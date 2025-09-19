Een schildersbedrijf met enkel vrouwen als werknemers, het was tien jaar geleden revolutionair. Hoe vergaat het Mevrouw Schutte en Dochters - ja, zo heet de zaak - nu? En heeft de onderneming veel navolging gekregen?

Bij dit schildersbedrijf werken (bijna) alleen maar vrouwen: ‘Jammer dat het nog altijd zo’n bezienswaardigheid is’

Paula Reuvers uit Assen hapte vorig jaar direct toe toen ze de vacature zag bij Mevrouw Schutte en Dochters. „Hier komt alles samen en er is een markt voor. Omdat je het weinig ziet, zijn vrouwelijke schilders extra opvallend. Dat inspireert weer andere vrouwen.”

Het idee ontstond zo’n tien jaar geleden, meldt de Stentor. Er was een schreeuwend tekort aan personeel in de bouw, zo ook schilders. Op zoek naar een nieuwe doelgroep kwam moederbedrijf Lenferink uit bij vrouwen.

Ik had er nog nooit van gehoord, maar viel voor het concept, van enkel vrouwen als medewerkers Paula Reuvers

Concept schildersbedrijf

„Ik had er nog nooit van gehoord, maar viel voor het concept, van enkel vrouwen als medewerkers. Mijn ouders hadden een stukadoorsbedrijf waar ik altijd hielp. En ik heb vijf jaar een eigen onderneming gehad in verven, behangen en stuken. Al deed ik dat laatste niet, omdat het fysiek te zwaar is”, legt Paula uit waarom ze voor deze uitdaging koos.

Ze is sinds (ruim) een jaar projectleider bij Schutte. „Ik denk niet zo in typische mannen- en vrouwenberoepen. Ik ken ook twee dames die garagedeuren verkopen en je hebt genoeg boerendochters die de handen uit de mouwen steken op de boerderij. Al is het is jammer dat het nog zo’n bezienswaardigheid is.”

Vrouwelijke schilders nog steeds zeldzaam

Want ja, vrouwelijke schilders zijn nog steeds een uitzondering. „Ik ken er twee in Groningen en een dame uit Roosendaal wilde met ons samen werken.”

Veel navolging lijkt het Mevrouw Schutte en Dochters daarmee niet te hebben gekregen. Maar dat zou op termijn wel eens kunnen veranderen, denkt Paula. „We merken wel dat steeds meer meiden zich aanmelden voor een schildersopleiding, daar zit groei. Omdat we ook opleiden, krijgen we de nodige stageverzoeken.”

Binnen de schildersopleidingen groeit het aantal vrouwen inderdaad Willemijn Eggengoor

Vak is aantrekkelijker voor vrouwen

Bij de Zwolse mbo-scholen Landstede en Deltion bevestigen ze dit beeld. „Binnen de schildersopleidingen groeit het aantal vrouwen inderdaad”, zegt Willemijn Eggengoor, woordvoerder van het Deltion College. „Op dit moment hebben wij dertig vrouwelijke studenten in niveau 2 en 3 schilderen en industriële lakverwerking. Dit aantal groeit nog steeds.”

Dat heeft volgens haar meerdere redenen. „Het vak is aantrekkelijker geworden, omdat het minder fysiek is en het meer wordt gewaardeerd. Daarbij investeren bedrijven steeds meer in een kwalitatieve en gezonde werkomgeving.”

Steeds meer waardering voor vrouwen

„Ook woon- klusprogramma’s en social media helpen de drempel duidelijk te verlagen. Daarnaast zorgt ook de vergrijzing voor een oplopend personeelstekort bij schildersbedrijven. Dit zorgt ervoor dat de acceptatie van vrouwelijke werknemers in de bouw en industrie groeit en meer wordt gewaardeerd.”

Ook bij Landstede zien ze een toenemende interesse van vrouwelijke studenten bij de schildersopleidingen, zegt woordvoerder Titia Bouman. „Het is mooi om te zien hoe studenten binnen Landstede MBO een opleiding vinden die bij hen past en waarin zij hun talenten kunnen ontwikkelen.”

Zelf groeit Mevrouw Schutte en Dochters gestaag door. „Het bedrijf is met vier medewerksters begonnen en heeft er nu zeven in dienst. Daardoor kan mijn functie ook uit”, zegt Paula.

We laten vooroordelen voor ons werken. Dat vrouwen netjes zijn bijvoorbeeld, of empathischer Paula Reuvers

Ouderen, jonge stellen en solidaire vrouwen

De klanten zijn een dwarsdoorsnede van de samenleving, zegt de ondernemer. Van ouderen tot jonge stellen voor wie vaak geldt: geen tijd, geen zin. „Maar ook vrouwen, die solidair zijn met ons. Er is genoeg vraag, de agenda loopt steeds voller. We laten vooroordelen voor ons werken. Dat vrouwen netjes zijn bijvoorbeeld, of empathischer.”

Schutte draagt niet expliciet een feministische boodschap uit. De missie is niet veel anders dan die van elk andere nering: succesvol zijn. „Maar dan met zoveel mogelijk dames.”

En sinds kort ook met een man. „Nee, onze medewerksters hebben daar geen moeite mee. Ook kiezen sommigen voor ons omdat ons personeelsbestand grotendeels uit vrouwen bestaat. Maar we hebben wel vaker een man gehad.”

‘Gewend aan de nieuwe tijd’

De omgang tussen de seksen staat de laatste tijd weer volop in de belangstelling. Ligt het onderwerp daardoor daardoor gevoeliger dan tien jaar gelden? Paula Reuvers ziet een verandering ten goede. „De sfeer was destijds meer dat vrouwen zich maar moesten aanpassen aan de mannelijke cultuur, zichzelf wegcijferen. Dat is veranderd. Ik denk dat veel mannen inmiddels gewend zijn aan de nieuwe tijd.”