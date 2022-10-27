Wekelijks presenteren Mohi en De Ondernemer de kijk-, lees- en luistertip van een inspirerende ondernemer. Ditmaal de drie van Sandra van Beest, founder en ceo van The Social Handshake.

1. Van welke serie of film heb je onlangs genoten?

Sandra: 'Dan noem ik VPRO Tegenlicht: Trust Me, I'm a Journalist. Deze documentaire over de Nederlandse Pulitzer Prize winnende onderzoeksjournalist Christiaan Tiebert (foto hieronder) is een prachtig portret van onderzoeksjournalistiek at it's best'.

'Christiaan werkte jaren voor het goede doel Bellingcat, en later voor de New York Times. Hij laat zien hoe via open source data, zoals satellietbeelden en beveiligingscamera's, nieuws kunnen factchecken en regeringen verantwoordelijk houden, waarop zelfs het Pentagon moest rectificeren'.



2. Naar welke muziek luister je graag? En podcast?

Sandra: 'Ravijn, van Veldhuis en Kemper. Prachtig nummer voor iedereen die niet wil blijven dromen, maar de sprong wil wagen om zijn of haar dromen na te jagen. En zeker ook voor iedereen die dat al doet!'

'Voor ondernemers of aspirant ondernemers zou ik zeker ook At The Money podcast aanraden. Leerzaam voor ondernemers. Thomas Mensink (van Golden Egg Check) gaat hier in gesprek met investeerders en ondernemers. Verschillende visies maar zeker ook veel wijsheid komt over tafel'.



3. Welk boek is voor jou een aanrader?

Sandra: 'Dan heeft mijn voorkeur De meeste mensen deugen van Rutger Bregman, en Beter worden in goed doen van Stijn Bruers'.

'De meeste mensen deugen geeft een positief wereldbeeld dat uitgaat van het gegeven dat de meeste mensen van nature goed zijn. Dit staat ook aan de basis van onze filosofie bij The Social Handshake: mensen zijn van nature goed, en als we het makkelijker maken voor hen om goed te doen, komt er ook meer van terecht. Daarom maken we bij The Social Handshake goed doen makkelijk. Als je je wil verdiepen en hoe je zo effectief mogelijk goed kunt doen, lees dan 'Beter worden in goed doen' van Stijn Bruers'.

Wat is Mohi? Mohi is een gratis Nederlands platform waar je met vrienden en familie je favoriete content aanbevelingen kunt uitwisselen: boeken, films, series, podcast, artikelen en meer. Ook kun je er de tips vinden van verschillende curatoren: journalisten, CEO's, schrijvers, artiesten, wetenschappers, en meer). Op deze manier kun je in de app de beste tips verzamelen zodat je altijd een goede podcast of nieuwe filmtip klaar hebt staan en tevens je eigen digitale archief opbouwt. 'Anders dan een onpersoonlijk en vaak sub-optimaal functionerend algoritme, vertrouwt Mohi op de curatie door mensen. Wij geloven in de positieve kracht van het uitwisselen van mooie content en zijn ervan overtuigd dat dit relaties tussen personen verder kan versterken,' is de overtuiging van Wibe van de Vijver, ceo/founder van Mohi. En die overtuiging delen we.

