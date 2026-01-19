Waarom een AOV meer voor je doet dan je denkt

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten; schuif jij het net als sommige andere ondernemers al jaren voor je uit? Waarom zou je jezelf verzekeren, het gaat nu toch goed? En wat levert een AOV eigenlijk op als je daadwerkelijk arbeidsongeschikt raakt? Dat is meestal meer dan je denkt. Leon Goudkuil is AOV-expert bij a.s.r. en legt het je graag uit.

,,De financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid worden best vaak onderschat’’, begint Leon. ,,Ik spreek weleens klanten die aangeven dat ze iets geregeld willen hebben voor als het toch eens misgaat. En als we hun vaste uitgaven dan bij elkaar optellen om te zien wat ze maandelijks aan inkomen nodig hebben, schrikken ze daar soms van. ‘Waar ga ik dat geld vandaan toveren?’, is dan hun eerste vraag. Dit soort gesprekken openen vaak de ogen.’’

Verplichte AOV: eigen risicotermijn van twee jaar

Als een financieel vangnet bij arbeidsongeschiktheid ontbreekt kan dit voor ondernemers grote gevolgen hebben. Daarom werkt de overheid al jaren aan de verplichte AOV. Hoe die eruitziet? Leon legt uit: „Bij arbeidsongeschiktheid geldt bij de verplichte AOV een eigen risicotermijn van twee jaar. Tijdens die termijn krijg je nog geen uitkering, dus je moet twee jaar zonder inkomen overbruggen. Dat kan niet iedereen.’’



Hij vervolgt: ,,Daarnaast keert de verplichte AOV maximaal het minimumloon uit, waarvoor je alleen in aanmerking komt als je zelf niet meer in staat bent om dat bedrag bij elkaar te werken. Kun je ander werk dan wat je deed nog wel uitvoeren? Dan ben je verplicht om dat werk aan te nemen.’’

Drie vragen om jezelf te stellen

Als je zelf de regie wilt houden is het volgens hem daarom verstandig om voor een ‘gewone’ AOV te kiezen. Daar moet je volgens Leon een aantal dingen voor uitzoeken. „Vraag jezelf af hoe lang je kunt overbruggen zonder uitkering. Bij a.s.r. bepaal je zelf de eigen risicotermijn, die je kunt terugbrengen tot dertig dagen. Langer kan natuurlijk ook als jouw financiële buffer dat toelaat.’’



De expert vertelt verder: ,,Stel jezelf ook de vraag tot wanneer je jezelf wilt verzekeren. Wil je dit slechts tot je zestigste en niet tot je AOW-leeftijd? Dan scheelt dat in de premie. Houd er wel rekening mee dat er bij zwaardere beroepen soms andere regels gelden. Het belangrijkste is dat je vooraf goed uitzoekt welk bedrag je nodig hebt om van te kunnen leven.” Bij a.s.r. mag je tot 90 procent van het gemiddelde inkomen verzekeren. ,,Stel jezelf tot slot de vraag of je je uitkering laat indexeren. De uitkering stijgt dan mee met de stijgende prijzen. Gezien de inflatie van de afgelopen jaren is dat het overwegen waard.’’

Wat heb je aan een AOV als er niks aan de hand is?

Leon: „Mensen weten vaak niet dat een verzekeraar meer doet dan alleen uitkeren wanneer je arbeidsongeschikt raakt. Bij a.s.r. willen we er ook voor je zijn als het goed met je gaat. We helpen graag met het gezond houden van jezelf én je bedrijf. Zo voorkomen we dat je uitvalt en zorgen we dat je bedrijf blijft draaien.’’



Hij noemt een paar voorbeelden van manieren waarop a.s.r. ondernemers helpt. „Je kunt elk jaar vrijblijvend een gezondheidscheck laten doen. Of een OndernemersBlauwdruk laten maken. Dan kijk je samen met een ondernemerscoach waar er kansen liggen voor jouw ondernemerschap en je bedrijf.’’

Wat kost een AOV?

En dan een typisch Nederlandse vraag voor de expert van a.s.r.: wat kost dat eigenlijk, zo’n AOV? „Dat verschilt per ondernemer’’, luidt het antwoord. „Nogmaals: zwaardere beroepen zijn wat kostbaarder om te verzekeren en leeftijd speelt natuurlijk ook een rol. Ouderen betalen een hogere premie.’’



Hij legt uit dat verder de hoogte van het verzekerde bedrag, de einddatum van de AOV en de lengte van de eigen risicotermijn meewegen. ,,Er wordt vaak gedacht dat een AOV kostbaar is, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Het gaat om een bruto premie en die is aftrekbaar van de inkomstenbelasting.’’

Hoe werkt het afsluiten?

Als je ervoor kiest om een AOV af te sluiten, neem daar dan de tijd voor. Hoeveel heb je nu nodig om er later goed bij te blijven zitten? Uit welke AOV’s kun je kiezen en hoe verschillen ze? „Als je er zelf niet helemaal uitkomt is het slim om met een financieel adviseur in gesprek te gaan. De kans is groot dat je als ondernemer al met zo’n adviseur in contact bent voor je belastingzaken.’’



Keuze gemaakt? ,,Dan kom je in ons geval bij de acceptatie-afdeling terecht. Hier worden de gegevens van je aanvraag gecheckt en beoordeeld, en hetzelfde geldt voor het bedrag dat verzekerd moet worden. Daarna volgt de medische acceptatie waarbij je een gezondheidsverklaring moet invullen. Mocht het nodig zijn, dan vragen we met jouw goedkeuring dossiers op bij een behandelend arts of je huisarts.’’

AOV met een vast aanspreekpunt

„Wat er precies gebeurt als je daadwerkelijk uitvalt en niet meer kunt werken? Dan vangen wij je op. Bij a.s.r. werken we met een casemanager (die jouw vaste aanspreekpunt wordt), de arbeidsdeskundige dienst en de medische afdeling.’’ Zij bekijken met elkaar welke oplossing het beste bij jouw situatie past. Je kunt dus altijd rekenen op maatwerk en een persoonlijke benadering. „En natuurlijk zijn we ook beschikbaar als er nog niets aan de hand is, maar je vragen hebt over de AOV’’, besluit Leon.

Heb je een AOV nodig?

Twijfel je of je een AOV nodig hebt? Er is altijd een kans dat je voor korte of langere tijd niet kunt werken. Hoe betaal je dan jouw vaste lasten, zoals huur, de hypotheek of studiekosten voor je kinderen? Ook jij hebt een financieel vangnet nodig.



Daarnaast is de overheid dus al een tijd bezig met wetgeving voor een verplichte AOV. Kies je liever zelf een AOV op maat? Onderzoek dan welke AOV bij jouw ondernemerschap past.



