Reimarkt Enschede levert duizendste verduurzaamde woning op

Uit handen van directeur Marcel Tantink ontving mevrouw Schrik, bewoonster van de Zweringweg, een ledpakket voor haar gehele woning.
Duurzame woningen
In ruim twee jaar tijd heeft Reimarkt 1.000 woningen verduurzaamd in en rondom Enschede, zowel huur- als koopwoningen.
Mevrouw Schrik heeft het enkel glas in haar woning laten vervangen door HR++ glas. Ook heeft ze gekozen voor een geïsoleerde voordeur. Een jaar geleden liet ze zonnepanelen plaatsen.
Samenwerkingen
Reimarkt werkt samen met de gemeente en woningcorporaties Domijn en De Woonplaats aan de verduurzaming van het woningaanbod in Enschede. Door samenwerkingen aan te gaan komt dit proces in een stroomversnelling.
Bij Reimarkt liggen kant-en-klare maatregelen in de schappen, van vloer- en muurisolatie tot HR++ glas en zonnepanelen.