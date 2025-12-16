Karma Kebab blijft groeien: ‘Hebben iets ontwikkeld wat mensen lekker vinden en lekkere dingen zijn schaalbaar’

Van festivalfavoriet naar restaurants, retail en foodservice: Karma Kebab staat aan de vooravond van een nieuwe groeifase. Oprichter Pascal Labrie zoekt via sharefunding extra kapitaal om het bedrijf verder op te schalen. Daarbij wil hij niet alleen groeien, maar ook investeerders aan zich binden. „Ik vind het heel belangrijk dat mensen mee kunnen profiteren van onze groei.”

Lees verder onder de advertentie

Wat begon met één foodtruck op festivals, is in zes jaar tijd uitgegroeid tot een bedrijf met meerdere omzetstromen. Karma Kebab runt inmiddels negen foodtrucks, twee restaurants en levert producten aan onder meer Albert Heijn, Jumbo, Laplace en Loetje – niet de kleinste namen. De volgende stap vraagt om extra kapitaal. Niet via een banklening, maar via sharefunding.



„We zitten aan het einde van de startupfase", zegt oprichter Pascal Labrie in De Ondernemer Live. Daarmee kan Karma Kebab volgend jaar voor het eerst winst maken. ,,Het jaar daarna sowieso, maar voor die laatste stap hebben we nog werkkapitaal nodig.” Het totale groeibedrag bedraagt 1,6 miljoen euro. Daarvan is 1,1 miljoen al toegezegd door het Amsterdamse Klimaat- en Energiefonds (AKEF).

Ik vind het belangrijk dat mensen die in ons geloven ook echt mee kunnen profiteren Pascal Labrie

Voor het resterende deel koos Karma Kebab bewust niet voor extra leningen. „Het fonds wil niet dat we daar bovenop nog meer schulden aangaan”, legt Pascal uit. „En ik vind het belangrijk dat mensen die in ons geloven ook echt mee kunnen profiteren van onze groei. Een lening voelde voor mij niet goed.”



Lees ook: Onwine mikt op 10 miljoen omzet in 2030: allerlaatste investeringsronde moet doorbraak versnellen

Drie pijlers, één model

Het businessmodel van Karma Kebab leunt op drie pijlers: festivals, horeca en productverkoop. Festivals vormen het dna van het merk, maar zijn volgens Pascal nauwelijks schaalbaar. „Dat is vooral zichtbaarheid. Mensen proeven ons product, leren ons kennen. Maar echte groei zit in horeca en foodservice.”



Juist die combinatie maakt het bedrijf volgens Pascal sterk. Karma Kebab ontwikkelt en produceert zijn eigen product en verkoopt het via eigen kanalen. „Daardoor houden we de foodkosten laag en hebben we grip op de hele keten.” Het gaat daarbij niet om een klassieke vleesvervanger. ‘We hebben iets ontwikkeld wat mensen gewoon heel lekker vinden. En lekkere dingen zijn schaalbaar.”

Lees verder onder de advertentie

Eigen beeld | Karma Kebab staat aan de vooravond van een nieuwe groeifase. Midden: oprichter Pascal Labrie.

Nieuwe restaurants Karma Kebab én Europa

De komende anderhalf jaar wil Karma Kebab twee tot drie nieuwe restaurants openen. De grootste investering gaat naar een vestiging op het NDSM-terrein in Amsterdam, die als flagshipstore moet dienen. „Dat wordt de plek waar we het merk echt laden. Van daaruit willen we kleinere vestigingen uitrollen, het liefst via franchise.”



Ook het buitenland lonkt, met Duitsland en het Verenigd Koninkrijk als eventuele volgende stap, maar pas nadat het horecamodel in Nederland verder is uitgewerkt. „In Londen zijn grote horecainvesteringsfondsen actief. Die zeggen: bouw het eerst goed in je eigen land, dan praten we verder.”

De Pitch Wil jij groeien? Dan gaan we dat regelen. Dat doen we met onze nieuwe kijkradiorubriek De Pitch. Elke week kan een ondernemer tijdens de uitzending van De Ondernemer Live zijn of haar plan pitchen aan toekomstige investeerders. Er is één regel: je hebt één minuut. Meer weten of je opgeven? Hier lees je meer.

Lees verder onder de advertentie

Via het sharefundingplatform Broccoli wil Karma Kebab maximaal vier ton ophalen. Ruim een ton is al binnen. „Ik zoek niet alleen kapitaal, maar ook mensen die iets toevoegen”, zegt Pascal. „Op het gebied van marketing, branding of horeca-expertise. Ambassadeurs die met ons meedenken.”

Extra restaurants

De eerste jaren blijft eventueel rendement in het bedrijf, geen dividend dus. „De eerste twee jaar keren we niets uit”, zegt Pascal. „Daarna kijken we wat logisch is. Liever investeer ik dat geld in twee of drie extra restaurants.” Aandelen kunnen na twee jaar wel verhandeld worden via het platform.



„Wat we bouwen klopt”, zegt Pascal. „Het product werkt, het model werkt. Nu is het tijd om door te pakken.”



Lees ook: Lazy Vegan heet nu ‘Lazy’: ‘Als de term ‘vegan’ mensen afschrikt, is het slimmer om hem niet meer te gebruiken’

Investeren in Karma Kebab? Dat kan terecht via deze link.

Lees verder onder de advertentie