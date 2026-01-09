Het is geen pinkwashing , niet bier voor alleen queers (maar voor iedereen) en nu is er ook een alcoholvrije variant om nuchterheid in de queer-community zichtbaar te maken. Queer Beer-oprichter Sebastiaan Zoet weet het zeker: „2026 wordt een ‘b(r)ouwjaar’.’’

Met Queer Beer wil Sebastiaan een ander geluid in de wereld van bier: ‘Het is een stukje verbinding’

Donderdag 8 januari is de ‘Sober is Sexy’-campagne van het biermerk Queer Beer gelanceerd. De hoofdrol is weggelegd het alcoholvrije Queer Beer 0.0, een samenwerking met het platform Queer & Sober.

Het doel: nuchterheid zichtbaar maken in de queer community, in andere woorden: ‘een nieuw geluid in een scene waar alcohol vanzelfsprekend is’. Het alcoholvrije drankje met de spicy mango-smaak - ontwikkeld met de queer-community - moet het gesprek over alcoholgebruik en mentale gezondheid binnen de gemeenschap starten.

Ondernemen zat er al jong in bij Sebastiaan

Sebastiaan Zoet is de ondernemer achter Queer Beer. Dat ondernemerschap zat al jong in het bloed. „Het begon eigenlijk al toen ik een jaar of veertien was. Ik was toen bezig met (het inmiddels gestopte) onderwaterhoesje.nl waarop waterdichte telefoonhoesjes werden verkocht. Een super simpel idee, maar het was de tijd dat de ‘influencer’ net op kwam dus dat was helemaal hip en happening’’, memoreert Sebastiaan.

Ik leerde ondernemen door het gewoon te doen, fouten te maken en zelf geld te verdienen met iets wat ik had bedacht Sebastiaan Zoet Queer Beer

,,Waar anderen vakken stonden te vullen bij de Appie, had ik gewoon een eigen bedrijfje. Heel mijn studentenkamer lag er op een gegeven moment vol mee. Een paar jaar later kon ik ermee stoppen, want het probleem loste zichzelf op. De iPhone werd waterdicht. Maar die periode was goud. Ik leerde ondernemen door het gewoon te doen, fouten te maken en zelf geld te verdienen met iets wat ik had bedacht.’’

‘Bier is een product waar je creatief álles mee kunt’

Maar waarom bier? De aanleiding is simpel. ,,Bier is iets wat ik zelf graag drink, maar vooral een product waar je creatief álles mee kunt. Smaak, blikontwerp, naam, marketing, een goed verhaal en het is een product dat mensen verbindt’’, aldus de ondernemer. ‘

„Ik ben enorm creatief en heb altijd duizend ideeën. Bij Queer Beer komt dat samen. De ene dag bedenk ik een marketingcampagne, de andere dag ben ik bezig met het proeven en ontwikkelen van een nieuwe IPA. Zeker nu met de opkomst van 0.0 zie je dat ook mensen die normaal geen bier drinken, ineens wél met bier in aanraking komen. Dat vind ik interessant en leuk.’’

Als ik over bierbrouwen praat, merk ik dat ook meteen. Mensen worden nieuwsgierig Sebastiaan Zoet Queer Beer

Sebastiaan: ,,Mensen zijn fan van bier. In de kroeg met vrienden, tijdens het voetbal, op een festival en op een terras in de zon. Bier is er op de momenten dat mensen ontspannen. Het is sociaal, het verbindt. Als ik over bierbrouwen praat, merk ik dat ook meteen. Mensen worden nieuwsgierig. Wat zit erin, hoe maak je het, waarom smaakt dit anders dan dat? En als je het drinkt, drink je nooit alleen het bier, maar ook het moment. Het gesprek, de plek, de mensen om je heen.’’

Het alcoholvrije Queer Beer 0.0. Eigen foto

Queer Beer is er niet alleen voor queers

Er zijn veel kleine(re) bierbrouwers. Wat Queer Beer zo bijzonder maakt is de groep mensen waarop de brouwer zich richt. Hoewel… ,,Queer Beer is er voor iedereen, niet alleen voor de queer community’’, verbetert Sebastiaan De Ondernemer.

„Het is juist een manier om mensen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met queer zijn. Neem mijn oom tijdens het kerstdiner. Die vraagt dan: ‘Maar wat is dat hele queer nou eigenlijk?’. Dan kan ik uitleggen dat het een verzamelterm is voor wat vroeger plat werd benoemd als potten en flikkers, plus nog veel meer identiteiten. Bier is iets wat al volledig geaccepteerd en ingeburgerd is. Queer nog niet overal. Door die twee te combineren, komt dat gesprek vanzelf op gang. Daar gaat het om, een stukje verbinding.’’

Bierbrouwer doet niet aan pinkwashing

Sebastiaan: „Daarnaast stoor ik me aan pinkwashing. Grote bedrijven die één week per jaar een regenboog op hun logo plakken - zoals H&M - daar bakken geld mee verdienen en daarna weer doorgaan alsof er niks is. Met Queer Beer doneren we 10 cent per biertje aan ‘queer’ goede doelen zoals het Aidsfonds en Hivos, en dat het hele jaar door. Niet alleen tijdens Pride. En binnen de community zijn we vaak aan het vragen om subsidie of donaties. Dit is een manier om het ook vanuit de community (en ally’s) zelf te laten komen.’’

Queer Beer is ook opgericht om een ander geluid te brengen in de bierwereld. Die wereld is nog steeds heel wit, heel mannelijk en heel hetero Sebastiaan Zoet Queer Beer

,,Daarnaast is Queer Beer ook opgericht om een ander geluid te brengen in de bierwereld. Die wereld is nog steeds heel wit, heel mannelijk en heel hetero. Je ziet weinig vrouwen, weinig mensen van kleur en bijna geen queer mensen. Ik vond het tijd om daar op een leuke, toegankelijke manier iets aan toe te voegen’’, aldus de ondernemer.

Queer Beer 0.0: Gen Z drinkt bewuster

Is het toeval dat de campagne in Dry January wordt afgetrapt? „Nee, dat is pure strategie’’, verduidelijkt Sebastiaan. „Gen Z drinkt bewuster. Ze willen merken met een verhaal en een duidelijke identiteit. Waar ik zelf vroeger wel 15 bier achterover tikte op een dinsdag in de studentenkroeg, is de huidige generatie niet altijd meer zo. 0.0 groeit enorm, steeds meer mensen doen mee aan Dry January of minderen gewoon bewuster met alcohol.’’

„Met de campagne ‘Sober is Sexy’ willen we laten zien dat nuchtere keuzes maken óók leuk kan zijn. Dat je met een Queer Beer 0.0 net zo goed tot vier uur in de kroeg kunt staan. We willen inspireren, niet beleren. Daarom werken we samen met Queer & Sober, zij zetten zich in voor mensen die sober leven, sober curious zijn of in herstel zitten.’’

2026 staat voor Queer Beer in het teken van ‘b(r)ouwen’. Eigen foto

World Pride en internationale kansen

2026 wordt een ‘b(r)ouwjaar’, belooft Sebastiaan. ,,World Pride komt naar Amsterdam en de stad verwacht zo’n twee miljoen bezoekers van over de hele wereld. Dat is een enorme kans om Queer Beer internationaal te laten zien. Tegelijk groeit Pride ook door in de rest van het land, niet alleen in Amsterdam en willen we ook meer aanwezig zijn in andere steden.’’

Sebastiaan: ,,Daarnaast wil ik Queer Beer juist ook zichtbaarder maken op plekken die niet per se queer zijn. De slijterij om de hoek, het theater, culturele instellingen. Queer hoeft niet in een hoekje te blijven. Het mag overal staan, net als elk ander bier. Dat is waar we naartoe bouwen. We hopen dat veel mensen zich dit jaar achter onze missie schuilen.’’

Proefsessies in Amsterdam, Rotterdam en Arnhem De hele maand januari zijn er proefsessies in Amsterdam bij de Queer Market-winkel aan de Overtoom 87 en bij Slijterij Sterk in Amsterdam-West, in Rotterdam bij kapperszaak Hairmitage en in Arnhem bij Café de Kurk.