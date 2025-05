Lees verder onder de advertentie

Zodra er donderdagavond witte rook uit de schoorsteen opsteeg tijdens de verkiezing van een nieuwe paus, stak het barbecuemerk Kamado Joe het vuur letterlijk aan. In samenwerking met creatief bureau Fightclub ontwikkelde het bedrijf een campagne die moest laat zien dat witte rook niet alleen staat voor een nieuwe paus, maar ook dat het tijd is om de BBQ aan te steken.

Na witte rook live op digitale schermen én in hartje Londen

Enkele minuten nadat de wereld te horen kreeg dat er een nieuwe paus was gekozen, was de boodschap al zichtbaar op prominente digitale schermen in alle grote steden van Nederland, in hartje Londen en via diverse online kanalen.

Deze unieke inhaker is precies wat we nodig hadden om op een originele manier de start van het BBQ-seizoen te vieren Ralph Dijk Middleby Outdoor

Rondrijdende Qcars met digitale schermen brachten de boodschap verder tot leven in Amsterdam en Rotterdam. Op het scherm steeg witte rook op uit de Kamado Joe, terwijl er ook echte rook uit de installatie kwam. Deze zintuiglijke ervaring moest nieuwsgierigheid wekken en voorbijgangers even uit hun dagelijkse routine halen.

Volgende stap BBQ-merk Kamado Joe

Ralph Dijk, General Manager International, Middleby Outdoor: „De afgelopen jaren heeft Kamado Joe, onderdeel van Middleby Outdoor, wereldwijd een indrukwekkende groei doorgemaakt. Na een periode van merkopbouw zijn we nu klaar voor de volgende stap: het vergroten van merkvoorkeur bij consumenten. Deze unieke inhaker is precies wat we nodig hadden om op een originele manier de start van het BBQ-seizoen te vieren.”

Witte rook van Kamado Joe. Foto: Kamado Joe

