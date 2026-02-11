Op naar 1 miljard gebruikers: Marc en Marnix bouwen met Aquablu aan grootste hydratatieplatform ter wereld

Aquablu trok met het prototype BOLD veel bekijks op de CES in Las Vegas. Na de zomer moet het slimme AI-gedreven waterdispensersysteem op vele kantoren en sportscholen te gebruiken zijn. Op naar 1 miljard gebruikers van het duurzame en gezonde alternatief voor water in plastic flesjes. Oprichters Marc en Marnix vertellen hoe.

Vanzelfsprekend krijgt de redacteur van De Ondernemer direct na binnenkomst op het hoofdkantoor van Aquablu in de Amsterdamse Houthavens een glas water uit het REFILL+-waterdispensersysteem.



Een glas onder de tap, kiezen tussen koolzuur of geen koolzuur en een smaak, aangevuld met vitamines en mineralen en verder gepersonaliseerd met functionele boosts zoals elektrolyten, proteïne, cafeïne en binnenkort ook collageen, en het hydrateren vangt aan. Dat is precies het doel dat oprichters en eigenaren Marc van Zuylen en Marnix Stokvis met hun vinding voor ogen hebben.

Met Aquablu naar de Consumer Electronics Show (CES)

De twee ondernemers zijn net terug van de Consumer Electronics Show (CES), ’s werelds grootste technologiebeurs die elk jaar plaatsvindt in Las Vegas. De beurs geldt als het internationale podium voor innovatie, waar bedrijven uit meer dan 150 landen hun nieuwste producten en technologieën presenteren.



Daarover straks meer. Eerst zitten we met Marc en Marnix in de vergaderruimte van het kantoor, dat as we speak wordt uitgebreid vanwege de snelle groei van het Aquablu-team. Voordat we ons in het water verdiepen, duiken we eerst in de historie van de in 2018 gestarte scale-up.

Vanaf het eerste moment hadden we een gezamenlijke droom, namelijk samen een bedrijf beginnen Marc van Zuylen Aquablu

Opvallend: Marnix en Marc kennen elkaar al sinds hun twaalfde, toen ze samen op de middelbare school zaten. „We zijn heel vroeg beste vrienden geworden. Vanaf het eerste moment hadden we een gezamenlijke droom, namelijk samen een bedrijf beginnen. Een bedrijf met een eigen kantoor, tien man personeel en 10 miljoen euro omzet. We gingen direct voor de langetermijnvisie, onze ambitie was van meet af aan groot. Het helpt dat onze ouders ook ondernemers zijn. Daardoor was de wens nog groter om aan iets te bouwen dat ook wereldwijd succesvol moest worden’’, vertelt Marc.



Zee vol lege plastic flesjes

Techneuten zijn beide ondernemers zeker niet. De twee gingen aan de slag met wat zij zien als een enorme inefficiëntie. „Ik was in Afrika, waar mensen niet uit de kraan durven te drinken en al hun drinkwater uit plastic flesjes consumeren. Toen ik ging surfen, dreven veel gebruikte lege waterflesjes in de zee.’’



Marc vult aan: „Wij bedachten: wat als we een filtersysteem ontwikkelen waardoor mensen het water dat ze uit de kraan tappen volledig vertrouwen? Een systeem met een mooi blauw lampje op de bovenkant, zodat iedereen denkt: ‘Het is blauw, het is veilig en we kunnen het drinken.’ Dat moest het worden: een kleine zuiveringsinstallatie voor huishoudens, waardoor niemand nog plastic flessen hoeft aan te schaffen.’’

De Aquablu-stand afgelopen januari tijdens de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas. Foto: Eigen beeld

Dat idee was het zaadje voor het eerste product dat Aquablu in 2020 op de markt bracht. Marnix en Marc gingen letterlijk de grachten op en tapten water uit de Keizersgracht, Herengracht en Prinsengracht. Voor de gelegenheid werd het zuiveringssysteem in een draagbare koffer op een sloepje geïnstalleerd. Hiermee werd het water uit de gracht gepompt en ter plekke gezuiverd, gemineraliseerd en gebotteld. De wereld - nou ja, Amsterdam en Nederland - maakte op ludieke wijze kennis met het ambitieuze zuiveringssysteem. Er was geen ontkomen meer aan het merk.

De focus op de zakelijke markt

Toch maakten de twee niet lang na de stunt een flinke draai. De focus op huishoudens werd verlegd naar bedrijven. Aquablu werd een B2B-merk dat met het wearable, gepersonaliseerde waterdispensersysteem de zakelijke markt opging. Met succes. „Alleen met schaalvergroting kunnen we ons doel bereiken’’, legt Marnix uit. „Het duurzame aspect en het hyper-gepersonaliseerde aspect.’’



Dat laatste gaat ver: de wearable, denk aan een smartwatch, kan aan de hand van data precies aangeven welke extra vitamines, mineralen en andere stoffen jouw lichaam het best kan gebruiken. Na het sporten een extra dosis van een bepaald ingrediënt? De technologie helpt een handje. Tel daarbij op dat je beter bijhoudt hoeveel water van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid je daadwerkelijk drinkt en voor sommige bedrijven en andere afnemers is de keuze snel gemaakt.



Marnix: „Vergeet ook niet dat veel mensen uit andere landen het niet gewend zijn om water uit de kraan te drinken. Dan helpt Aquablu hen om toch van die vervuilende plastic flesjes af te blijven.’’

Frans van Houten, de voormalig ceo van Philips, heeft via een investeringsronde vorig jaar juni een substantiële investering van 7 miljoen euro geleid

Op bijna alle kantoren op de Zuidas

De systemen van het jonge merk vind je nu nog vooral terug bij grote bedrijven. „Het zijn bedrijven die echt willen investeren in hun personeel, door het kantoor als werkplek nog aantrekkelijker te maken’’, aldus Marnix. „Ik durf te zeggen dat je ons op de Zuidas in de meeste kantoren tegenkomt.’’



Marnix: „Ik zal je dit vertellen, wanneer bezorgers van DHL weten dat er een Aquablu-systeem op een bepaald kantoor staat, nemen ze een lege fles mee om die te vullen met ons water. Elke keer weer wanneer ze een pakketje komen afleveren. Dat bewijst dat het niet alleen in de smaak valt bij gen Z. Iedereen kan het lekker vinden. Van jong tot oud’’, aldus de ondernemer die ziet dat het systeem op steeds grotere schaal leidt tot gedragsverandering onder gebruikers.



Aquablu valt op bij investeerders als oud Philips-ceo

Die populariteit wordt ook gezien door investeerders. Zo heeft Frans van Houten, de voormalig ceo van Philips, via een investeringsronde vorig jaar juni een substantiële investering van 7 miljoen euro geleid. Opvallend: een live, on-air toegeving van 750.000 euro tijdens de Dutch Dragons-podcast - met daarin te gast topondernemers als Bas Witvoet, Pieter Schoen en Michel Perridon - steeg tot 1,1 miljoen euro nadat de aflevering was uitgezonden. Kortom, men ziet enorme potentie in het product.



Dat bleek ook toen Aquablu begin januari tijdens de CES de nieuwste innovatie - de Aquablu BOLD - introduceerde. Een waterdispenser-systeem dat hydratatie nog persoonlijker en smaakvoller moet maken. De gebruiker kan de AI-gedreven Aquablu-app koppelen aan zijn fitnesstracker, waarbij de ingebouwde hydration-coach advies geeft op basis van activiteit, vochtbalans en dagelijkse doelen. In tegenstelling tot REFILL+ is het systeem volledig vrijstaand en daardoor volgens Marc en Marnix door middel van gebruiksvriendelijke cartridges nog eenvoudiger te implementeren op elke locatie, van kantoren en sportscholen tot hotels, luchthavens en publieke ruimtes.

De Aquablu BOLD, gepresenteerd tijdens de afgelopen CES in Vegas. Foto: Eigen beeld

Groot enthousiasme voor de BOLD in Vegas

Hoe vonden de twee jonge Nederlandse ondernemers de wondere wereld die Las Vegas heet? „Echt, het is enorm. Al die merken, de enorme stands. Voor ons was het bijzonder om ons product - nog in de prototype-fase - te presenteren aan de vele bezoekers. Vier dagen lang konden we zien hoe duizend bezoekers op de BOLD reageren. Hoe gaan ze ermee om? Begrijpen ze het? Het is heel goed om als oprichter naast je product te staan en als een soort barman de drankjes uit te delen. Daarnaast helpt het ons om op basis van de reacties nog zaken aan te passen. Dat is ontzettend fijn in deze fase. Maar het mooie is dat iedereen onwijs enthousiast was in Vegas. Op dat moment weet je dat we goed bezig zijn.’’

Communicatie binnen je onderneming is zeer belangrijk wanneer je op hoge snelheid opereert Marnix Stokvis Aquablu

Op naar de 1 miljard gebruikers

Kort na de zomer moet de Aquablu BOLD in vele kantoren, sportscholen en bedrijfsruimtes te vinden zijn. De volgende stap naar de 1 miljard gebruikers die de scale-up uiteindelijk wil bereiken. Bij zo’n grote ambitie hoort ook een steeds groter team om Marc en Marnix heen. Zoals gezegd, het bedrijf is nu alweer uit zijn jasje gegroeid.



„Communicatie binnen je onderneming is zeer belangrijk wanneer je op hoge snelheid opereert’’, aldus Marnix. „Om de snelheid te behouden mag het aantal werknemers niet al te groot zijn. Ook verwachten we dat iedereen hier zo vaak mogelijk op kantoor is om de lijntjes kort en het tempo hoog te houden. Dat moet wel, wil je alles zo gesmeerd mogelijk laten lopen.’’

