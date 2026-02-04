Mensen komen er op hun meest kwetsbare moment. Of juist als ze iets te vieren hebben. Bloemisterij Bloems vormt het kloppend hart van het Brabantse Overloon. Nu de winkel noodgedwongen sluit, treurt het hele dorp. Met eigenaresse José Vogelsangs (49) voorop.

‘Wat ontzettend jammer en wat een gemis voor Overloon! Voor 200 procent gewerkt, maar dan moet het wel wat opleveren! Ik gun je iets heel moois op je verdere pad.’

Sinds José Vogelsangs bekend maakte haar bloemisterij te sluiten, regent het steunbetuigingen zoals hierboven op sociale media. Ook in de winkel loopt het storm met mensen die haar een hart onder de riem willen steken, meldt de Gelderlander.

De bewoners van Overloon zijn geschrokken en zelfs van slag dat Bloems binnen twee maanden definitief de deuren sluit. Al sinds 1987 zit op deze plek in het dorp een bloemist.



Veel klanten begrijpen het niet: het lijkt er altijd druk te zijn. „Voor mij is dat ook lastig te bevatten. Hoe kan het zijn dat je dicht moet, terwijl we niet slecht draaien?”, zegt José.

Om te voorkomen dat ik in de problemen kom, heb ik dit besluit moeten nemen

Geen jam op de boterham bloemist

Het antwoord is even simpel als verdrietig: de razendsnel gestegen kosten. „Ik heb geknokt en gevochten, maar er zit geen jam meer op de boterham. Om te voorkomen dat ik in de problemen kom, heb ik dit besluit moeten nemen.”

Bloemen worden steeds duurder, terwijl ze die prijsstijging niet volledig kan doorberekenen aan de klant. José heeft zes bloemisten en drie bezorgers in dienst. Ze trekt de portemonnee voor het pand, de inkoop, het afval, energie, zelfs voor de vrolijke muziek in de winkel.

Concurrentie online en supermarkten

Tegelijkertijd zitten supermarkten en online winkels steeds vaker op de plek van de bloemist. „Hoewel de mensen in Overloon mij altijd heel goed gesteund hebben, kost dat je toch een deel van je omzet. Het concept van Bloems wil ik niet aanpassen. Ik wil dat dit een plek is waar je je thuis voelt.”

„Nadat ik het besluit aan het team bekendmaakte, hebben we samen flink gehuild. Mijn hoofd heeft er ondertussen vrede mee. Voor mijn gevoel ligt dat heel anders. Het liefste was ik nog jaren met deze winkel doorgegaan. Bloemen zijn van jongs af aan mijn passie. Het is ontzettend jammer voor mezelf, mijn medewerkers en eigenlijk heel het dorp.”

We zijn hier allemaal uit hetzelfde hout gesneden: open, hartelijk en sociaal. Ik denk dat de mensen dat toch merken

Hart onder de riem ondernemer

Overloon komt bij Bloems ‘van rouw tot trouw’: als er iets te vieren valt, maar ook tijdens de meest kwetsbare momenten. „Achter elk bloemwerk zit een verhaal. Als iemand ziek is, steek je met een bloemetje diegene een hart onder de riem. Maar ook voor mooie momenten komen mensen langs. Een eerste date, een mooi diner of een bruiloft.”

José, die haar hele leven al in Overloon woont, weet precies wat er bij haar klanten speelt. De kunst zit erin om een boeket precies aan te laten sluiten bij hun wensen. Vooral bij uitvaarten komt dat nauw. Als er een klant voor een rouwboeket binnenloopt, nemen de bloemisten alle tijd. Eerst drinken ze een kopje koffie, dan kijken ze samen waar behoefte aan is.

Bakkersschep op de kist

Niets is haar te gek. José maakte eens een boeket met bloemen uit de tuin van een man die dol was op tuinieren. Of die keer dat de lokale bakker overleed. De bloemisten maakten een boeket dat precies om zijn bakkersschep op zijn grafkist paste.

Overloon weet dat ze bij José en haar team in goede handen zijn. „Soms zijn mensen echt tot tranen geroerd. Je kunt mensen echt helpen met een bosje bloemen. We zijn hier allemaal uit hetzelfde hout gesneden: open, hartelijk en sociaal. Ik denk dat de mensen dat toch merken.”

Dat iedereen nu langskomt is heel mooi, maar kost me ook energie

‘Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’

Doordat Bloems zo veel waarde heeft voor het dorp, is de pijn in Overloon groot. Veel complimenten richten zich op het vakmanschap en passie van José, die sinds 2017 eigenaar van de zaak is. Voor de bescheiden Overloonse valt de lofzang haar zwaar. „Mijn motto is: doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Dat iedereen nu langskomt is heel mooi, maar kost me ook energie.”

Bijna fluisterend: „Soms denk ik ook: leuk dat zo veel mensen langskomen, maar had dat iets eerder gedaan. Dan waren we er nog geweest.”

Eerste lege plekken

Ze belooft dat klanten tot de sluitingsdag op 28 maart de ‘echte Bloems-ervaring’ krijgen. Wie de knusse winkel binnenwandelt, ruikt meteen die heerlijke frisse bloemengeur, gevolgd door een kleurrijk feest voor het oog: rozen, anjers en tulpen.

José valt het echter op dat de eerste lege plekken in de kasten inmiddels zichtbaar zijn. ‘Vreselijk’, verzucht ze. Het confronteert haar met een toekomst die nu al veel te dichtbij is: een leven zonder bloemisterij. Máár: niet zonder bloemen.

„Ze zullen altijd een onderdeel blijven van mijn leven. Misschien niet met een winkel, maar wel op een andere manier. Niets gaat boven echte bloemen.”