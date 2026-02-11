Van eventmanager tot foodtruck-eigenaar: zo bereidt Stefan Krams zich voor op risico’s

Op het ene moment organiseert Stefan Krams een personeelsevenement, een paar dagen later staat hij tosti’s te grillen op een festivalterrein. Ondernemen betekent voor hem vrijheid, kansen zien en risico’s durven nemen. „Je hoeft niet alles zeker te weten voordat je begint. Maar zorg wel dat je begrijpt welke risico’s je loopt.”

Wie Stefan Krams spreekt, merkt het meteen: hij is iemand die liever doet dan blijft twijfelen. Al negen jaar werkt hij als freelance eventmanager. Bedrijfsevenementen, congressen, premières en onboarding-events voor nieuwe medewerkers; hij regisseert ze van achter de schermen. Sinds kort komt daar iets bij: Toast It!, een foodtruck waarmee hij samen met een compagnon tosti’s serveert op evenementen en festivals.



„Het begon heel onschuldig”, vertelt Stefan. „Tijdens een festival liepen we langs de foodtrucks en dachten: alles is groot, onhandig, niet iets wat je even snel eet. Toen zeiden we: wat nou als we zelf iets beginnen?”

Ondernemen leer je door te doen

Na zijn studie hotel- en eventmanagement werkte Stefan bij verschillende organisaties, totdat hij besloot zelfstandig verder te gaan. „Ik merkte dat ik zelf wilde bepalen wat ik doe en wanneer. De vrijheid was voor mij doorslaggevend.”



Die vrijheid werd tijdens corona extra zichtbaar. Veel evenementenbureaus kwamen stil te liggen, maar Stefan kon blijven werken. „Omdat ik zelfstandig was en geen vaste kosten had, kon ik meebewegen. Mijn opdrachtgever schakelde volledig over op online events en daar kon ik op inspelen.”



Het contrast met het runnen van een bureau ziet hij scherp. „Ik hoef geen mensen te betalen, geen kantoor te huren. Dat scheelt zorgen. Alles wat binnenkomt, is overzichtelijk.” Tegelijkertijd voelt hij nu een nieuwe grens. „Ik zit tegen mijn plafond aan. Ik kan mezelf niet twee keer verkopen. Dat dwingt me om na te denken: hoe wil ik verder groeien?”

Een foodtruck als bewuste stap

Die groei vond hij deels in Toast It!. De eerste grote test kwam sneller dan verwacht: de Amsterdam City Swim. „We kregen de foodtruck letterlijk een dag van tevoren. We hebben die dag 260 tosti’s verkocht.”



Toch blijft Stefan nuchter. „Als het over twee jaar stopt, is dat ook oké. Dan hebben we het geprobeerd. Dat is ook ondernemen.” Belangrijk is dat hij het financiële risico kón dragen. „Dit had ik in mijn eerste ondernemersjaren niet gekund. Nu wel. Dat maakt het verschil.”

Risico’s horen erbij, voorbereiding ook

Onbezorgd ondernemen doet Stefan niet. Hij heeft zijn zaken op orde. „Ik regel mijn pensioen, ik ben aangesloten bij een arbeidsongeschiktheidsvoorziening en ik heb mijn verzekeringen goed geregeld. Denk aan een aansprakelijkheids-, rechtsbijstand- en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Ook zijn de foodtruck en inventaris verzekerd.” Volgens hem gaat het om balans. „Je moet risico’s niet wegduwen, maar ze ook niet leidend laten zijn.”



Dat geldt ook voor starten. „Als je een idee hebt, leg het even weg. Kom er later op terug. Word je er nog steeds enthousiast van? Krijg je er energie van? Dan is dat een goed teken.” Zijn advies aan starters is helder: focus. „Doe niet tien dingen tegelijk. Bouw eerst één ding goed op.”

Klaar voor de start

Volgens Stefan onderschatten veel startende ondernemers wat er allemaal bij komt kijken. „Iedereen ziet de vrijheid, maar er komt ook verantwoordelijkheid bij. Je moet zelf keuzes maken en nadenken over wat er mis kan gaan. Daarom is een goede voorbereiding belangrijk. Zorg dat je goed verzekerd bent. Weet wat je kunt dragen en wat je af wilt dekken. Dan hoef je er ’s nachts niet wakker van te liggen.”

Ondernemen op jouw manier

Voor de toekomst houdt Stefan alle opties open. Meer events, meer Toast It!, of misschien toch ooit een bureau. „Ik wil blijven doen waar ik blij van word. Dat is voor mij de kern.”



Zijn belangrijkste les? „Je hoeft niet alles zeker te weten voordat je begint. Maar zorg wel dat je begrijpt welke risico’s je loopt en wat bij jou past. Ondernemen is geen vast stappenplan. Het is een proces. En soms is het gewoon: doen.”

