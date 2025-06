Sprekershuys verwelkomt Quality Bookings

Met de toevoeging van het merk Quality Bookings breidt Sprekershuys haar organisatie uit. Een strategische stap die het bestaande platform versterkt, verbreedt en nog beter in staat stelt om sprekers en opdrachtgevers met elkaar te verbinden via meerdere labels, maar één gedeelde standaard.

Lees verder onder de advertentie

Beide labels blijven zichtbaar met een eigen uitstraling en doelgroep, maar zijn voortaan onderdeel van één organisatie waarin kwaliteit, inhoud en persoonlijke begeleiding het uitgangspunt vormen. „We voegen een label toe dat een sterke naam heeft opgebouwd in de markt. Dit biedt ons de kans om sprekers en dagvoorzitters op een tweede platform zichtbaar te maken, voor een breder publiek” zegt Maartje IJzerman, directeur van Sprekershuys.



De toevoeging van Quality Bookings past binnen de bredere strategie van Sprekershuys om te bouwen aan een sterke, veelzijdige organisatie waarin verschillende labels elkaar aanvullen zonder hun eigenheid te verliezen. Zo werd in 2021 ook www.youagency.nl toegevoegd: het managementbureau dat zich richt op de positionering, branding en strategische ontwikkeling van mediatalenten. Elk label binnen de organisatie bedient zijn eigen doelgroep en expertisegebied, maar werkt vanuit dezelfde visie op kwaliteit, inhoud en duurzame impact.

Over Sprekershuys Sprekershuys is hét sprekersbureau waar het draait om aandacht, betrokkenheid, inhoud en impact. Met kennis en enthousiasme verbinden we sprekers en dagvoorzitters al meer dan 10 jaar aan zakelijke evenementen. Maar dat niet alleen. Je ervaart onze meerwaarde ook in het meedenken over event concepting, contentstrategie en over het communicatietraject. Want met het complete plaatje creëer je pas echt impact.

Lees verder onder de advertentie

De uitbreiding past binnen de langetermijnstrategie van Sprekershuys om te bouwen aan een inhoudelijk sterke en veelzijdige labels, ieder met zijn eigen focus en inhoud. Er ontstaat ruimte voor verschillende proposities, waarin de kwaliteit en werkwijze van www.Sprekershuys.nl altijd het fundament vormen.



Dank voor het vertrouwen en het voortzetten van mijn levenswerk Robert de Vries Quality Bookings

„Twintig jaar lang Quality Bookings. En nu voelt het moment juist om het over te dragen,” aldus Robert de Vries. „Ik kon me geen betere opvolgers wensen. Dank voor het vertrouwen en het voortzetten van mijn levenswerk. Voor mij is dit het juiste moment om me volledig te richten op Eventbureau.nl en de volgende stap in mijn ondernemerschap.”

Voor opdrachtgevers en sprekers verandert er weinig. De vertrouwde contactmomenten blijven, maar achter de schermen ontstaat een sterke organisatie, met meer ruimte voor zichtbaarheid, service en strategische doorontwikkeling.