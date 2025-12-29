Lagere autokosten én meer keuzevrijheid: waarom flexibiliteit het wagenpark toekomstbestendig maakt

Zakelijke mobiliteit verandert snel. Kosten stijgen en medewerkers vragen om meer vrijheid. Organisaties zoeken daarom naar manieren om mobiliteit flexibel en betaalbaar te houden. In mijn werk zie ik hoe een wendbaar wagenpark daarbij steeds vaker de oplossing biedt.

Felix Bruinsma Felix is mobiliteitsexpert en adviseert organisaties over wagenparkbeheer, elektrische mobiliteit en duurzame mobiliteitsstrategieën. Hij combineert jarenlange praktijkervaring met een scherpe blik op trends in de mobiliteitsmarkt.

Zakelijke mobiliteit ontwikkelt zich in hoog tempo. Werkgevers zoeken naar een balans tussen kostenbeheersing en aantrekkelijk werkgeverschap, terwijl de mobiliteitsbehoefte van medewerkers steeds dynamischer wordt. Tijdens een bezoek aan een IT-dienstverlener in de Randstad zag ik onlangs hoe deze spanning leidt tot vernieuwde keuzes in het wagenparkbeleid.



Het bedrijf werkte jarenlang met een traditionele mobiliteitsregeling: medewerkers konden een leaseauto naar wens samenstellen of kiezen uit drie vooraf geselecteerde modellen. Die vaste modellen hielden de risico’s klein, vooral bij personeelswisselingen, maar beperkten de keuzevrijheid aanzienlijk. Terwijl juist die keuzevrijheid steeds belangrijker wordt voor medewerkerstevredenheid.

Mobiliteit moet meebewegen met het leven van medewerkers, niet andersom. Felix Bruinsma Athlon

Waarom een vaste leaseauto niet meer past bij het leven van vandaag

Steeds minder medewerkers willen zich nog vijf jaar aan dezelfde werkgever binden, laat staat aan een auto. Levensfases veranderen sneller dan voorheen: een nieuwe functie, een verhuizing, gezinsuitbreiding of eenvoudigweg veranderde reistijden zorgen voor wisselende mobiliteitsbehoeften. Mobiliteit moet mee kunnen bewegen met het leven in plaats van andersom.



Dit inzicht bracht de organisatie tot een interessante stap. In plaats van vasthouden aan een beperkt aanbod, besloten ze hun wagenpark volledig te flexibiliseren.

Een flexibele aanpak die rust én duidelijkheid brengt

Medewerkers kiezen maandelijks via een app een auto die past bij hun actuele situatie. Verandert die situatie, dan kunnen ze zonder extra kosten wisselen. Alleen de modellen die binnen de kaders en het budget van de regeling van de werkgever valt worden getoond, zodat overzicht en voorspelbaarheid blijven bestaan.



Wat mij opviel: de rust die deze aanpak brengt. Werkgevers lopen minder risico’s wanneer iemand uit dienst gaat en medewerkers ervaren meer autonomie zonder financiële nadelen. Wie voor een voordeliger model kiest, houdt budget over, wat bewuster kiezen stimuleert. Zo ontstaat een systeem dat zowel flexibel als transparant is.

Flexibiliteit als katalysator voor elektrisch rijden

Een opvallend bijeffect van deze flexibele aanpak is dat medewerkers eerder bereid zijn een elektrische auto te proberen. Hoewel regelgeving en maatschappelijke druk verduurzaming noodzakelijk maken, merk ik dat koudwatervrees nog vaak aanwezig is.



De mogelijkheid om tijdelijk en vrijblijvend een elektrische auto te testen, verlaagt die drempel. Medewerkers doen ervaring op, ontdekken dat elektrisch rijden in de praktijk goed werkt, en werkgevers stimuleren duurzame keuzes zonder te dwingen. Het vergroot het enthousiasme en versnelt vaak de overstap naar een groener wagenpark.

Een toekomstbestendige koers voor organisaties

De voordelen voor de organisatie zijn duidelijk: lagere risico’s, hogere medewerkerstevredenheid en een wagenpark dat moeiteloos meebeweegt met ontwikkelingen in wetgeving en techniek. Flexibiliteit maakt mobiliteit toekomstbestendig zonder in te leveren op grip of kostenefficiëntie.



Ik zie deze beweging steeds vaker. Mobiliteit verschuift van bezit naar gebruik, en van langdurige contracten naar flexibele oplossingen. Door daarop in te spelen, creëren organisaties een arbeidsvoorwaarde die past bij de veranderende realiteit van werk en leven.