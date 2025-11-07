Nieuwe pensioenwet vormt hoofdpijndossier voor mkb’ers: ‘Cruciale arbeidsvoorwaarde om personeel aan te trekken’

Ondernemers uit het mkb die hun pensioenregeling bij een verzekeraar of een premiepensioeninstelling hebben ondergebracht, dreigen de deadline voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel niet te halen. Dat stelt werkgeversvereniging AWVN: „80 procent van het mkb heeft pensioenregelingen nog niet aangepast.”

Een installateur van elektrische installaties met 25 tot 30 werknemers in vaste dienst krijgt ook te maken met Wet toekomst pensioenen (Wtp). Deze trad op 1 juli 2023 in werking en alle pensioenregelingen moeten uiterlijk 1 januari 2028 eraan voldoen. De nieuwe wet is niet alleen van toepassing op het grootbedrijf die dat vaak heeft ondergebracht bij een (bedrijfstak)pensioenfonds. Op 1 oktober 2027 moeten alle mkb’ers, dus ook de installateur die hun pensioen geregeld hebben via een verzekeraar of premiepensioeninstelling (ppi) definitief klaar zijn met de arbeidsvoorwaardelijke afspraken over de nieuwe pensioenregeling én moeten alle contracten getekend zijn. Het zal een pittige klus gaan worden, valt op te tekenen bij werkgeversvereniging AWVN.

‘Pensioen is ook voor mkb’er ingewikkeld’

Eerder zei Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland, tegen De Ondernemer dat hij zich zorgen maakt over dat duizenden mkb-werkgevers daar nog niet mee zijn begonnen, terwijl de tijd begint te dringen. „Voor veel ondernemers is pensioen net zo’n ingewikkeld onderwerp als voor iedere andere Nederlander. Zij hebben hier echt een duw in de rug bij nodig. Wij hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om te voorkomen dat het straks misgaat.”

De uiterste deadline is dus 1 januari 2028. Het gaat daarbij om meer dan 50.000 werkgevers en hun pensioenregelingen. AWVN schat dat ongeveer 80 procent van de pensioenregelingen nog moet worden aangepast. Vonhof over dit percentage: „Waar de transitie van regelingen bij pensioenfondsen gestaag doorgaat, is dat bij de verzekerde regelingen via een verzekeraar of ppi bepaald nog niet het geval. De grootste groep, die vooral bestaat uit mkb-bedrijven heeft de regeling nog niet omgezet.”

‘Lastig, maar schrik niet terug’

Eva Bakker, pensioenspecialist van AWVN, probeert het onderwerp zo luchtig mogelijk te maken, alhoewel het zelfs voor specialisten als zij een moeilijke materie is. „De installateur hoeft dat niet alleen te doen, dus doe dat dan ook niet. Neem als eerste stap contact op met een pensioenadviseur”, benadrukt Bakker. „Het is lastig en tegelijkertijd moeten we niet terugschrikken. Laat je door je adviseur bijpraten over welke keuzes je moet gaan maken. Vaak heeft de mkb’er ooit een adviseur gehad voor de al bestaande regelingen, zo niet dan is een goede pensioenadviseur te vinden op de website van AFM.”

Laat je als mkb’er adviseren door een goede pensioenadviseur Eva Bakker, pensioenspecialist van AWVN

De installateur die als voorbeeld in dit verhaal dient, krijgt in het gesprek met de adviseur te maken met twee keuzes, voordat hij het nieuwe pensioenplan gaat voorleggen aan zijn personeel. Hij moet de bestaande pensioenregeling en het nabestaandenpensioen die lopen bij een verzekeraar of ppi tegen het licht gaan houden. „Voor het huidige personeel hoeft er, als het gaat om het ouderdomspensioen eigenlijk niets te veranderen”, gaat Bakker verder. „De installateur blijft die regeling op basis van een leeftijdsafhankelijke (met leeftijd oplopende) premiestaffel continueren. Dit zogenoemde overgangsrecht zal zeker door 80 procent van alle mkb-ondernemingen met een eigen pensioenregeling worden gebruikt. Waarom? Het is eenvoudiger en minder kostbaar op de korte termijn.”

„Het personeel dat na 1 januari 2028 in dienst treedt, krijgt te maken met een pensioenregeling met een vlakke premie. De premie-inleg is onafhankelijk van leeftijd.”

Nabestaandenpensioen vormt grootste aanpassing

De grootste verandering zal gaan plaatsvinden in het nabestaandenpensioen. Bakker: „Nabestaandenpensioen in geval van overlijden voor de pensioendatum wijzigt voor iedereen in het nieuwe stelsel. De hoogte van de uitkering is nu nog afhankelijk van de dienstjaren die de werknemer heeft bij het installatiebedrijf. Komt hij of zij binnen op 50-jarige leeftijd dan begint de verzekering. Dat gaat veranderen, het wordt in de nieuwe opzet dienstjaren onafhankelijk. Er wordt na 1 januari 2028 uitgegaan dat je je hele werkzame leven bij die werkgever hebt gewerkt. Het betekent meer duidelijkheid voor de werknemer. De installateur zal met een nieuwe regeling moeten komen die dus niet negatief uitpakt, anders krijgt hij zijn personeel niet overtuigd.”

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde

Stel de installateur is te traag met het in gang zetten van de aanpassingen, of wil helemaal niet bewegen. Bakker is duidelijk: „Laat het niet zover komen. Je pensioenuitvoerder, die het overigens niet zover wil laten komen, gaat je bestaande pensioenregeling niet meer uitvoeren. Je loopt als bedrijf risico als iemand arbeidsongeschikt wordt of partner overlijdt, dan zijn die risico’s niet meer afgedekt. Tevens kleeft er een groot belastingnadeel aan als er op 1 januari 2028 geen pensioenregeling is die voldoet aan de nieuwe fiscale voorwaarden.”

„Doe de aanpassing gewoon en op tijd. Begin zo snel mogelijk, ook al denk je dat 1 januari 2028 nog ver weg ligt. Gebruik dat moment als werkgever om nut en noodzaak van een pensioenregeling aan je personeel uit te leggen. Het is een belangrijke arbeidsvoorwaarde om personeel te behouden en aan te trekken.”

Wat moet de mkb’er doen om te voldoen aan de Wet toekomst pensioenen? • Maak afspraak met pensioenadviseur • Maak een keuze voor pensioen- en nabestaandenpensioen • Ga met voorstel naar medewerkers • Zorg dat je uiterlijk voor 1 oktober 2027 alles hebt afgerond en de contracten bij een verzekeraar of premiepensioeninstelling zijn getekend