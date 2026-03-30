‘Dit voelt niet goed, waarom ga ik er toch in mee?’ Erik Wegewijs helpt Rutger luisteren naar zijn intuïtie

Ondernemer Rutger van Beek merkt dat hij vastloopt bij het maken van grote beslissingen. Hij heeft de neiging om zijn onderbuikgevoel te negeren zodra hij met anderen overlegt, waardoor hij ze regelmatig over zijn grenzen heen laat gaan. „Ik wil naar links en dan gaan we overleggen en gaan we toch naar rechts. Dat zijn momenten dat ik denk: dit voelt niet goed, waarom ga ik hier toch in mee?”

Erik Wegewijs geeft Rutger handvatten om meer naar zijn intuïtie te luisteren en zo trouw te blijven aan zichzelf. Rutger gebruikt deze meteen om een lastige privésituatie rondom zijn ex-vriendin aan te pakken, met succes.

Erik Wegewijs in Doorbrekers

In de zesdelige videoserie Doorbrekers begeleidt Erik Wegewijs (oud-commando, spreker, adviseur en staflid van Special Forces VIPS) professionals die advies kunnen gebruiken bij de stappen die zij willen of moeten zetten in hun carrière. Tijdens een traject heeft Erik hen leren kennen, geadviseerd en begeleid. De video laat de stappen zien, tot en met de afronding. Doorbrekers: boeiende gesprekken over persoonlijke struggles, durven, leiderschap en oplossingen.

Hoe kijkt Rutger terug op zijn traject met Erik? „Erik liet me zien dat als ik zelf in het dagelijks leven met grenzen stellen aan de slag wil gaan, één ding heel belangrijk is: wanneer voel ik dat het schuurt? Wanneer heb ik het idee dat ik zelf of iemand anders over mijn grens heen klapt?”



Rutger over het eerste gesprek met Erik: „Ik weet nog dat ik het best spannend vond hoe dat gesprek was verlopen.” En kort daarna gebeurde er privé veel. „Ik heb wat goede gesprekken gevoerd over de thuissituatie. En dat heeft ervoor gezorgd dat mijn vriendin en ik de draad weer hebben opgepakt.” Dat besluit gaf direct effect. „Ik ben er heel blij mee. Het geeft veel rust en dat zorgt ervoor dat ik zakelijk ook weer lekker bezig ben.”

Naam: Rutger van Beek Werk: Ondernemer Vraag aan Erik: „Ik wil als ondernemer weer volledig in mijn kracht staan, met meer regie over mijn energie, focus en balans. Na een intensieve periode merk ik dat ik scherper wil worden in mijn leiderschap, beter mijn grenzen moet leren bewaken en bewuster keuzes wil maken in plaats van geleefd te worden.”

Dan denk ik eerst goed na: wat zegt mijn gevoel nou eigenlijk? Rutger van Beek

Op een T-splitsing

Hij herkent nog wel eens momenten van twijfel. „Soms zit ik nog weleens op een T-splitsing: ik kan deze kant op, ik kan de andere kant op.” Maar hij pakt dat anders aan. „Dan denk ik eerst goed na: wat zegt mijn gevoel nou eigenlijk? En dan volg ik dat toch veel meer. En dan durf ik daar ook veel daadkrachtiger mee om te gaan.”



DDat inzicht vertaalt zich in concrete keuzes. „Ik heb dingen gedaan die omzetgerelateerd iets moois konden opleveren. Maar het lag niet dicht bij mijn gevoel. En daarom heb ik besloten om daar niet mee verder te gaan. En mijn focus te verleggen op dingen die wel dicht bij mijn gevoel liggen. Dat werkt gelukkig heel goed.”



Andere keuzes maken

Een specifiek voorbeeld maakt dat duidelijk. ,,Ik was een samenwerking aangaan met een partij. Mijn gevoel zei eerst: dit is best een goede stap om te maken. Commercieel zitten er veel kansen in.” Maar toch klopte het niet. ,,Ik merkte dat ik niet helemaal op één lijn zat met de mensen die daar aan het roer zaten. Uiteindelijk toch gezegd: ik ga het niet doen.”

En wat daarna gebeurde, verraste hem niet. „Dan ontstaat er weer ruimte. En waar ergens een deur dichtgaat, gaat er ergens anders weer eentje open.” Het effect zit vooral in hoe hij zich voelt. „Je voelt je gewoon veel zelfverzekerder, omdat je zelf die keuzes heel bewust hebt gemaakt.” En dat geeft rust achteraf. „Je kunt daardoor ook niet iemand anders de schuld geven en niet achteraf denken: maar dat wilde ik eigenlijk helemaal niet.” Dat was ook precies waar Erik mee kwam. „En dat voelt voor mij persoonlijk heel goed.”

Kom erachter waar je grens is en dan de vervolgstap: hem bewaken Erik Wegewijs

Erik over Rutger

Hoe kijkt Erik terug op het proces met Rutger? „Als je aan de slag wilt met grenzen stellen in het dagelijks leven, zijn een paar dingen handig. Één: dat je eerst heel bewust gaat nadenken: wanneer voel ik eigenlijk dat het schuurt? Twee: vraag jezelf eens af waarom dat eigenlijk zo is. Kom erachter waar je grens is. En dan de vervolgstap: hem bewaken. En daar is moed voor nodig. Dat heeft te maken met jezelf uitspreken. En soms betekent dit, dat je ergens voor op moet durven staan als de hele wereld blijft zitten.”



