Van tankpas naar grip op mobiliteit: zo helpt AVIA ondernemers overzicht te houden

Voor veel ondernemers is mobiliteit een kostenpost die ongemerkt groeit. Brandstof hier, een laadpas daar, bonnetjes die blijven liggen en facturen die achteraf lastig te herleiden zijn. Zeker bij een gemengd wagenpark, met zowel brandstof- als elektrische voertuigen, kan het overzicht snel verdwijnen. Volgens Susan Kuijpers, algemeen directeur van de coöperatie AVIA Nederland kan dat anders. Met AVIA Card willen zij zakelijke mobiliteit overzichtelijk en beheersbaar maken, zonder ingewikkelde systemen of extra administratie.

AVIA Nederland is een coöperatie van vijf zelfstandige bedrijven die onder dezelfde vlag opereren. Die leden werken samen aan landelijke proposities, waaronder AVIA Card. Die coöperatieve structuur zorgt ervoor dat AVIA lokaal geworteld blijft, terwijl het tegelijkertijd landelijke en internationale slagkracht heeft. „We combineren ondernemerschap in de regio met gezamenlijke oplossingen voor zakelijke klanten,” zegt Kuijpers.

Eén kaart voor elke vorm van mobiliteit

AVIA Card begon ooit als een eenvoudige tankpas, maar groeide in de afgelopen jaren uit tot een bredere mobiliteitsoplossing. „De mobiliteitsvraag van ondernemers is veranderd,” zegt Kuijpers. „Veel bedrijven hebben tegenwoordig gemengde wagenparken: personenauto’s, bedrijfsbussen, soms trucks en steeds vaker ook elektrische voertuigen.”

Je hebt niet voor elke vorm van mobiliteit een aparte pas of leverancier nodig. Alles loopt via één kaart en één omgeving

Met AVIA Card kunnen ondernemers tanken, laden en ook wassen met één kaart. Dat maakt de pas geschikt voor zzp’ers met één of twee voertuigen, maar ook voor mkb-bedrijven met een wagenpark tot zo’n vijftig voertuigen. „Het idee is dat je niet voor elke vorm van mobiliteit een aparte pas of leverancier nodig hebt,” zegt Kuijpers. „Alles loopt via één kaart en één omgeving.”

Juist voor groeiende bedrijven is dat prettig. „Wat we vaak zien, is dat mobiliteit organisch meegroeit met een onderneming. Eerst één auto, dan een tweede, later misschien een elektrische bus. Dan wil je niet telkens je hele administratie opnieuw inrichten.”

Inzicht via het klantenportal

Een belangrijk onderdeel van de propositie is het online klantenportal. Daar krijgen ondernemers realtime inzicht in transacties, facturen en gebruik. „Je ziet per voertuig waar en wanneer er is getankt of geladen,” legt Kuijpers uit. „Alles komt samen op één factuur, wat het overzicht enorm vergroot.” Ondernemers kunnen in het portal zelf kaarten beheren, limieten instellen en extra diensten activeren, zoals carwash of laden. Ook zijn overzichten eenvoudig te downloaden voor de administratie of boekhouder. „Dat is vooral voor mkb’ers en zzp’ers prettig,” zegt Kuijpers. „Je houdt grip op kosten, zonder dat je er dagelijks mee bezig hoeft te zijn.”

Daarnaast helpt het portal bij controle en veiligheid. Door alerts in te stellen, kunnen ondernemers afwijkend gebruik snel signaleren. „Dat geeft rust. Zeker als meerdere medewerkers onderweg zijn.” Volgens Kuijpers zit de meerwaarde ook in voorspelbaarheid. „Ondernemers zien niet alleen wat er is uitgegeven, maar kunnen patronen herkennen. Dat helpt bij budgetteren en het maken van keuzes, bijvoorbeeld bij de overstap naar elektrisch rijden of het uitbreiden van het wagenpark.” Volgens Kuijpers volgt AVIA de ontwikkelingen op het vlak van wetgeving, verduurzaming en mobiliteitsdata op de voet. „Die blijven we vertalen naar werkbare oplossingen voor ondernemers.”

Groot netwerk, lokaal karakter

AVIA combineert die digitale dienstverlening met een groot fysiek netwerk. Ondernemers kunnen met AVIA Card terecht bij 1.200 tankstations in Nederland, 2.500 in Europa en meer dan 1 miljoen laadpunten. „Dat geeft ondernemers flexibiliteit,” zegt Kuijpers. „Of je nu regionaal rijdt of internationaal onderweg bent.”

Tegelijkertijd blijft AVIA bewust lokaal zichtbaar. „We zitten vaak in dorpskernen en langs regionale wegen. We zijn het tankstation in de buurt, geen anonieme speler langs de snelweg. Die combinatie van regionaal gewortelde bedrijven met persoonlijk contact én internationale dekking maakt AVIA voor veel ondernemers het beste van twee werelden.”

We zijn het tankstation in de buurt, geen anonieme speler langs de snelweg

Praktisch in plaats van complex

Wat AVIA nadrukkelijk níet wil, is ondernemers opzadelen met onnodige complexiteit. „We houden het bewust praktisch,” zegt Kuijpers. „Geen technisch jargon, geen ingewikkelde constructies. Ondernemers willen weten waar ze aan toe zijn.” Die eenvoud zit niet alleen in systemen, maar ook in service. Wie contact opneemt met AVIA, krijgt geen anonieme helpdesk of extern callcenter aan de lijn. „Je spreekt altijd met Nederlandstalige medewerkers die bij ons in dienst zijn en inhoudelijk weten waar ze het over hebben. Mensen die de praktijk kennen en begrijpen tegen welke vragen ondernemers aanlopen.”

Dat persoonlijke contact sluit aan bij de coöperatieve achtergrond van AVIA. Het merk is van oorsprong Zwitsers en actief in ongeveer vijftien Europese landen. „We bestaan al meer dan honderd jaar,” zegt Kuijpers. „Die ervaring zie je terug in hoe we werken: dichtbij, betrouwbaar en gericht op de lange termijn. Geen doorschakelen, geen scripts, maar gewoon iemand die je helpt.”

Stap voor stap meebewegen

AVIA ziet zichzelf niet als partij die ondernemers vertelt hoe ze hun mobiliteit moeten inrichten, maar als partner die meebeweegt. „De energietransitie verloopt niet voor iedereen hetzelfde,” zegt Kuijpers. „Sommige bedrijven rijden volledig elektrisch, anderen zitten nog midden in de overgang. Wij willen daar stap voor stap in ondersteunen.”

Daarom blijft AVIA Card zich ontwikkelen, onder andere via het klantenportal. „We luisteren goed naar wat ondernemers nodig hebben. En daar passen we onze dienstverlening op aan. Niet door alles in één keer om te gooien, maar door het behapbaar te houden.”