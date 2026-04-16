Belastingdienst wisselt van bank: wat zijn de gevolgen voor jou? ‘Als je echt chaos wil maken moet je zoiets doen’

De Belastingdienst neemt afscheid van haar bekendste rekeningnummer en stapt op 1 mei over van ING naar Rabobank. Terwijl critici en ondernemers waarschuwen dat ‘wie echt chaos wil maken, dit precies zo moet doen’, sussen softwareleveranciers de gemoederen: is er reden tot paniek of regelt de techniek het voor je?

Het bekendste rekeningnummer van Nederland is NL86 INGB 0002 4455 88. Elke ondernemer kan het dromen: het is van de Belastingdienst. Nog krap twee weken en dan is het gedaan met dit nummer. Na een Europese aanbesteding door het ministerie van Financiën neemt Rabobank het over van ING. Dagelijks wordt er een kleine 1 miljard euro op deze rekening gestort. De wisseling van huisbankier raakt miljoenen ondernemers, burgers, boekhoudkantoren en andere financiële intermediairs.

Wisseling van bank vervelend en onnodig

Onderzoeksbureau Blauw Research onderzocht hoe men over de wisseling denkt en concludeert dat de verandering van het rekeningnummer als vervelend wordt ervaren, dat de noodzaak onduidelijk is en dat sommigen fraude vrezen. ‘Er wordt verwacht dat de wijziging voor velen als een verrassing komt, aangezien de huidige bank en het rekeningnummer al jaren hetzelfde zijn’, valt in de samenvatting te lezen. ‘De overstap is acceptabel, mits er vroegtijdig en voldoende wordt geïnformeerd over de verandering en de persoonlijke gevolgen ervan. Slechts een klein deel is positief: de overstap kan ook verbeteringen opleveren, zoals lagere kosten.’



De Rotterdamse ondernemer en investeerder Daan van der Vorm ziet, net als onderzoeksbureau Blauw, de bui al hangen, want van vroegtijdig informeren is volgens hem geen sprake. Een woordvoerder van de Belastingdienst laat weten dat aanstaande maandag, elf dagen voor de grote wisseling, een bericht uitgaat.



Van der Vorm uitte zijn kritiek op LinkedIn: ‘Echt ongelofelijk, de fiscus heeft besloten om per 1 mei te wisselen van bank. Als je nu echt chaos wil maken moet je zoiets doen. Wie bedenkt zoiets en wie wordt hier nu beter van? Alle bedrijven en burgers moeten hun adresboeken in internetbankieren aanpassen, reeds ingevoerde automatische betalingen moeten worden aangepast, et cetera. Je hoeft geen Einstein te zijn om in te zien dat dit complete chaos wordt.’

Oude rekeningnummer Belastingdienst blijft nog een jaar actief

De schrijver van dit artikel moet als freelancejournalist het nieuwe banknummer van de fiscus aanpassen bij twee zakelijke bankrekeningen. Dat is redelijk eenvoudig, maar hoe zit het bij een middelgrote installateur? Vanaf vrijdag 1 mei moet hij zijn loonheffingen, btw, vennootschaps- en inkomstenbelasting op het nieuwe rekeningnummer (NL04 RABO 0200 1122 44) storten. Het antwoord krijgt de installateur pas vanaf 20 april.



Onder het LinkedInbericht van Van der Vorm vraagt iemand zich af wat er gebeurt als bijvoorbeeld op 14 mei de vennootschaps- en inkomstenbelasting naar het oude ING-nummer wordt overgemaakt. De woordvoerder van de Belastingdienst zegt dat dit nog een jaar lang automatisch wordt doorgestort naar het Rabobank-nummer. Ze kan niet aangeven of dat gepaard gaat met vertraging. „Als ondernemers na 1 mei nog gebruikmaken van de huidige rekeningnummers, wordt dit geruime tijd automatisch overgezet naar de nieuwe huisbank. Zo krijgt iedereen de tijd om de administratie bij te werken.”

AFAS past banknummer fiscus automatisch aan

Rik ten Wolde van AFAS, Nederlandse leverancier van bedrijfssoftware, neemt de kou uit de lucht. „Wij zijn op de hoogte gebracht. Klanten die bij ons hun financiële administratie hebben draaien, hoeven zich geen zorgen te maken. Wij zorgen dat het nieuwe voorkeursrekeningnummer van de Belastingdienst automatisch wordt ingevoerd. Het aanpassen was wat extra werk, maar niet veel. Wij verwachten geen problemen.”

Wat kun je als ondernemer zelf doen Kijk waar je de rekeningnummers van de Belastingdienst hebt opgeslagen. Bijvoorbeeld in je administratie of in het adresboek van internetbankieren. Als je betaalinformatie van de fiscus ontvangt met een nieuw Rabobank-rekeningnummer, kun je het oude ING-rekeningnummer direct vervangen. Bij een periodieke overboeking moet na 1 mei het nieuwe bankrekeningnummer handmatig worden ingevoerd. Meer informatie is te vinden op belastingdienst.nl/bank.

