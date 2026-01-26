Overgang ondernemers naar nieuw pensioenstelsel gaat te traag: ‘Kan grote gevolgen hebben voor je medewerkers’

Lees verder onder de advertentie

Ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf die hun pensioenverzekering nu hebben ondergebracht bij een verzekeraar of premiepensioeninstelling (PPI) moeten voor 1 januari 2028 ook voldoen aan de nieuwe pensioenwetgeving. Minister Paul lichtte afgelopen week de Tweede Kamer in over de voortgang. Inmiddels is een aantal pensioenfondsen overgestapt (ingevaren) naar het nieuwe pensioenstelsel.

Vooral kleine werkgevers vertonen uitstelgedrag, omdat de verwachting is dat er nog voldoende tijd is om het proces te doorlopen Mariëlle Paul Demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

‘Kleine werkgevers vertonen uitstelgedrag’

Het baart haar echter zorgen dat kleine werkgevers nog niet massaal bezig zijn. „Tot op heden is een beperkt deel van de pensioenregelingen bij een verzekeraar of PPI omgezet naar het nieuwe pensioenstelsel. In 2025 is slechts 12 procent van de verzekerde regelingen omgezet, zo blijkt uit de nieuwe Wtp Transitie-monitor van EY”, constateert de liberale politica. „Vooral kleine werkgevers vertonen uitstelgedrag, omdat de verwachting is dat er nog voldoende tijd is om het proces te doorlopen. Werknemers dreigen de dupe te worden als werkgevers niet snel aan dit traject beginnen.”



Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland, onderstreept de oproep van Paul: „Je hebt hier als werkgever een verantwoordelijkheid. Als je te laat bent, heeft dat grote gevolgen voor het pensioen van je medewerkers, en ook voor jezelf. Medewerkers kunnen je juridisch aansprakelijk stellen voor het verlies van pensioen en dat kan je in het ergste geval zelfs de kop kosten. Als je voor 1 juli aanstaande begint, houd je nog grip op de planning, kun je nog een pensioenadviseur vinden en zorg je voor duidelijkheid bij je werknemers. Ik raad alle werkgevers daarom aan: start nu.”

Niet aanpassen pensioen heeft grote fiscale gevolgen

Als de pensioenregeling niet op tijd is aangepast, heeft dat ook fiscale gevolgen voor werkgever en werknemers. Zo moet loonheffing ingehouden worden op de werkgevers- en werknemersbijdrage. Hierdoor ontvangen werknemers een lager nettoloon. Ook wordt het totale pensioenvermogen van de werknemer meegeteld als vermogen. Hierdoor moeten werknemers over hun vermogen belasting betalen, waardoor ze een groot gedeelte van hun pensioen kwijt kunnen raken.



Om dit voor te zijn start het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen met onder andere MKB-Nederland en VNO-NCW vandaag een campagne. Onder de naam Actie Pensioenen Kleinbedrijf wil Paul dat ondernemers uiterlijk voor 1 juli 2026 starten met dit traject om zo de deadline te halen. Paul: „De deadline lijkt misschien nog ver weg, zei ik al eerder, maar het traject kan zes tot achttien maanden in beslag nemen. Het is daarom belangrijk dat werkgevers nu, maar uiterlijk vóór 1 juli 2026, in actie komen om op tijd te voldoen aan de nieuwe regels.”



