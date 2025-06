Chef-kok Luc Kusters is een echte pionier. In de tijd dat er vaker vlees dan vega werd gegeten, gaf hij groenten in zijn restaurant Bolenius de glansrol die ze naar zijn idee verdienen. Maar óók was hij een van de eersten die data gebruikte om zijn bedrijfsvoering te optimaliseren.

Groene Michelin-ster

En er is nóg een primeur voor Luc Kusters. Zijn restaurant Bolenius kreeg in 2021 als eerste in Nederland een Groene Michelin-ster. Deze ster wordt uitgereikt aan chefs die zich inzetten voor een duurzame toekomst. Een kroon op het harde werk voor de ondernemende Kusters, die gezien wordt als rolmodel voor een duurzame gastronomie. Maar op zijn lauweren rusten, doet hij niet. Integendeel.

Bedrijfsvoering optimaliseren

De deuren van zijn nieuwe restaurant in het Amsterdamse Rembrandtpark zijn net geopend. Natuurlijk draait ook daar alles om groenten, maar óók om techniek. De innovatieve Kusters zag ten tijde van zijn eerste restaurant als een van de eersten in hoe data kan helpen je bedrijfsvoering te optimaliseren. Dus ook in zijn gloednieuwe restaurant wordt er met een ingenieus kassa- en betalingssysteem gewerkt: Lightspeed.

Je hoeft minder lang te zoeken, want alles staat in het systeem. Daardoor is de kans op fouten minder groot Luc Kusters Bolenius

Voor iedereen zichtbaar

Kusters werkt al jaren met het systeem, dat hij zelf kan instellen, en samenwerkt met het digitale bonnensysteem van het restaurant. Van prijzen en lunchmenu tot de hele wijnvoorraad: alles staat erin - en dat levert op meerdere plekken in het bedrijf voordelen op.

„Op onze nieuwe locatie hebben we een keuken aan de voor- en achterzijde. Dat heeft voor- en nadelen, zoals minder oogcontact. Communicatie via Lightspeed is dan des te prettiger. Zo is voor iedereen meteen zichtbaar wat vaste gasten bij hun laatste bezoek aten, en of ze allergieën hebben. Daar maken we natuurlijk gebruik van.”

Tijdwinst voor Luc Kusters en team

Maar het grootste voordeel is toch wel tijdwinst, vertelt Kusters. „Je hoeft minder lang te zoeken, want alles staat in het systeem. Daardoor is de kans op fouten minder groot. Ik vind fouten niet erg, maar het kost wel tijd - want ze moeten gecorrigeerd worden. En ik houd van mijn werk, maar dubbel werk vind ik zonde.” Maar ook aan de achterkant zijn er voordelen. „De boekhouder kan op elk gewenst moment in het systeem. Dat scheelt hem weer tijd, want hij hoeft niet op cijfers te wachten.’’

Vernieuwing is niet goedkoop, maar het levert heel veel op Luc Kusters Bolenius

Personeel ontlasten

Inmiddels is Lightspeed voor meer chefs dan Kusters gesneden eh, koek - maar dat was in de begintijd wel anders. „Vanuit de oude horeca werd er vooral gedacht dat het kostbaar is”, vertelt Kusters. „En je moet er ook verdomd hard voor werken. Vernieuwing is niet goedkoop, maar het levert heel veel op. Niet alleen aan de achterkant, maar ook voor je personeel, en die kun je hiermee ontlasten. Dan ben je wel overtuigd.”

Nooit meer zonder

Zelf kan hij zich inmiddels niet meer voorstellen dat het ooit anders was. „Toen ik nog in de keuken stond, heb ik me er nooit echt in verdiept. Maar nu ik echt aan het ondernemen ben en ik zie wat er aan de achterkant moet gebeuren en hoe je daarop bespaart, kan ik me geen wereld meer voorstellen zonder.”

