CoffeeCall brengt koffiecorner naar de eenzame thuiswerker

Veel kantoormedewerkers die sinds vorig jaar maart in verband met de coronaregels thuiswerken ervaren wel eens gevoelens van isolement of eenzaamheid. CoffeeCall heeft daar iets op bedacht: een app die thuiswerkende professionals online samenbrengt, onder het motto: ‘Breng de koffiecorner - inclusief de willekeur aan gebruikers - naar het anders zo stille thuiskantoor’.

De Nederlands-Zwitserse app CoffeeCall, die onlangs werd gelanceerd, is een telefoon- en videochat-app die twee mensen binnen dezelfde organisatie met elkaar in contact brengt voor een snelle, virtuele koffiepauze van 10 minuten. De app gebruikt slimme algoritmes om matches te maken.

Vandaag, op De Dag van de Thuiswerker, vertelt medeoprichter van CoffeeCall Tom Suter hoe belangrijk het is sociaal isolement tegen te gaan waar veel thuiswerkers tegenaan lopen: ,,Sinds het coronavirus ons dagelijks leven op zijn kop heeft gezet, vraagt iedereen zich af hoe 'het nieuwe normaal' van de huidige en post-coronawereld eruit ziet. Zeventig procent van de werknemers die de sociale kant van hun kantoorwerk missen, kregen niet de sociale steun die ze nodig hadden. Meetings in Zoom zorgen weliswaar voor interactie, maar niet voor sociale voldoening. Met de CoffeeCall app kunnen thuiswerkers nu die sociale ondersteuning krijgen.”

Suter vervolgt: ,,Ons doel is een mogelijkheid bieden het leven van miljoenen professionals die op afstand werken te verbeteren door iets te creëren dat deze mensen helpt gelukkiger, gezonder en productiever te zijn. Dat is precies wat we hebben bereikt met CoffeeCall.”

Het 'nieuwe normaal' als innovatieve speeltuin

Met een 10-minuten-limiet voor elk CoffeeCall-gesprek, kunnen thuiswerkers op ieder moment van de dag een korte, informele koffiepauze inlassen - zonder zich zorgen te hoeven maken dat ze te lang niet aan het werk zijn.

Thuiswerkers die de app gebruiken reageren volgens CoffeeCall enthousiast op deze nieuwe werkroutine. Ook de ideeën, tips en ondersteuning die ze kregen van collega’s van andere afdelingen binnen hun organisatie droegen bij aan nieuw werkelan.

Suter: ,,Terwijl de medische wetenschap vecht voor een oplossing tegen de pandemie, laat de technologie de wereld zien dat het 'nieuwe normaal' een innovatieve speeltuin is, die vormgeeft aan hoe mensen in de nabije toekomst zouden kunnen leven.”