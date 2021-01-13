Wat je kan leren van marketingtopper Martijn Delahaye (AFAS)

Vinden, veroveren en verrassen is zijn lijfspreuk. In de jacht op zijn ultieme marketingelftal ging marcom-expert Thijs van Dijk tijdens de vierde aflevering in gesprek met Martijn Delahaye, directeur marketing & communicatie bij AFAS Software. Op welke positie stelt hij Delahaye op in zijn elftal van marketingtoppers en waarom?

Marcom-expert Thijs van Dijk is de coach van het elftal van marketingtoppers. Elke week wacht hem de zware taak om de selectie samen te stellen. Hij stelt het team samen uit gevestigde namen, jonge en opkomende talenten en spelers die complementair zijn aan elkaar om het optimale uit het team te halen. Daarbij moet Thijs goed in de gaten houden dat zijn spelers op de juiste positie staan om het optimale uit hun potentieel te kunnen halen. Zoals zijn leermeester Johan Cruijff het ooit mooi zei: "Alleen kun je niks, je moet het samen doen."