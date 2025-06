Waarom vaste energiecontracten niet meer werken: ‘Je zet jezelf klem’

Lees verder onder de advertentie

NieuweStroom betrad in 2012 als eerste in Nederland de markt met dynamische energie - zowel in contract als in prijs. „Op dat moment waren er alleen vaste en ondoorzichtige energiecontracten, waar ondernemers lang aan vastzaten. Ook was er een grote afstand tussen leveranciers en hun klanten. Wij wilden die afstand overbruggen.”

Die mogelijkheid ontstond toen de slimme meter zijn intrede deed. Hiermee kon het stroomverbruik per uur worden uitgelezen. „Wij wisten dat er op de beurs energie per uur kon worden ingekocht, maar dat was alleen toegankelijk voor energieleveranciers en hele grote bedrijven, zoals de NS en Schiphol. Wij wilden dat met een nieuw leveringsconcept ook voor kleinere ondernemers beschikbaar maken.”



50.000 ondernemers ontdekten het voordeel

Dat concept werd NieuweStroom, dat zzp’ers, het mkb en grootzakelijke bedrijven op transparante wijze koppelt aan de marktprijzen voor stroom en gas. „Met de in- en verkoop van stroom op basis van uurprijzen, vertrouwen, transparantie, contractvrijheid en inzichtelijkheid in het energiegebruik, hebben we ons afgezet tegen de oude stroming.” Met succes: inmiddels hebben meer dan 50.000 ondernemers het voordeel ontdekt.

Lees verder onder de advertentie

Dat was met name voor het energie-intensieve mkb hard nodig. De Graaf: „Als je kijkt naar slagers, bakkers, wasserettes, autowasstraten, grotere retail: dat is precies een groep die tussen wal en schip valt. Vijftien jaar geleden hadden ze geen toegang tot goed geprijsde energiecontracten, nu worden ze onvoldoende geholpen met besparing, verduurzaming en elektrificatie. Consumenten krijgen allerlei mogelijkheden vanuit overheden, grote bedrijven hebben consultants die voor ze uitrekenen hoe ze CO₂-neutraal kunnen worden, maar de mkb’er staat er alleen voor. Een boer of bakker wil ook graag elektrificeren, maar heeft geen ‘mannetje’ dat alles voor hem regelt. Een one size fits all-oplossing past niet bij zijn bedrijfsvoering. Dit vraagt om maatwerk. Wij staan naast de ondernemers, gaan met ze om de tafel zitten en helpen ze door de energietransitie heen.”



Maatwerk staat centraal

Maatwerk én een voorliefde voor het mkb staan centraal in de aanpak van NieuweStroom. „Ik kom zelf uit een klein dorp in het buitengebied, een echte gemeenschap. Dan herinner je je het plakje worst bij de slager, de melk die je rechtstreeks kocht van de boer, je eerste bijbaantje. Die ondernemers zijn ontzettend belangrijk voor onze maatschappij, bij NieuweStroom voelen we ons geroepen om ze te helpen en wij spreken hun taal.”

Als je het hebt over oplossingen op maat, is dat heel handig. „We gaan langs bij de ondernemers en kijken samen met welke oplossingen ze de regie over hun energie kunnen terugpakken. Is een elektrische bakwand beter dan een gasbakwand bijvoorbeeld? Passen er zonnepanelen op de varkensstal? Die kun je slim aansturen, daarmee je rendement verbeteren én bijdragen aan een betere netbelasting. We zien zelfs dat door het beter afstellen van elektrische installaties soms 10 procent verbruiksbesparing mogelijk is.”

Tot wel 30 procent besparing

Met de dynamische contracten van NieuweStroom kunnen mkb’ers gemiddeld 10 tot 30 procent op hun energierekening besparen. „Vertrouwen is altijd al een sleutelwoord geweest in onze aanpak. Vooral wanneer je samen invulling geeft aan elektrificatie en verduurzaming, door bijvoorbeeld te investeren in zonnepanelen, laadpalen of een batterij, is dit cruciaal. Het gaat om veel geld, je gaat een intensieve samenwerking met elkaar aan. Ik vind het dan wel zo fair dat je inzicht geeft in je eigen prijsvorming. Je mag best iets verdienen, wij hebben ook een onderneming te runnen. Ik vind het een blijk van vertrouwen dat ik mijn prijsopbouw openbaar kan maken aan mijn klant.”

Dat vertrouwen zie je terug in de dynamische contracten van NieuweStroom. „Iedereen kan elke dag weg. Dat houdt ons scherp.” Maar ook voor ondernemers is dit fijn. “Bij vaste contracten krijg je een boete als je je contract eerder opzegt, of je kunt niet weg. Bovendien kun je tijdens de looptijd van zo’n contract niets aan je aansluitingen en verbruikspatronen veranderen, want alles is al ingekocht. Zo zet je jezelf op meerdere manieren vast.”

Dynamische energie heeft toekomst

Die efficiëntie maakt besparing mogelijk. Als je stroom per uur, of binnenkort zelfs per kwartier betaalt, kun je optimaal gebruikmaken van de beschikbare energie - en dus de beste prijzen met bovendien de laagste CO₂-uitstoot. „De grootste netcongestie is ‘s avonds, als iedereen thuiskomt. De auto gaat aan de lader, mensen gaan koken. Door energie in te kopen op het uur - en straks zelfs op kwartierbasis - vermijd je die drukte op het net en ga je optimaal om met je stroomgebruik én de kosten. Gebruik maken van dynamische prijzen is dus beter voor je beurs, het milieu én het stroomnet.”

Lees verder onder de advertentie

De Graaf ziet dat de markt zich steeds meer naar dynamische contracten beweegt. „In een vast contract wordt prijszekerheid verzekerd, maar door de toename van zon en wind op het net worden de prijsschommelingen minder voorspelbaar. Dat is niet meer te verzekeren. Contracten met vaste prijzen zullen dan langzaam maar zeker uitsterven.”