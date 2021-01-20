Kappers slaan alarm. Corona hakt er diep in. Ze voelen zich vergeten in de stroom steunmaatregelen. ,,Kappersbedrijven krijgen niets! En dat terwijl hun vaste lasten doorlopen. Ondernemers zijn wanhopig”, zegt Gonny Eussen van brancheorganisatie ANKO. Kapper Aljan Talens: ,,Ik merk niets van ‘samen’ en ‘mee-ademen’. Het is echt niet zo dat de lasten van de crisis voor iedereen even groot zijn".

Eigenaar Aljan Talens (56) van een kapsalon met vier medewerkers in Warnsveld heeft er slapeloze nachten van. ,,Privé gaat het nog wel. Zakelijk is het ruk.” De eerste lockdown in maart, april en mei kostte hem 8 weken omzet die ‘je nooit meer goed kunt maken’. ,,Maar daarover wil ik niet klagen. Het kabinet handelde snel, steunmaatregelen hielpen.” Ja, er moest nog steeds geld bij, ‘maar dat was nog te overzien’, zegt hij. Die acht weken moest hij zelf alleen al aan loonkosten 8000 euro bijpassen, schrijft de Stentor.

Het einde van de tweede lockdown - sinds 14 december - is nog niet in zicht en kost de kappers een stuk meer. De spelregels voor steunmaatregelen zijn ineens een stuk strenger en missen in ieder geval het maatwerk dat de kappers graag zouden zien. ,,Ik krijg heel weinig NOW en helemaal geen TVL en TOZO.” Maandelijks moet hij 8500 euro loonkosten uit eigen zak betalen. Daar komen de vaste lasten nog bovenop. Talens heeft ‘een spaarpot voor de oude dag’ en die spreekt hij nu aan. ,,Ik zal wat langer moeten doorwerken; ik eet mijn pensioen op.”

Aljan Talens komt er nog relatief genadig af, weet hij. ,,Mijn salon bestaat al sinds 1985, ik zit in een eigen pand en mijn partner heeft een baan, zij is gerechtsdeurwaarder. Dat zeg ik: privé gaat het goed, zakelijk is het ruk. Maar er zijn kappers die het veel meer voor de kiezen krijgen.” Hij kent een collega met 17 medewerkers en twee salons in huurpanden waarvan de verhuurder ‘niet meewerkt’. Daar heeft hij pas echt mee te doen.

Talens moet wat lachen om opmerkingen als: ‘we doen het samen’ en dat ‘de steunmaatregelen mee-ademen met de economie’. ,,Ik merk niets van ‘samen’ en ‘mee-ademen’. Het is echt niet zo dat de lasten van de crisis voor iedereen even groot zijn. Natuurlijk zoek je wat extra inkomsten. Ik verkoop links en rechts wat pakketten om thuis zelf je haren te kleuren. En klanten kunnen waardebonnen kopen zodat ik tenminste financieel iets meer flow heb.”

Maar dat levert bij lange na niet voldoende op, zegt hij erbij. ,,Dan moet je bedenken dat in België en Duitsland de overheid alle kosten overneemt.”

Het aantal salons dat ‘helemaal niets’ krijgt en bij wie het water aan de lippen staat is talrijk, zegt ANKO-woordvoerder Gonny Eussen. In een brief donderdag aan de Tweede Kamer stelt de brancheorganisatie 19 verbeteringen van de steunmaatregelen voor. Inclusief de komst van een noodfonds. ,,De kappers hebben geen tijd meer. De voorbeelden zijn talrijk en triest. Er moet nu iets gebeuren.”

Het kabinet komt 20 januari met nieuwe maatregelen, maar ANKO is er niet gerust op dat er vanzelfsprekend ook voor kappers wat extra's en maatwerk komt. ,,We hebben het gevoel dat onze kwestie onderbelicht blijft.” Daarom trekt de organisatie nu aan de bel.

‘10 februari gaan we weer open. Daar kijk ik naar uit’

Bijna nog meer dan de financiële zorgen, kwelt het Aljan Talens dat hij zijn klanten niet kan helpen. ,,Ik heb een ontzettend leuk en sociaal beroep en ja, dan mis ik mijn klanten enorm. Andersom is dat ook zo, dat weet ik.” Even later: ,,Ik ben een optimistisch mens; 10 februari gaan we weer open. Daar kijk ik naar uit.”