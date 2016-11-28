Reimarkt Enschede levert duizendste verduurzaamde woning op

Reimarkt, winkel voor duurzaam wonen in Enschede, heeft gisteren zijn duizendste klant in het zonnetje gezet. Dit meldt De Twentsche Courant Tubantia.

Lees verder onder de advertentie

Uit handen van directeur Marcel Tantink ontving mevrouw Schrik, bewoonster van de Zweringweg, een ledpakket voor haar gehele woning.

Duurzame woningen

In ruim twee jaar tijd heeft Reimarkt 1.000 woningen verduurzaamd in en rondom Enschede, zowel huur- als koopwoningen.

Lees verder onder de advertentie

Mevrouw Schrik heeft het enkel glas in haar woning laten vervangen door HR++ glas. Ook heeft ze gekozen voor een geïsoleerde voordeur. Een jaar geleden liet ze zonnepanelen plaatsen.

Samenwerkingen

Reimarkt werkt samen met de gemeente en woningcorporaties Domijn en De Woonplaats aan de verduurzaming van het woningaanbod in Enschede. Door samenwerkingen aan te gaan komt dit proces in een stroomversnelling.

Lees verder onder de advertentie

Bij Reimarkt liggen kant-en-klare maatregelen in de schappen, van vloer- en muurisolatie tot HR++ glas en zonnepanelen.