Puinhoop rond failliete horecamagnaat: miljoenen schuld en opvallende eiser

Sahin, tot voor kort een horecamagnaat in Deventer en omstreken, zag in korte tijd zijn zakenimperium instorten, schrijft De Stentor. Eerder dit jaar gingen in een maand tijd zes van zijn zaken aan de Brink, hét Deventer horecaplein, failliet.

Bij sommige van de kroegen en restaurants zijn er tientallen schuldeisers die geld willen zien

De schuldenlast van die zaken is de afgelopen maanden in razend tempo opgelopen en loopt in de miljoenen. Alleen al bij voormalig nachtclub Chicago stellen schuldeisers nog recht te hebben op meer dan 1 miljoen euro. Dit blijkt uit onderzoek van curator Paul Schepel.

Zaken als de voormalige Ierse Pub Irish Elk en tapasrestaurant Jasmin’s kampen met tonnen schuld, oplopend tot bijna 800.000 euro per zaak. Bij sommige van de kroegen en restaurants zijn er tientallen schuldeisers die geld willen zien.

Social Deal als opvallende geldverstrekker

De schulden zijn niet allemaal exact bij elkaar op te tellen, laat Schepel weten. „Er zitten ongetwijfeld dubbelingen in.” Er zijn financierders die meerdere bedrijven tegelijk geld hebben geleend. „Die worden in ieder faillissement voor de volle mep op de lijst met schuldeisers opgenomen.”

Een opvallende geldverstrekker daarbij is Social Deal, bekend van kortingsvouchers. Dat bedrijf had tonnen geleend aan de Irish Elk en Jasmin’s. „Dat is dus dezelfde schuldeiser die een lening heeft verstrekt aan meerdere bedrijven tegelijk en een van de dubbelingen.”

Eerder bleek al dat Sahins bedrijven betrokken waren bij opvallende financiële constructies. Er werden luxe auto’s van merken als Porsche en Mercedes geleaset op naam van verschillende horecazaken.

Bij meerdere voertuigen zijn onduidelijkheden over betalingen ervan en wie er momenteel eigenaar van is. Ook is er een vermoeden van faillissementsfraude. Bepaalde schuldeisers zouden bij Club Chicago een voorkeursbehandeling hebben gekregen en dat is wettelijk verboden. Die transacties draaide de curator al terug.

Onderzoek naar huishoudboekje horecazaken

Ook bij zaken die al veel langer dicht zijn, zoals Proeflokaal ’t Oer en café DORST!, is de schuldenlast immens.

Bij DORST! steeg die de afgelopen maanden tot meer dan 7 ton. Daar hoort ook ruim 110.000 euro aan dwangsommen van de gemeente Deventer bij. Die boetes werden opgelegd vanwege de problemen met geluidsoverlast die er waren toen de horecagelegenheid nog open was.

Ik kijk of er gekke dingen zijn gebeurd, zoals vreemde geldstromen Paul Schepel Curator

De komende maanden neemt Schepel de tijd om te controleren of alles volgens het boekje is gebeurd. Dat doet hij met zogeheten rechtmatigheidsonderzoek. „Met andere woorden: ik kijk of er gekke dingen zijn gebeurd, zoals vreemde geldstromen. Maar op dit moment heb ik daar geen aanwijzingen voor.”

Heropening nog niet rond

Ondertussen wordt achter de schermen hard gewerkt om de failliete zaken weer te openen. Cees Meekers maakte gauw na de faillissementen een deal met de curator om de zaken over te nemen, zónder de schulden.

Momenteel worden de vergunningaanvragen voor de horecazaken onder de loep genomen op het stadhuis. Wanneer Meekers de zaken mag heropenen, is nog niet bekend.

