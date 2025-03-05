Nog drie wachtenden voor u? Niet bij Bultena Verhuur – zo gaat het bedrijf om met piekmomenten

“Er zijn nog drie wachtenden voor u.” Voor veel bedrijven hoort het bij drukte. Bij verhuurbedrijf Bultena Verhuur is het ondenkbaar. Klanten krijgen altijd een medewerker aan de lijn, vertelt financieel manager Tjitte Dijkstra. “Juist dat persoonlijke contact vinden wij heel belangrijk.”



Dat dit in de praktijk ook lukt, is geen toeval. Achter de schermen draait een zorgvuldig ingerichte digitale infrastructuur. Met KPN ÉÉN MKB bracht Bultena de afgelopen jaren zowel communicatie als administratie naar een hoger niveau.

Honderd machines

Wat in 1990 begon met één machine, een verreiker van oprichter Boudewijn Bultena, is uitgegroeid tot een organisatie met zo’n honderd medewerkers en een machinepark van vergelijkbare omvang. Verreikers, rupshijskranen en specialistisch materieel worden bemand verhuurd aan grote aannemers zoals BAM, Ballast Nedam en SPIE. Vanuit vijf vestigingen - Groningen, Leeuwarden, Alphen aan den Rijn, Zutphen en Den Dungen - ondersteunt Bultena Verhuur projecten in de Benelux.

Eén omgeving, vijf vestigingen

Wie het bedrijf van binnen bekijkt, ziet dat bereikbaarheid en planning nauw met elkaar verweven zijn. In 2012 startte Bultena Verhuur daarom de samenwerking met Score Utica, strategisch telecompartner van KPN. In eerste instantie begon het met vaste telefonie, maar later groeide dit uit tot een geïntegreerde werkomgeving op basis van KPN ÉÉN MKB: vaste en mobiele telefonie in één systeem, aangevuld met een realtime dashboard.”



“Een groot deel van ons werk is planning”, legt Dijkstra uit. “Wie moet wanneer waar naartoe met wat voor materieel? Dat vraagt om continu overleg.” Via het dashboard zien medewerkers direct wie beschikbaar is en waar ondersteuning nodig is. “Is planning Alphen bezet, dan neemt Groningen inkomende gesprekken over.”



En: of iemand nu op kantoor zit of onderweg is, via de smartphone zijn dezelfde functies beschikbaar als op een vast toestel. Doorverbinden, gesprekken overnemen en deelnemen aan belgroepen - alle vijf vestigingen werken zo vanuit één centrale omgeving.

Realtime factuur

Telefonie bleek slechts één schakel in een bredere digitaliseringsslag. Ook buiten de communicatieprocessen werd flink geïnvesteerd in efficiëntie. Zo werken alle machinisten met tablets met daarin 5G-simkaarten van KPN. Via een machinistenapp, gekoppeld aan het ERP-systeem van Bultena Verhuur, registreren zij hun uren, laten klanten digitaal tekenen en sturen alles direct terug naar kantoor.



De impact daarvan is groot, vertelt Dijkstra. “De planner zet een opdracht in het systeem, de machinist ziet die op zijn tablet, voert zijn uren in en de factuur rolt er vrijwel automatisch uit. Vroeger werkten we met papieren werkbonnen die gefotografeerd of ingeleverd moesten worden. Dat is volledig verdwenen.”



Met slechts vier medewerkers verwerkt Bultena Verhuur tegenwoordig de complete bedrijfsadministratie. “Die tijdwinst is enorm en het voorkomt fouten.” De betrouwbaarheid van het netwerk speelt daarin een cruciale rol. “Als het mobiele netwerk langere tijd uitvalt, komen de data van honderd machinisten niet binnen. Dat zou enorme chaos veroorzaken. Gelukkig is dat bij KPN nog nooit gebeurd. Die stabiliteit is essentieel.”

Elektrificatie

De focus op vooruitgang beperkt zich niet tot processen en systemen. Ook het machinepark verandert zichtbaar. Bultena Verhuur geldt als voorloper in elektrisch materieel en investeert vrijwel uitsluitend nog in elektrische machines. Dijkstra: “We hebben meerdere volledig elektrische rupshijskranen en tientallen elektrische verreikers. Alles wat nieuw wordt aangeschaft, is elektrisch.”



Als early adopter stimuleert het bedrijf fabrikanten om verder te ontwikkelen. “Soms moet je als klant aan de voorkant een beetje duwen. Ik durf te stellen dat zonder onze inbreng de eerste elektrische verreiker een stuk later op de markt was gekomen.” De ambitie is om uiteindelijk het merendeel van het machinepark elektrisch te maken.

De toekomst

Ook in de toekomst blijft Bultena Verhuur ontwikkelingen zoals AI-toepassingen in communicatie en werkprocessen volgen. Toch blijft persoonlijk contact het uitgangspunt. Dijkstra: “Misschien kan AI straks een aanvraag automatisch omzetten in een werkopdracht. Al denk ik dat wij daarvoor te veel waarde hechten aan het directe contact met de klant. Maar innovatie zit in ons bloed, dus zeg nooit nooit.”