medewerkers zijn. Maar iemand moet het wel vertellen. Liever horen we jouw persoonlijke ervaring anekdote of stem, om het verhaal echt kracht bij te zetten. Chatgpt kan het niet alleen ;).Voor veel ondernemers levert zichtbaar zijn bovendien iets heel praktisch op:mensen doen liever zaken met iemand die ze herkennen en vertrouwen. Met een gezicht bij het bedrijf wordt een keuze minder abstract. Of je nu slager, retailer, marketeer of zzp’er bent: jouw verhaal helpt klanten sneller begrijpen waarom ze juist bij jou moeten zijn, en niet bij de concurrent om de hoek of online.

Zeker in markten waar producten op elkaar lijken, maakt het verhaal achter het bedrijf het verschil. Zichtbaar zijn is dan geen aandacht trekken, maar keuzestress wegnemen.Dus als je een stellige stem hoort in je hoofd, die het belachelijk vindt dat jij iets deelt over jezelf, die iets van de persoon achter jouw bedrijf wil delen of de verhalen waar jouw bedrijf voor staat: Vraag je dan af of dat jouw innerlijke Coby is.



Het draait niet alleen om jou, maar het draait OOK om jou. Als ondernemer met een visie, expert in je vak, als rolmodel. Doe net als mijn klant en plak een post-it op je laptop met de tekst ‘Hou je bek, Coby!’ en laat jezelf vaker zien.Niet iedereen zit op jou te wachten, maar sommigen zitten om jou te springen. Daar doe je het voor!



