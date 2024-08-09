Het Eindhovense bedrijf ESS4U wil scoren met zijn ‘Europese’ thuisbatterij, ontwikkeld op basis van een industriële accu die al jaren in de woestijn stroom levert en opslaat. Lokale partners leveren een belangrijk aandeel aan de ‘Qurmit’.

Jan-Willem Linsen was gewend om met zijn bedrijf TSS4U zonne-energiesystemen te ontwerpen voor een onherbergzaam gebied in het Midden-Oosten of Afrika. ,,Het is leuk dat we nu iets hebben bedacht voor dichtbij huis”, zegt de elektrotechnisch ingenieur in het AD.

Het lijkt een grote stap: van systemen voor het aansturen van zonnepanelen en het leveren en opslaan van stroom bij olievelden en telecom-masten naar een thuisbatterij. Maar de accu van het formaat ‘dekenkist’ zoals Linsen zegt, is van hetzelfde type als waarmee hij al decennialang vertrouwd is.

Onder de naam van dochteronderneming ESS4U gaat het bedrijf de concurrentie aan met de bestaande thuisbatterijen die doorgaans zijn gebaseerd op lithium-ion. De ‘Qurmit’ is volgens Linsen de eerste thuisbatterij die gebruikmaakt van in gel ingepakt loodzuur. ,,Hij is honderd procent brandveilig. Gemaakt van vijftig procent gerecycled materiaal en voor 95 procent recyclebaar aan het einde van de levensduur.”

En de batterij kan ook buiten worden geplaatst, voegt hij toe. ,,Lithium-ion batterijen kun je niet opladen bij temperaturen onder nul. Onze batterij wel. ” De thuisbatterij kan in een schuur ook de zomerse hitte weerstaan. ,,Onze accu’s kunnen we acht tot tien jaar in een woestijn laten draaien zonder koeling.”

De accu komt uit een Duitse fabriek van het bedrijf Exide Technologies. Het Eindhovense bedrijf presenteert zijn thuisbatterij als een Europees alternatief voor de overwegend Chinese lithium-ion batterijen. De omvormer en lader is van Victron uit Almere. Ook lokale bedrijven hebben een belangrijk aandeel. VDL HMI (Helmond)) levert de behuizing, Mansveld Industriële techniek (Eersel) de montageplaat en Efté (Eindhoven) de coating.

De ‘Qurmit’ van ESS4U kent geen terugleverkosten

ESS4U heeft zelf de hand in de aansturing van het laden en ontladen van het systeem dat wordt aangesloten op de slimme elektriciteitsmeter. ,,Je gaat laden en ontladen om zoveel mogelijk de eigen opgewekte elektriciteit te gebruiken en te voorkomen dat je terugleverkosten moet betalen.”

Met het oog op de opkomst van dynamische energiecontracten - waarbij de stroomprijs varieert naar gelang er veel of weinig aanbod of vraag is - kan de gebruiker instellen bij welke prijs de batterij moet laden of ontladen.

Begin oktober worden de eerste batterijen geproduceerd, zegt Linsen. ,,Het concept hadden we in juli 2023 gereed. Sinds een jaar draait een batterij thuis bij een van onze medewerkers. In die periode hebben we nog wat aanpassingen gedaan aan de software en is de behuizing ontwikkeld.”

De ‘Qurmit’ heeft een capaciteit van 17 kilowattuur en kan tot 14 kilowattuur elektriciteit opslaan. De thuisbatterij krijgt een prijs mee van ‘minder dan 10.000 euro, inclusief installatie’.

Het Eindhovense bedrijf heeft de marketing- en verkoopactiviteiten voor de batterij uitbesteed. Voor de installatie heeft het een aantal bedrijven gecertificeerd.

Met de thuisbatterij wil het twaalf medewerkers tellende bedrijf zijn afhankelijkheid van de levering van energiesystemen voor de olie- en gasmarkt afbouwen. ,,We kunnen de capaciteit van de batterij uitbreiden tot 745 kilowattuur. Op termijn kunnen we ook batterijen leveren voor bijvoorbeeld industriële bedrijven, kantoren en hotels.”

