Over de Cyber Security Week

Tijdens de Cyber Security Week van DPG Media en De Ondernemer vergroten we het bewustzijn over de toenemende cyberdreigingen, leren we hoe je systemen en gegevens effectief kunt beschermen en voorzien we ondernemers van strategieën om snel en adequaat te reageren op cyberincidenten. De Cyber Security Week is een redactioneel concept in samenwerking met partners.