Zelfs na 100 jaar is Lauritz’ bloembinderij springlevend: ‘Predicaat Hofleverancier is eerbetoon’

De soundtrack op de achtergrond past bij het aanbod. Een mix van hiphop, salsa en dance gaat prima samen met de vele kleurrijke en weelderige boeketten, de vazen en schalen in velerlei vormen en de talloze binnen- en buitenkaarsen.

You name it en het is te koop bij Quino Bloembinders , even buiten het centrum van Amersfoort. Sinds 2017 is de van origine Amsterdammer Lauritz Prins eigenaar van de onderneming die in 1922 is gestart door Cornelis Donath en sinds 2022 het predicaat Hofleverancier voert.

Hoe Quino Damen een begrip in Amersfoort werd

De ruim een eeuw oude geschiedenis van de bloembinderij is bijna net zo kleurrijk als de bloemen zelf, zo blijkt wanneer De Ondernemer met Lauritz op het terrasje bij de buren zit. Het verhaal van de reizende hovenier Donath die ‘zijn’ Amersfoort niet kon missen en aan de Utrechtseweg een groente- en fruitwinkel begon. De delicatessen werden rap ingewisseld voor alleen maar snijbloemen. ‘Myositis’ stond er die tijd op de winkel, ofwel 'vergeet-me-nietje'.

Of ik het erg vind dat mensen mij af en toe als ‘Quino’ aanspreken? Nee, ik vind het wel leuk Lauritz Prins

De bloemist neemt ons mee naar de twee volgende eigenaren. Quino Damen, aan wie de huidige naam van de zaak te danken is, die de winkel met zijn vrouw verder opbouwde tot een begrip in de Utrechtse stad. ,,Ze behoorden tot de top van de Nederlandse bloemsierkunst, ze hebben vele prijzen gewonnen’’, vertelt Lauritz. ,,Andere bloemisten gingen bij Quino inspiratie opdoen voor hun creaties, zo goed en bekend waren ze in deze wereld.’’

Trots dankzij predicaat Hofleverancier

Het is ook de reden waarom de derde eigenaar Ton Jonker en Lauritz de naam van de bloembinderij nooit veranderd hebben. „Toen ik hier kwam heette de zaak al bijna 50 jaar ‘Quino Bloembinders’. Ik had zoiets van: ‘dat ga ik niet veranderen, dat moet je niet willen’. Ik koester en respecteer die naam. Of ik het erg vind dat mensen mij af en toe als ‘Quino’ aanspreken? Nee, ik vind het wel leuk. Quino is overigens net 80 geworden en woont in België. Zijn kinderen komen hier nog wel eens over de vloer, net als zijn vrouw Maria. Ze zijn trots op wat de winkel nu is. Dat zag je ook toen het predicaat Hofleverancier werd overhandigd.’’

Terug naar het hier en nu. Dat Lauritz Prins sinds acht jaar de bloembinderij runt is niet vreemd met een geschiedenis bij de Aalsmeerse bloemenveiling, de plantenexport in binnen- en buitenland en zeven jaar een baan in een Oostenrijkse bloemenwinkel. Dus spijt van de bedrijfsovername? Alles behalve, aldus de ondernemer die in 2019 ook nog eens de titel ‘Bloemen-startup van het Jaar’ won. ,,Ik probeer mijzelf constant uit te dagen met trainingen en cursussen. Steeds weer nieuwe dingen leren.’’

Er zijn in Nederland ongelooflijk veel kwekers en high-tech superschone bedrijven waar we echt trots op mogen zijn Lauritz Prins

Amsterdams eigenwijs en geen getut

Wat is de typische Lauritz Prins-stijl? Een vraag waar de veertiger even over na moet denken: „Het is meer van deze tijd. Amsterdams eigenwijs, stoer, uitbundig en vooral bloemen. Zeker geen getut. Al dat overbodige bladgroen in onze boeketten vind ik zonde. Ik kies uitsluitend voor de allerbeste en allermooiste bloemen’’, benadrukt Lauritz. „Daar zit vaker een hoger prijskaartje aan dan een bosje van de supermarkt. Waarom? Ze zijn op de meest natuurvriendelijke manier geteeld door kwekers die net zoveel passie voor het vak hebben als dat ik heb.’’

Lauritz Prins van Quino Bloembinders. Foto: Ruud Voest

Sierteelt weinig duurzaam? ‘Dat klopt niet!’

Er moet de bloemist iets van het hart. Hij stoort zich ontzettend aan de volgens hem hysterische verhalen in de media waarin wordt gezegd dat de sierteelt maar weinig duurzaam is. ,,Weet je, de eisen waaraan de teelt moet voldoen zijn zeer streng. Daarnaast: in alles wat ik doe, probeer ik de meest duurzame keuzes te maken. Van inkoop en verpakkingen tot de schoonmaakmiddelen. We zijn er zelfs duurzaam voor gecertificeerd.’’

,,Maar blijf wel realistisch. Ik zou ontzettend graag biologische bloemen willen verkopen, maar die zijn er bijna niet, dat is een tot twee procent van alle bloemen die in ons land geteeld worden. Er zijn in Nederland ongelooflijk veel kwekers en high-tech superschone bedrijven waar we echt trots op mogen zijn. Ze vangen regenwater op, werken met zonnepanelen en zetten biologische ongediertebestrijders als kippen in. We werken met ons allen keihard aan een duurzamere sector.’’ Lauritz benadrukt dat hij niet te veel in de negativiteit wil blijven hangen. ,,Ik hoef me niet steeds te verdedigen voor dit mooie vak.’’

Troost uit een mooi boeket Quino Bloembinders

Terug naar de blije klanten, of mensen die enorm veel troost halen uit een mooi rouwboeket. „Al 25 jaar lang brengen we voor een notariskantoor in Amersfoort voor alle makelaars een prachtig kerststuk. Echt een legendarische opdracht.’’ Wie zijn de mensen die regelmatig de binderij binnenlopen voor een boeket, vaas of kaars? Gaan ze net als Lauritz mee met de tijd? „Iedereen komt hier. Van jong tot oud. Wat leuk is om te zien is dat mensen nog steeds graag voor kwaliteit gaan en het ambacht waarderen.’’

Een klein team werkt samen met Lauritz elke dag weer aan een waar floraparadijs in hartje Amersfoort. Twee koeriers - Bram en Peter - brengen de bloemen rond, Nelleke en Sandrien zijn net als de eigenaar bloembinders en Lauritz zijn vrouw Nicole doet de administratie en boekhoudig. ,,Daar ben ik enorm blij mee. Dat zijn niet mijn sterkste punten als creatieveling’’, lacht de ondernemer.

Het wordt steeds uitdagender om een paar centen te verdienen Lauritz Prins

Laat hem de klanten maar blij maken met de gebonden kunstwerken van kleurige bloemen. „Hoe mooi is het om te zien dat mensen geraakt worden van bepaalde boeketten, dat het zoveel met ze doet? De bloemen kunnen de persoonlijkheid van een overleden persoon weerspiegelen. Het is mooi dat deze bloemen de nabestaanden troost bieden.’’

Het verhaal van Teun en koningin Máxima

Wie net iets te veel van een boeket van Quino Bloembinders genoot, was Teun. Teun? Teun was het oud-politiepaard dat een hap nam uit het handboeket dat Lauritz en zijn team speciaal voor koningin Máxima hadden gemaakt omdat ze samen met haar man de regio officieel bezocht. Gelukkig is de foto van het koninklijke incident er nog. Die hangt boven de kassa van Lauritz zijn winkel.

„Het was stom toeval, maar een tijd geleden had ik iemand in de winkel en die zei: ‘Dat is Teun!’. Het was de politieagent die Teun jarenlang bereden had. Hij woonde al jaren in Duitsland, maar herkende zijn paard direct.’’ Dat pronkstuk voor de koningin vernield door een paard: zonde voor Lauritz zijn meesterwerk of prima pr? „Ha, ha. Nee joh, het is toch geweldig? Het mooiste wat er is.’’

Lauritz Prins. Foto: Ruud Voest

Uitdagingen in de business

Minder mooi zijn de uitdagingen waar Lauritz net als vele andere ondernemers vaak tegenop loopt. De hoge personeelskosten, de stijgende prijzen van de bloemen zelf. ,,Het wordt steeds uitdagender om een paar centen te verdienen. Er zijn nog nooit zoveel bloemenwinkels gestopt als de laatste tijd. Dat komt door de krapte op de arbeidsmarkt en de vergrijzing. Veel bloemisten stoppen omdat er geen opvolging is. Veel aanwas van jonge bloemisten is er niet, jonge mensen werken veel liever achter een computer. Alles is digitaal. De opleidingen zijn niet meer van deze tijd, moderniseer ze en wees als bloemist trotser op je vak en straal dat ook uit.’’

Gelukkig gaat het nog wel goed met Quino Bloembinders. Mensen op het terras van de naastgelegen horecagelegenheid zien de bloemenpracht van de buurwinkel en lopen naar binnen, de vaste klanten blijven graag komen. Ja, Lauritz heeft zijn zorgen, maar hij zit opvallend vaak fluitend in de auto op weg naar zijn werk.

„Als er fusten vol met prachtige bloemen klaarstaan om er mooi bruids- en rouwwerk van te maken, dan ben ik een gelukkig man. We zitten hier in de mooiste wijk van Amersfoort. Ik ben gezegend dat ik hier dagelijks mijn tijd door mag brengen. Een ander ding zijn de vaste klanten die we hebben. De Mariënhof (een voormalig klooster dat dienst doet als restaurant en evenementenlocatie, red.), bijvoorbeeld. Al jarenlang is er een mooie samenwerking.’’

Het predicaat is een vorm van eerbetoon. Voor Cornelis, Quino en Ton. Zij hebben deze winkel groot gemaakt Lauritz Prins

Eerbetoon voor Cornelis, Quino en Ton

Kers op de taart: het predicaat Hofleverancier. Lauritz: „Ik zie het als een kwaliteitskeurmerk. Je mag er vanuit gaan dat de koning hier ook naar binnen zou kunnen lopen. Dit bedrijf bestaat ruim 100 jaar, de drie vorige eigenaren en ik hebben er alle ziel en zaligheid in gelegd. Het predicaat is een vorm van eerbetoon. Voor Cornelis, Quino en Ton. Zij hebben deze winkel groot gemaakt en ik zet de traditie graag voort. De zaak is springlevend met een prima toekomstperspectief.’’

