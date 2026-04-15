Ellen haalde in korte tijd 91 vrouwelijke technici binnen: ‘Zonder meer vrouwen krijgen we het niet voor elkaar’

Slechts 12 procent van de medewerkers in de techniek is vrouw. Onder monteurs is dat percentage zelfs maar 3 procent. De personeelstekorten in de sector blijven oplopen, maar vrouwen willen zeker wel aan de slag in de techniek. Dat laat het succes van technisch dienstverlener Hoppenbrouwers zien.

De techniek kampt al jaren met grote tekorten. Bovendien zijn de komende jaren nog veel meer vakmensen nodig voor alle warmtepompen, zonnepanelen en thuisbatterijen die geplaatst moeten worden, schrijft AD. Technische bedrijven kijken daarom steeds meer naar potentieel dat onbenut blijft: vrouwen.



Tijdens Girls’ Day, afgelopen dinsdag, openden bedrijven door heel Nederland hun deuren. Ze lieten jonge meiden kennis maken met techniek, in de hoop meer vrouwen naar de sector te trekken.



Gegroeid naar 282 vrouwen

Deze groep kan technisch dienstverlener Hoppenbrouwers, met 22 vestigingen door het hele land, juist al goed vinden, zegt Ellen Vermeer. Zij is er de directeur human resources (HR), marketing en communicatie. „Toen ik 24 jaar geleden bij Hoppenbrouwers kwam, was het een mannenbedrijf”, verhaalt Ellen. „De vrouwen die er werkten, zaten op de ondersteunende afdelingen.’’



Ellen begon zich gaandeweg af te vragen waar toch al die technische vrouwen bleven die zonnepanelen en warmtepompen kunnen installeren.



De afgelopen jaren heeft het bedrijf zich ingezet om meer vrouwen aan te trekken. Inmiddels zijn 282 van de 2300 medewerkers vrouw. Dat is niet bovengemiddeld veel, maar wat wel opvalt, is het aantal vrouwelijke technici. „Sinds we ermee aan de slag zijn gegaan, is dat aantal ieder jaar gegroeid. Eerst werkten we met enkele vrouwelijke technici, inmiddels zijn dat er 91.’’

Op onze website waren bijvoorbeeld alleen mannen en jongens te zien. Onze taal was ook gericht op mannen. Hierdoor konden vrouwen zich helemaal niet met ons identificeren Ellen Vermeer Hoppenbrouwers

Hoe ze dat voor elkaar kregen? Gewoon door zichzelf de vraag te stellen: hoe komt het nou dat vrouwen wegblijven?



„Daar kwamen vrij simpele oorzaken uit’’, zegt Ellen. „Op onze website waren bijvoorbeeld alleen mannen en jongens te zien. Onze taal was ook gericht op mannen. Hierdoor konden vrouwen zich helemaal niet met ons identificeren. Dat hebben we aangepakt.’’



Daarnaast hadden vrouwelijke technici nog geen passende kleding en schoenen. „Dus zijn we werkkleding voor vrouwen gaan ontwikkelen.’’

Sector loopt vast

Volgens Ellen is er inmiddels sprake van een sneeuwbaleffect: vrouwen trekken weer nieuwe vrouwen aan. En dat is maar goed ook, zegt ze, want er staan zeshonderd vacatures open. „We hebben iedereen nodig, iedereen met passie voor techniek. Daar horen vrouwen ook bij.’’



Momenteel is ongeveer 12 procent van de werknemers in de techniek vrouw, zegt brancheorganisatie Techniek Nederland. De meeste vrouwen werken in commerciële, administratieve of andere ondersteunende functies. Van alle monteurs is maar 3 procent vrouw.



De brancheorganisatie benadrukt dat het op deze manier lastig wordt om tegen 2050 zo’n zeven miljoen woningen van het gas af te krijgen. „Het is al een grote uitdaging, maar door het tekort aan technici dreigen we vast te lopen”, stelt voorzitter Mark Harbers. „Zonder meer technische vrouwen krijgen we het niet voor elkaar.’’



Een van de vrouwelijke technici bij Hoppenbrouwers samen met haar collega. Foto: Hoppenbrouwers

Bedrijven presteren beter

Dat Hoppenbrouwers nu meer vrouwen in dienst heeft, merkt het bedrijf op allerlei fronten, vertelt Ellen. „Allereerst wordt er meer georganiseerd onder collega’s. Daarbij brengen de vrouwen in de technische teams vaak sterkere communicatie, meer oog voor detail en een natuurlijke focus op samenwerking mee. Dat zorgt voor betere afstemming, minder fouten en uiteindelijk sterkere resultaten.’’



Harbers ziet dat organisaties met meer vrouwen het gewoonweg beter doen. „Bedrijven met een gevarieerd medewerkersbestand, met een groter aandeel vrouwen, zijn creatiever, innovatiever en presteren beter.’’



Gelukkig hebben steeds meer bedrijven vrouwen in dienst: volgens Techniek Nederland telde de technieksector 15.406 vrouwen in 2020, vorig jaar waren dat er 17.169.

Vrouw kan ook 25 kilo tillen

Maar er valt nog genoeg te doen, zegt Ellen. „Ik kom vaak genoeg op plekken die echt nog niet vrouwvriendelijk zijn. Op sommige bouwplaatsen kun je bijvoorbeeld niet je handen wassen na een toiletbezoek of staan er geen prullenbakjes in de wc-hokjes. Uiteindelijk gaat het niet eens om heel spannende aanpassingen. Het enige wat een organisatie eigenlijk moet doen is zichzelf afvragen: hoe vrouwvriendelijk zijn we eigenlijk?’’



Klanten moeten af en toe nog wel wennen aan vrouwelijke technici van Hoppenbrouwers als die de nieuwe cv-ketel komen plaatsen. „Een klant zei tegen een van onze meiden: ‘Kom maar, ik pak ’m wel over’. Toen zei zij: ‘Hoeft niet, ik kan die 25 kilo prima zelf tillen. U zou dit toch ook niet bij een mannelijke collega hebben voorgesteld?’ Toch mooi dat zij kan bewijzen dat vrouwen dit net zo goed kunnen.’’



Dit artikel is geschreven door Sanne Wolters voor AD.