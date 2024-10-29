Almere ontwikkelt zich tot hotspot voor innovatief tech-talent

Hoe ziet onze leefomgeving er in de toekomst uit – en welke rol spelen digitalisering en technologieën als AI, 5G en AR/VR daarin? In Almere wordt die toekomst nú gebouwd. In Green Innovation Hub werken publieke en private partijen sinds maart 2023 samen aan impactvolle thema's.

Samen bouwen aan tech-stad van de toekomst

Green Innovation Hub (GIH) is een initiatief van de gemeente Almere, VodafoneZiggo en de provincie Flevoland. Sinds de start in 2023 is het platform uitgegroeid tot een broedplaats voor innovatie op het gebied van zoals energietransitie, circulaire economie, stedelijke vernieuwing en duurzaamheid.

,,Ons doel is dat meer tech- en hightechbedrijven zich in Almere vestigen,” zegt kwartiermaker Danny Frietman van de gemeente Almere. ,,We willen dat studenten na hun opleiding hier blijven wonen en werken. Dat Almere uitgroeit tot één grote hotspot voor innovatief tech-talent.”

De ambities zijn groot en de koers is helder. Frietman: ,,We streven ernaar om Almere op de kaart te zetten als techstad van de toekomst en het vestigingsklimaat voor innovatieve bedrijven uit de publieke en private sector te versterken. Dat doen we via drie programmalijnen: community, partners en open innovatie. Zo helpen we bedrijven om digitale oplossingen te ontwikkelen, te testen en op te schalen.”

Almere is een van de weinige steden waar nog ruimte is om volledig nieuwe wijken te bouwen

Almere test met open innovatie locatie

Green Innovation Hub is gevestigd op de negende verdieping van het Floor-gebouw, met uitzicht op het Weerwater en de toekomstige wijk Hortus Almere – een open innovatie locatie, de meest innovatieve woonwijk van Nederland. Een symbolische locatie, zegt René Visser van VodafoneZiggo: ,,Almere is een van de weinige steden waar nog ruimte is om volledig nieuwe wijken te bouwen. Dat biedt een unieke kans om ze samen met onze partners direct te voorzien van de nieuwste digitale toepassingen. Alles wat we hier ontwikkelen, kunnen we meteen in de praktijk toepassen.”

Een bezoek aan de Hub maakt innovatie tastbaar. Scholieren van Windesheim werken er aan de ontwikkeling van een digital human, een levensechte avatar met Artificial Intelligence. In het CityLab staat ook een duurzaam huis dat is geïnspireerd op een ontwerp in Minecraft. Frietman: „Het dak vangt regenwater op dat in de zomer het huis koelt en in de winter isoleert. Alle sensoren in het huis leveren data die wordt verwerkt tot zinvolle informatie.”

Ondernemers, studenten en talent in één netwerk

De kracht van Green Innovation Hub zit in de community. Almere biedt de ruimte en infrastructuur om te experimenteren met nieuwe technologie. De hub zorgt voor verbinding tussen gevestigde bedrijven, start-ups en onderwijsinstellingen.

Visser: „Met onze jaarlijkse contest geven we startups en scale-ups de kans hun innovaties te presenteren aan een breed publiek. Ook organiseren we Minecraft-challenges voor scholieren, zodat jong talent al vroeg leert meedenken over duurzame stadsontwikkeling.”

Frietman vult aan: ,,We werken samen met organisaties die een bijdrage kunnen leveren aan onze doelen – van startende softwareontwikkelaars tot gevestigde hightechbedrijven. En we brengen onderwijs en bedrijfsleven dichter bij elkaar door studenten aan echte bedrijfsuitdagingen te laten werken.”

Vanaf komend jaar nodigen we bedrijven uit om gastcolleges te geven in de hub

Aantrekkingskracht voor talent

Om innovatieve ideeën te realiseren, is talent onmisbaar – en dat lijkt in Almere geen probleem te zijn: ,,De mogelijkheid om hier te experimenteren met duurzame technologie en dat direct toe te passen in de stadsontwikkeling spreekt enorm tot de verbeelding. Daar willen talentvolle jongeren en bedrijven graag deel van uitmaken.”

Visser: ,,We stimuleren kruisbestuiving tussen onderwijs en bedrijfsleven. Vanaf komend jaar nodigen we bedrijven uit om gastcolleges te geven in de hub. Zo komen wij rechtstreeks in contact met studenten en jong talent dat met frisse blik meekijkt met hun organisatie.”

Groeien met partners

Via een speciaal partnerprogramma krijgen bedrijven ondersteuning bij het ontwikkelen, valideren en opschalen van innovatieve oplossingen. Ze kunnen voor hulp bij financiering, huisvesting, HR en juridische zaken terecht bij vaste strategische partners van Green Innovation Hub, zoals UPALMERE!, ICT Tribe, BTG en de regionale ontwikkelingsmaatschappij Horizon Flevoland.

Een aantal bedrijven sloot zich het afgelopen jaar al aan:

Viroteq – een jong bedrijf, ontwikkelt intelligente robotica voor het duurzaam verwijderen van energiebatterijen;

COTIT – een startup, bouwt een AI-softwareplatform dat zichzelf kan herprogrammeren;

Vennster – een scale-up, ontwikkelde de Parta-app waarmee bewoners kunnen meedenken over lokale besluitvorming.

De unieke aanpak van Almere

De toekomst van Green Innovation Hub ziet er veelbelovend uit. De plannen voor stadsuitbreiding bieden een unieke kans om innovatieve technologieën zoals Artificial Intelligence (AI), 5G, Virtual Reality (VR), Internet of Things (IoT) en Blockchain direct vanaf de basis te integreren in de stedelijke infrastructuur. Frietman: ,,Hierin is Almere echt uniek.”

Met een geschiedenis van nog geen 50 jaar, is Almere de jongste stad van Nederland en nog volop in ontwikkeling

Visser: ,,In maart 2025 zijn we bijvoorbeeld gestart met slimme lantaarnpalen met geïntegreerde communicatie en laadfuncties, robots die metingen doen van bodemvochtigheid en luchtkwaliteit en projecten rond autonoom vervoer en circulaire woningen.”

Pionieren zit in het bloed van Almere

Met een geschiedenis van nog geen 50 jaar, is Almere de jongste stad van Nederland en nog volop in ontwikkeling. Dat maakt de stad tot een walhalla voor startende ondernemers en innovatieve, duurzame bedrijven. Pionieren zit in het bloed, en dat geeft de stad een unieke dynamiek die aanstekelijk werkt. Almere is bovendien de stad van digitale transitie en tech-innovatie. Hier vinden ondernemers elkaar in een inspirerende omgeving waarin ze kunnen gedijen. Vandaar de slogan: 'Daarom Almere'.