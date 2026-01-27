Tien jaar geleden moest 0.0-bier zich nog bewijzen, anno nu is het een vanzelfsprekende keuze. Volgens Snack with Benefits staat groente als gezonde snack voor een vergelijkbaar kantelpunt: niet als vervanger, maar als normale optie naast kip, kaas en bitterballen.

Lees verder onder de advertentie

Geen kipnuggets, maar bloemkoolbites, maïsribs en pastinaaksnacks. Dat is het vertrekpunt van Snack with Benefits, het bedrijf van Renco Schipper en Margje Pijpker. De startup groeide de afgelopen jaren volledig via de horeca door naar een omzet van ruim 1,1 miljoen euro en staat nu aan de vooravond van een nieuwe groeifase. Met een sharefundingcampagne op investeringsplatform Broccoli haalde het bedrijf in korte tijd bijna de volledige doelstelling op.

Die hele badge boring-industrie kan wel wat opschudding gebruiken

De kern van het idee is simpel: snacks maken van groenten. Punt, aldus Margje. „Ze moeten vooral ongelooflijk lekker zijn”, zegt ze in De Ondernemer Live. „Die hele badge boring-industrie kan wel wat opschudding gebruiken.”



Volgens het bedrijf draait het niet om vervanging van vlees, maar om uitbreiding van het snackaanbod. „We komen niet met een vegan bitterbal”, zegt Renco dan ook. „Onze bloemkool is geen kip. Het is gewoon bloemkool. Dat onderscheid vinden we belangrijk.”



Lees ook: Karma Kebab blijft groeien: ‘Hebben iets ontwikkeld wat mensen lekker vinden en lekkere dingen zijn schaalbaar’

Snacks with Benefits | Borrelplank van groentesnacks.

Lees verder onder de advertentie

Tijd rijp voor Snack with Benefits

De afgelopen jaren speelt snacken een grotere rol in de horeca. Gasten bestellen vaker meerdere kleine gerechten in plaats van één maaltijd. Dat maakt de borrelkaart voor veel zaken een vast onderdeel van de omzet. Naast klassieke snacks als kip en kaas verschijnen daar steeds vaker groenteproducten.



Dat de markt er rijp voor is, merken ze bij Snack with Benefits meteen in de praktijk. „Vijf jaar geleden kregen we vooral vragen: bloemkool, waarom zou je dat doen?”, zegt Margje. „Nu horen we: oh, lekker bloemkool. Er is gewoon meer ruimte in de hoofden.”

De Pitch Wil jij groeien? Dan gaan we dat regelen. Dat doen we met onze nieuwe kijkradiorubriek De Pitch. Elke week kan een ondernemer tijdens de uitzending van De Ondernemer Live zijn of haar plan pitchen aan toekomstige investeerders. Er is één regel: je hebt één minuut. Meer weten of je opgeven? Hier lees je meer.

Volgens Margje richt het bedrijf zich in eerste instantie op chefs in de horeca, die bepalen wat er op de menukaart komt. „Uiteindelijk zijn de snacks bedoeld voor de ‘eindsnacker’: de consument, vaak gen Z of millennials.”

Lees verder onder de advertentie

2 miljoen euro omzet

De groei komt tot nu toe volledig uit foodservice: van cafetaria’s tot restaurants en bedrijfscatering. Volgende stappen zijn uitbreiding naar andere steden, Duitsland en mogelijk grotere fastserviceketens. „Achter de schermen lopen gesprekken”, zegt Renco. „Daar zit veel potentie, juist omdat snacks daar steeds belangrijker worden.”



De onderneming van Renco en Margje draaide vorig jaar een omzet van circa 1,1 miljoen euro. Met het groeikapitaal investeert het bedrijf eerst in team en marketing, ook al betekent dat tijdelijk verlies. „Zonder die investering halen we die groei niet”, zegt Margje.



Snack with Benefits rekent volgend jaar op een omzet van circa 2 miljoen euro. Het bedrijf verwacht dat groente daarbij een vaste plek krijgt in het snackaanbod.



Lees ook: Onwine mikt op 10 miljoen omzet in 2030: allerlaatste investeringsronde moet doorbraak versnellen

Investeren in Snack with Benefit? Dat kan terecht via deze link.

Renko Schipper en Margit Pijpker, eigenaren Snack with Benefits.