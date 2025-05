‘Trek alles uit de kast om een tweede lockdown te voorkomen!’ Die oproep doen VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen en MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof vandaag in een brief naar alle leden, betrokken ministers en de besturen van VNG (gemeenten) en IPO (provincies).

In de brief doen Thijssen en Vonhof een klemmend beroep op iedereen in Nederland – ‘en in het bijzonder al onze leden’ – om er met elkaar alles aan te doen om de gedragsregels wérkelijk in acht te nemen en elkaar daar ook op aan te spreken. De ondernemingsorganisaties zijn uitermate verontrust over het oplopende aantal COVID-19 besmettingen.

'Als dat zo doorgaat, raakt de zorg opnieuw overbelast en zal het kabinet niet anders kunnen dan nieuwe maatregelen nemen. Al dit weekend wordt daar over gesproken. Een tweede lockdown dreigt, met alle draconische gevolgen voor ondernemers, werknemers en de economie van dien. Als ons gedrag niet verandert, wordt het ongelofelijk lastig om dat te voorkomen’, schrijven VNO-NCW en MKB-Nederland in de brief.



Bedrijven spelen belangrijke rol in beïnvloeden gedrag

Volgens de ondernemingsorganisaties kunnen bedrijven een belangrijke rol spelen in het beïnvloeden van het gedrag. Bedrijven, winkels, bouwlocaties en bijvoorbeeld fabrieken zijn immers plekken zijn waar veel mensen elkaar treffen. ‘Brancheverenigingen en sectoren hebben daarom voor de zomer met succes gewerkt aan tientallen goede sectorprotocollen om de 1,5 meter regel en andere hygiëneregels zo werkbaar mogelijk te maken en medewerkers en klanten houvast te geven. Omdat we merken dat de aandacht is verslapt roepen we iedereen op hier opnieuw en zichtbaar aandacht aan te geven en de protocollen strikt na te leven.’

VNO-NCW en MKB-Nederland maken zich ook grote zorgen over het niet naleven van de basisregels in de publieke ruimte in tal van gemeenten. De ondernemingsorganisaties vragen dan ook om met lokale bestuurders of de veiligheidsregio contact op te nemen als er op dit vlak misstanden gesignaleerd worden in de openbare ruimte.



VNO-NCW en MKB-Nederland: grote social media-campagne

Van de overheid verwachten VNO-NCW en MKB-Nederland dat er grote haast wordt gemaakt met het beoordelen van reeds beschikbare sneltesten en andere testen. ‘Daarmee kunnen we veel meer corona-besmettingen opsporen én kunnen we de samenleving open houden. De kosten ervan zijn niets vergeleken met de miljarden schade die de samenleving oploopt als we het aantal besmettingen geen halt weten te toe te roepen. Wij onderzoeken de mogelijkheid van een snelle introductie van sneltesten via bedrijven.’

In een grote social media-campagne die zaterdagochtend van start is gegaan, roepen VNO-NCW en MKB-Nederland iedereen op om in actie te komen. Voor de leden van de organisaties is ook een toolkit beschikbaar met banners en ander materiaal om zelf in te zetten.