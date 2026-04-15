Staatssecretaris trekt belofte aan zzp’ers Belastingdienst in: honderden naheffingen dreigen

Liefst 650 zzp’ers die door de overheid werden ingehuurd om te helpen bij de afhandeling van de toeslagenaffaire, zijn plotseling de dupe van falend inhuurbeleid. De harde garantie dat de overheid eventuele boetes zou vergoeden, wordt door staatssecretaris Palmen ingetrokken.

Eind 2024 dreigde de afhandeling van het toeslagenschandaal ernstig te vertragen en om de crisis te bezweren, vroeg de Dienst Toeslagen 650 zzp’ers om zich voor het ministerie te blijven inzetten. De Belastingdienst oordeelt nu echter dat deze groep feitelijk als schijnzelfstandigen actief was op de eigen ministeries.

Gebroken belofte kost zzp'er tot wel 10.000 euro

Om de externe krachten destijds aan boord te houden, deed het vorige kabinet een belangrijke toezegging: mochten de zzp’ers naheffingen krijgen vanwege de strenge regels rondom schijnzelfstandigheid, dan zou de Dienst Toeslagen deze factuur betalen. Op basis van dat vertrouwen bleven de zzp’ers aan het werk.

Nu blijkt uit berichtgeving van het AD dat die belofte wordt verbroken. De zzp’ers die de overheid uit de brand hielpen, worden nu door diezelfde overheid bestraft. De ingehuurde krachten dreigen zelf op te draaien voor de naheffingen, die kunnen oplopen tot 10.000 euro per persoon.

Overheid wil ‘een voorbeeldrol’ spelen

De reden voor deze plotselinge draai? Staatssecretaris Sandra Palmen verklaart dat ‘het belangrijk is dat ook de overheid voldoet aan wet- en regelgeving’.

Volgens de staatssecretaris moet de overheid een voorbeeldrol vervullen, en moeten voor iedereen dezelfde regels gelden. Dat de Belastingdienst daarmee eerst zélf de inhuurregels massaal overtrad, de fout probeerde af te kopen met een belofte, en vervolgens de rekening alsnog bij de zzp'ers neerlegt, maakt die 'voorbeeldrol' in de praktijk op zijn zachtst gezegd twijfelachtig.

Minister Aartsen (Werk en Participatie) bij Dag van de ZZP'er: beluister hier het interview De zzp-markt moet rust krijgen. Dat is de inzet van minister van Werk en Participatie Thierry Aartsen. Op de Dag van de ZZP'er, georganiseerd door ZZP Nederland, legt hij uit hoe het kabinet schijnzelfstandigheid wil aanpakken, waarom een verplichte AOV nodig is en wat zelfstandigen zelf moeten regelen voor hun pensioen.

Meer lezen over onder andere ZZP en politiek Den Haag? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse nieuwsbrief!