Wencke Ester-Lorber (Great Place to Work) co-host De Ondernemer Live

Het mag geen verrassing heten: zeker in deze tijd van enorme krapte op de arbeidsmarkt is een tevreden en ambitieuze werknemer zeer belangrijk. Een werknemer die ook graag in jouw team blijft. Wencke Ester-Lorber van Great Place to Work weet precies hoe je een prettige werkomgeving creëert en vertelt er dinsdag 25 oktober als co-host alles over in De Ondernemer Live.

Om als bedrijf te kunnen inspelen op belangrijke veranderingen is goed werkgeverschap met maximale aandacht voor de mens belangrijk. Wereldwijd werkt Great Place to Work in 60 verschillende landen vanuit het gedachtegoed dat vertrouwen de basis is voor het behalen van betere individuele prestaties, betere teamprestaties en betere bedrijfsresultaten met groei en innovatie als gevolg. Iets dat sowieso belangrijk is voor elke onderneming, maar vanwege de gigantische krapte op de arbeidsmarkt de afgelopen periode nog meer aan importantie heeft gewonnen.

Wencke Ester-Lorber, de commercieel directeur van Great Place To Work, zal De Ondernemer Live-presentatoren Remy Gieling en Roland Tameling dinsdag 25 oktober tussen 11.00 en 13.00 uur alles gaan vertellen over het gezamenlijk bouwen aan een zo perfect mogelijke werkomgeving. Tips en advies, praktijkvoorbeelden, do's en dont's... Ze zitten allemaal in een bomvolle uitzending.

RI&E: de risico's van te hoge werkdruk en ongewenst gedrag op de werkvloer

Een voorbeeld van goed werkgeverschap is de juiste inzet van RI&E, voluit Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. Hierin beschrijft de werkgever alle arbeidsrisico’s in zijn of haar bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan risico’s die ontstaan door rondrijdende voertuigen als heftrucks in magazijnen, maar ook draaiende machines en werken met gevaarlijke stoffen. Echter, RI&E behelst ook de zogenaamde Psychosociale Arbeidsbelasting, afgekort PSA. Dan kan het gaan om risico's als te hoge werkdruk, maar ook ongewenst gedrag als agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten en discriminatie

Cécile de Roos is docent en directeur van HollandsCollege voor Mens, Arbeid en Organisatie en adviseert bedrijven over integraal gezondheidsmanagement, verzuim, veiligheidsgedrag en teamontwikkeling. Ze legt uit waarom dit onderwerp altijd weer on top of mind moet zijn en blijven. Ondernemer Martha van Dieren van Scania Logistics deelt in de studio haar praktijkervaringen.

Bakkers in nood: steeds meer ambachtslieden moeten zaak sluiten vanwege torenhoge energieprijzen

In de rubriek De Ondernemer Onderweg is Melikşah Topaloğlu van e-mobilityspecialist CTEK te gast. Het van origine Zweedse bedrijf produceert acculaders. Met de mobiele Njord-GO-thuislader van CTEK kan de gebruiker zijn elektrische of hybride auto opladen. Wat maakt de lader zo bijzonder? We horen en zien het deze dinsdag.

Verder komen we terug op de actie van de bakkers, het afgelopen weekend. Deze sector heeft het momenteel enorm zwaar vanwege de torenhoge energieprijzen. Steeds meer brood- en banketbakkers moeten hun zaak noofgedwongen sluiten omdat de energie voor de ovens en andere machines niet meer te betalen is. Wat is de volgende stap? Je hoort het in de uitzending.

De Ondernemer Live is te beluisteren via New Business Radio en te zien via de homepage van De Ondernemer en YouTube

Wat brengen data-expert Job van den Berg en Nico Dijkshoorn?

Verder? Zoals elke week De Ondernemer Onderweg. Ook Job van den Berg van Blue Field Agency is weer te gast. Hij maakt in zijn radiocolumn Data Dinsdag in 'normaal Nederlands' duidelijk hoe als ondernemers met digitalisering en data om te gaan. En wat zou de radioshow zijn zonder Ondernemertjes, de radiocolumn van Nico Dijkshoorn?

