Duizend nieuwe VR-bioscopen in een jaar

Lees verder onder de advertentie

In maart van dit jaar opende de virtualrealityonderneming &samhoud media vlak bij het Centraal Station de eerste virtualrealitybioscoop. Sindsdien zagen daar vijftigduizend bezoekers, getooid met bijbehorende bril, een afwisselend VR-programma. Onder hen bevond zich de Chinese zakenman Bin Gu, voor wie de ervaring een ware eyeopener was. Oprichter Jip Samhoud (26): "Bin Gu is eigenaar van Yuecheng Media en oud-presentator van de Chinese staatstelevisie. Nadat hij het programma in Amsterdam had gezien, kregen we van de Chinese ambassade een nogal mysterieuze e-mail met een aanbod: of we de week erop in Boston wilden komen praten, want de Gome Group had interesse. We twijfelden of we het serieus moesten nemen, maar toen we Gome Group googelden, bleek dat een van de grootste elektronicaketens ter wereld te zijn. De Chinese MediaMarkt, maar met winkels die vijf keer zo groot zijn als hier, en met bijna 2400 winkels in China."

Dat klonk al goed, maar Samhoud kreeg pas in Boston de indruk dat het aanbod serieus was. "Vooraf dachten we: als het niets oplevert, houden we er in elk geval een leuk tripje aan over. Maar bij het eerste gesprek gingen we meteen de onderhandelingen in. We hadden een ontmoeting met de senior vice presidents van de Gome Group en van Yuecheng Media, met tolken erbij, en kwamen al snel tot een overeenkomst."

1 miljard potentiële bezoekers

Lees verder onder de advertentie

Die overeenkomst houdt in dat &samhoud media en de Gome Group komend jaar honderd VR-bioscopen in Gomefilialen in China openen. De eerste vijf staan al gepland voor 28 december in de miljoenensteden Sjanghai, Peking, Shenzhen, Tianjin en Shenyang – bij elkaar goed voor zo’n 80 miljoen inwoners. En als er straks honderd VR-cinema’s in China staan, loopt het potentiële publiek op tot 1 miljard. Cijfers die ook Jip Samhoud, die ooit een maand in China rondreisde, doen duizelen: "Die markt is natuurlijk waanzinnig groot. In Amsterdam hebben we bewezen dat ons businessmodel goed kan werken, dat mensen op deze bioscopen afkomen. Het is mooi om te zien dat Nederland op dit gebied ver voorop loopt."

In China is &samhoud media geen eigenaar, maar distributeur van de bioscopen plus de content (films). "We willen een catalogus van VR-content opbouwen. Door onze ervaring in Amsterdam kunnen we andere partijen verder helpen om de bioscopen op te zetten. Daarnaast hebben we al contracten met producenten uit de hele wereld."

Hadewych in het Chinees

Lees verder onder de advertentie

Wat gaan de bezoekers van de Chinese VR-bioscopen zien? Hetzelfde als het Amsterdamse publiek, of wordt het aanbod afgestemd op de Chinese cultuur? Samhoud: "Voor een deel wordt het hetzelfde programma als in Amsterdam, maar dan nagesynchroniseerd in het Chinees, plus wat manga-filmpjes. En we zijn nog op zoek naar meer animatiecontent."

Binnenkort kunnen de Chinezen dus Hadewych Minis Chinees horen praten in het korte virtualrealityfilmpje In your face. Maar in de plannen van &samhoud media blijft het niet bij bioscoopvermaak alleen. De content komt na een zogeheten window van twee maanden ook online beschikbaar voor Chinese consumenten die al een VR-bril hebben. Samhoud: "Het belangrijkst is dat de VR-content eerst exclusief in de bioscoop te zien is en pas na een maand of twee online, net als bij gewone films."

Dat moet studio’s en andere producenten van VR-films als muziek in de oren klinken, na het instorten van de dvd-markt. Maar is China wat illegaal downloaden betreft niet nog beruchter dan Nederland, ook al is dat bij VR-content net zo lastig als bij 3D-films? Samhoud geeft toe dat dit heikele punt wel ter sprake is gekomen. "Het is zeker een risico dat we ook met onze producenten bespreken. De afspraken in China zijn op basis van vertrouwen. Als dat van hun kant zou worden beschaamd, houdt onze content flow ook op. Maar het duurt nog wel een paar jaar voordat de Chinezen massaal aan de VR-bril zijn, dus ik maak me over dat illegaal downloaden nog niet veel zorgen."

Lees verder onder de advertentie

Grote sterren

&samhoud media wil de VR-branche wereldwijd veroveren: het bedrijf is ook al in gesprek met partijen in Rusland, India en de VS, onder andere. Jip Samhoud: "We zijn in gesprek met partijen uit vijftien landen die allemaal VR-cinema’s op hun locaties willen opzetten; bioscoopketens, maar ook vastgoedketens. We beginnen naam te maken in de wereld, er stond deze maand een mooi artikel in The Economist over ons. Dan beginnen partijen te bellen. Dat is ook mijn droom: het komende jaar tussen de vijfhonderd en duizend bioscopen opzetten in de hele wereld en het op die manier mogelijk maken dat content over de hele wereld gaat."

Die content is essentieel voor het succes van de VR-bioscoop, en daar wil &samhoud media dan ook in investeren. "Net als in de traditionele filmindustrie willen we als distributeur initiatieven ondernemen om nieuwe content te maken. Als er geld is voor goede content kun je grote sterren en goede regisseurs aantrekken. Ik kan helaas nog geen namen noemen, maar eind januari komen we met een nieuwe film waar Nederlandse topacteurs aan meedoen." Maar op dit moment draait het nog even vooral om China. "Het is een fantastisch avontuur, maar we ontkurken de champagneflessen pas als de bioscopen op 28 december open zijn!"